A presztízs lesz az igazi tét Szellőnek és Caramelnek

Az egyik Európa-bajnok, a másik Interkontinentális bajnok a WBO-nál, de a Felix Promotion szezonnyitó várpalotai gáláján egyikük sem fog címet védeni. Előbbi, a nagypehelysúlyú Európa-bajnok, Kovács Zoltán Caramel, afrikai ellenfele ellen szeretne egy látványos, jó meccset vívni, míg a cirkálósúlyú Szellő Imre az előtte álló nagyobb feladatokra készülve tenné meg a következő lépést.

Szeptember 15-én a várpalotai Gál Gyula Városi Sportcsarnok – a szervezők a várhatóan barátságtalan időjárás miatt vitték a Thury-vár udvarából a csarnokba a rendezvényt – ad otthont a Felix Promotion évadnyitó gálájának, amelyen Bacskai Balázs (középsúlyú magyar bajnok), a WBO ifjúsági bajnoki övéért, -az istálló történetében először- ringbe lépő Egedi Renátó, cirkálósúlyú magyar bajnok, Darmos József, valamint ifj. Berki Ferenc, Törteli Balázs mellett az első számú magyar profiboksz-műhely két húzóneve, a veretlen Szellő Imre (17-0) és Kovács Zoltán Caramel (20-5-1, 6 K.O, T.K.O.) is szorítóba lép.

Szellő áprilisban nagyon komoly és látványos erődemonstárciót tartva vette el a cirkálósúlyú magyar bajnoki övet Tóth Tamás "Barbártól", és ugyan időközben lemondott róla, ahhoz nem fér kétség, hogy ebben a súlycsoportban ma idehaza nincs jobb bunyó a WBO Interkontinentális bajnokánál. Aki rossz hírekkel szolgált pénteki ellenfelének, tudniillik kipihenten, feltöltődve és tökéletesen felkészülve várja a Veszprém megyei gálát.

„Április 22-én bunyóztam utoljára, amikor is legyőztem az akkori magyar bajnokot, Tóth Tamást. Volt róla szó, hogy az évzáró, június 10-i gálán is kesztyűt húzok, végül csak szakkommentátorként voltam ott a Kalászi Sportcsarnokban – mondta az Origónak Szellő Imre. – Boksz helyett így jöhetett pihenés, hétköznapi dolgokkal, ház körüli munkákkal, kertészkedéssel, és sok-sok, családdal töltött idővel. Edzőm, Bertók Róbert július közepére tűzte ki a felkészülés kezdetét, és mit mondjak, jó dolog a pihenés, de szinte már reszkettem, hogy lemehessek a terembe és újra edzésbe állhassak.

Kellett is a hosszú pihenés, mert hiába tervez Szellő és a stáb is lépésről lépésre, azt már most tudják, hogy „jövő május-júniusig nem lesz megállás, egymást fogják érni a gálák és reményeink szerint az egyre nagyobb téttel bíró meccsek is".

Az első találkozó mindjárt itt is van. Ellenfeléről, a bosnyák Petar Mravljról egyelőre nem sokat tud, de amondó, hogy ennek most valóban nincs semmilyen jelentősége.

„Nyilván erre a mérkőzésre is rendesen fel kellett készülni, ahogy minden egyes meccsre, de nem titok, hogy ez csak egy lépcsőfok a novemberi címmérkőzés felé vezető útnak. Az az, ami kiemelten fontos, arra készülünk, nem erre a srácra. Most csak az számít, hogy, ha kell, akkor gond nélkül végig menjen a nyolc menet. Komoly erőnléti és szakmai munkát végeztünk, csiszoltuk azokat a dolgokat, ahol stáb problémákat látott. Mondhatni, általánosságban, mindenre több hangsúlyt fektetve készültünk, ami az ellenfelem nem nagyon fog örülni.

Szellő Imre az áprilisi győzelmét követően nem lemondott a cirkálósúlyú magyar bajnoki övről, hogy csapattársa és régi ellenfele, az addigi interim bajnok, Darmos József teljes jogú bajnok lehessen. A miértre nagyon egyszerű a válasz.

