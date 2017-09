Dévai Boglárka ezüstérmet szerzett a párizsi torna-világkupán

Dévai Boglárka ezüstérmes lett ugrásban a tornászok párizsi világkupa-versenyén, vasárnap.

A magyar szövetség tájékoztatása szerint az Európa-bajnoki bronzérmes sportoló megtartotta a selejtezőben elért pozícióját, a döntőben szintén remek ugrásokat mutatott be, így 14,025 pontot kapott.

Igazából elégedett vagyok, de még mindig van mit javítani az érkezéseken. A tökéletestől messze volt, de örülök, hogy viszonylag szépen meg tudtam csinálni az ugrásaimat. Az Európa-bajnok mögött jó másodiknak lenni - nyilatkozta Dévai, utalva a francia Coline Devillard győzelmére.

Dévai múlt hétvégén, a vk-sorozat szombathelyi állomásán is második lett ugrásban, több versenyen pedig már nem indul az október 2. és 8. között Montrealban sorra kerülő világbajnokság előtt.

"Tartásban, lendületben és dinamikában kell még javulnia. Úgy terveztük, hogy a második ugrásába egy másfél csavart rakunk, de az nem készült el, mert nagyon nehéz a félből megtanulni a másfelet, így azt kell most pontosítanunk, amit nagyon tud" - mondta Dévai edzője, Rácz Gábor.

A szombathelyi tornász talajon, gerendán és felemáskorláton nem jutott be a döntőbe Párizsban, ahogyan a férfiaknál Kállai Zoltán és Selmeczi Bánk lólengésben, Boncsér Krisztián talajon, Vecsernyés Dávid nyújtón, illetve Dudás Norbert gyűrűn és korláton.