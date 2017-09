Hosszú Katinka új vizekre evez

Hosszú Katinkától megszokhattuk már, hogy nem csak a medencében tesz ki magáért, más területeken is igyekszik maradandót alkotni. Ennek köszönhetően ma már szinte mindenki hallott az Iron Aquatics-ről. Az úszóiskola programja egy évvel ezelőtt indult, folyamatosan fejlődik, most pedig egy új divízióval bővül.

Lelkesedés, elszántság – ha ez a két érzés találkozik bennünk, sokkal többre is képesek lehetünk, mintgondolnánk. Lelkesedés a munka iránt, legyen az bármilyen nehéz vagy kimerítő, és kellő elszántság,hogy az útról, melyet kijelöltünk magunk számára, senki ne tudjon letaszítani bennünket.Ezek az érzések hajtanak engem és megalapítása óta cégünket, az Iron Corporationt is. Hiszek abban,hogy a mai nap éppen olyan jelentős lesz életünkben, mint az egy évvel ezelőtti volt, és örömmeljelentem be, hogy cégünk novembertől új részleggel, a média- és tartalomfejlesztési divízióval bővül. - írja sajtóközleményében a háromszoros olimpiai bajnok úszó.

Katinka azt is megemlíti, hogy ez egyelőre a rövidtávú céljaik eléréséhez szükséges lépés, de vannak távolabbi és merészebb célok is, ezekről azonban úgy gondolja, korai lenne még beszélni.

Az új divízió vezetője Szaniszló Csaba lesz, aki 12 év után hagyja ott a Sport TV-t az Iron Aquatics-ért. Katinka így ír a döntésről:

Az új osztály élére egy tapasztalt szakemberre volt szükségünk, akinek ismerjük a munkáit, akivelhasonlóképpen gondolkodunk, és akivel korábban személyes kapcsolatunk is volt. Jelöltünk a Sport TVműsorvezetője és kommentátora, Szaniszló Csaba volt, aki hosszas beszélgetések után igent mondott.

Az úszónő végül sejtelmesen megjegyzi, hogy ugyan egy újabb nagy lépést tettek az Iron Aquatics elindítása után egy évvel, biztos benne, hogy nem ez lesz az utolsó.