„Az öv megszerzése szép teljesítmény volt, amire büszkék vagyunk, de a továbbiakban nem célunk, hogy rajta üljünk, és időről-időre megvédjük. Ezt majd Darmos Józsi megteszi. Egyértelmű célunk, hogy a nemzetközi színtéren érjünk el egyre komolyabb sikereket, mondjuk ki, hogy szintet lépjünk. Ehhez az kell, hogy minél többször védjem meg az Interkontinentális bajnoki címemet, mert minden egyes győzelem újabb és újabb lehetőségek felé nyit kaput. A menedzserem, Rácz Félix pedig nyitott szemmel jár, figyeli ezeket a lehetőségeket, és pontosan tudja, hogy mikor kell lépnünk."

A Felix Promotion másik nemzetközi övvel, jelesül a WBO nagypehelysúlyú Európa-bajnoki övével büszkélkedő bunyósa, Kovács Zoltán Caramel, aki a szervezet ranglistáján a legmagasabban jegyzett – 7. helyen álló – magyar bokszoló. Nyilvánvaló, hogy idén és jövőre már a nyíregyházi bunyós is ennek megfelelő célokat tűz ki maga elé, illetve ennek megfelelő elszántsággal készül.

„Június 10-én bokszoltam (a veretlen grúz Dato Nanavát győzte le egyhangú pontozással – a szerk.), azt követően jött egy rövid nyári szünet, de július közepe óta már csak a pénteki meccsre készülök. Rendszerint nyolc hetet szánunk egy-egy felkészülésre, ami független attól, hogy éppen felvezető, vagy címmeccset bokszolok-e" – vázolta a helyzetet az Origónak Caramel.

Ennak azért van jelentősége, mert egészen a múlt hétig a súlycsoport spanyol bajnoka elleni címmérkőzésre készült, azonban Juli Giner(?) sérülésre hivatkozva lemondta a találkozót, így a tanzániai Francis Miyeyusho vár majd rá. Az afrikai bunyós hihetetlenül rutinos, túl van már a hatvan profi meccsen (41-17-6 a mérlege), és biztos, hogy kemény ellenfél lesz, ráadásul ő az, akinek nincs vesztenivalója.

Úgy jön ide, hogy szinte mindegy, nyer vagy veszít, mert övet nem kap érte. Én viszont, ha kikapok, akkor elköszönhetek az Európa-bajnoki címemtől, azaz csak nekem van vesztenivalóm. De erre a forgatókönyve egyáltalán nem készülünk.

Miyeyusho fordított alapállású, ami szintén nem könnyíti meg a helyzetet. „Idejét sem tudom, mikor bunyóztam utoljára fordított alapállású ellenféllel. Profiként talán egyszer, még 2013-ban, előtte meg esetleg amatőrben."

Az afrikai bokszolóról kézhez kapott felvételeket nézve annyi kiderült, hogy, ha nem is a legképzettebb bunyósok egyike, de azért egyáltalán nem rossz, és elég nagy ütő. Persze ettől még vannak gyenge pontjai.

„Azt láttuk, hogy okos taktikával és türelemmel testen meg lehet bontani, amiből akár egy K.O. is összejöhet. Alapvetően a tíz menetre készülünk kondival, de azért most már jó lenne egy kiütést is összehozni.

A következő lépésről annyit tudni biztosan, hogy, ha megnyeri a Miyeyusho elleni pénteki mérkőzését, akkor novemberben, vagy decemberben remélhetőleg címmérkőzésen bokszolhat.

„Jó dolog itthon bokszolni, de most már szívesen megmutatnám magam újra külföldön, hogy ne mondhassák azt, hogy csak itthon tudok nyerni az elém tett ellenfelekkel szemben. Be akarom bizonyítani, hogy idegen pályán, idegen közönség előtt is tudok nyerni. Persze ez nyilvánvalóan nem ilyen egyszerű, ehhez rengteg mindennek kell összejönnie, de ez a távlati cél."

A gálára a belépőjegyek már elővételben elfogytak, ám az M4 Sport szeptember 15-én, pénteken, 21.45-től élőben sugározza a legjobb magyar profi ökölvívók első őszi fellépését. A rendezvénnyel kapcsolatos bővebb információkért keresse fel a vállalkozás webes felületét, a www.felixpromotion.com oldalt.