Az 5-8. helyért játszhatnak a magyar lányok az asztalitenisz Eb-n

A magyar női válogatott 3-1-re kikapott a negyeddöntőben az orosz együttestől az asztaliteniszezők csapat Európa-bajnokságán, Luxembourgban, így a folytatásban az 5-8. helyért játszhat majd. A magyar férfi gárda megnyerte első pénteki mérkőzését.

A magyar nők két győzelemmel és egy vereséggel másodikként végeztek a csoportjukban a címvédő németek mögött, így csütörtök este egy csoportelsővel sorsolták őket össze. Az előző két kontinensviadalon bronzérmes oroszok a torna első szakaszában három győzelmet arattak, a fehéroroszoknál, a lengyeleknél és a franciáknál is jobbnak bizonyultak.

Az első meccsen két ismerős nézett egymással farkasszemet, Madarász Dóra és Polina Mihajlova ugyanis klubtársak Szekszárdon. Az első szettet magabiztosan nyerte a 24 éves magyar játékos, s a folytatásban is minden játszmában ő vezetett - a harmadikban már 6-0-ra is -, ennek ellenére a második és harmadik felvonás is a riválisé lett. A negyedikben is hasonló volt a forgatókönyv, sokáig Madarász volt előnyben, de a végén Mihajlova jutott két meccslabdához. Ekkor még sikerült a hárítás és az egyenlítés, de a döntő szettben a 31 esztendős, védekező stílusú ellenfél mér nem hibázott, így az oroszok kerültek előnybe.



A második mérkőzésen az európai ranglistán nyolcadik Póta Georgina a nála jóval gyengébb játékerőt képviselő Olga Vorobjevábal (54.) csapott össze, de a várakozásokkal ellentétben ez a csata is szorosan alakult, leginkább azért, mert a két napja megfázással küzdő magyar játékos még mindig nem teljesen egészséges. Az első játszmát a 27 éves vetélytárs nyerte, s utána hiába irányított a nála öt évvel idősebb Póta, ismét döntő szettre került sor. Ebben Vorobjeva egy ideig tapadt a magyar pingpongosra, akinek azonban végül sikerült ellépnie, s 10-6-nál kihasználva az első meccslabdáját kiegyenlítette a párharcot.A balkezes Pergel Szandra ellenfele Jana Noszkova volt, aki rendkívül koncentráltan játszotta végig a találkozót, s ennek meg is lett a jutalma. Megnyerte az első felvonást, s az elvesztett második után is az ő akarata érvényesült. Hiába állt többször is Pergel oldalán a szerencse, a harmadik és a negyedik játszma is Noszkováé lett, így ismét az oroszoknál volt az előny.

A negyedik párban Póta próbálta életben tartani a magyar reményeket, de - nem százszázalékos állapotban - a remek napot kifogó Mihajlovával ő sem bírt, így az oroszok jutottak a legjobb négy közé, s ezzel már biztos éremszerzők.A magyar csapat legközelebb szombaton lép asztalhoz az 5-8. helyért zajló rájátszás első körében.

A magyar férfiak eközben 3-0-ra legyőzték az olaszokat a másodosztály felső ágának első fordulójában, így továbbra is versenyben vannak a második vonal legjobb helyezéséért (17.). Este vár még rájuk egy meccs, riválisuk a török csapat lesz.

Eredmények (a nemzetközi szövetség honlapja alapján):

nők:

bajnoki divízió, negyeddöntő:

Oroszország-Magyarország 3-1

----------------------------

Polina Mihajlova-Madarász Dóra 3-2 (-8, 11, 10, -13, 9)

Olga Vorobjeva-Póta Georgina 2-3 (8, -6, -11, 12, -6)

Jana Noszkova-Pergel Szandra 3-1 (10, -9, 7, 6)

Mihajlova-Póta 3-1 (6, -9, 6, 7)

férfiak:

challenge divízió, a 17-24. helyért:

Magyarország-Olaszország 3-0

----------------------------

Szudi Ádám-Leonardo Mutti 3-1 (6, -10, 9, 7)

Lakatos Tamás-Mihai Bobocica 3-2 (7, -7, -4, 9, 7)

Majoros Bence-Marco Rech Daldosso 3-0 (4, 8, 4)