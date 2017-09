A világranglista 113. helyén álló Fucsovics Márton simán, 3-0-ra (7:5, 6:4, 6:4) legyőzte a 32. Karen Hacsanovot, ez pedig azt jelenti, hogy Magyarország 22 év után ismét bejutott a Davis Kupa világcsoportjába, miután összesítésben 3:1-re győzött Oroszország legjobbjai ellen.

A Kopaszi gáton emelt ideiglenes - mintegy négyezer férőhelyes - stadionban a folyamatos eső miatt bő kétórás késéssel kezdődött el a program, a kinti parkolót részben víz borította, így a Művészetek Palotájánál parkoló szurkolókat különbuszok szállították a helyszínre.

A mostoha körülmények ellenére mintegy 1500 néző előtt rajtolt el a csata negyedik meccse a két éljátékos, a világranglistán 113. Fucsovics és a 32. Hacsanov között. A szervezők a borult égboltra való tekintettel felkapcsolták a reflektorokat, Hacsanov pedig a szokásos erőteniszével kezdett: 200 kilométer/óra feletti szervákat ütött, és bivalyerejű tenyeresekkel irányított, de ellenfele állta a rohamokat. Nyolc gém után a 25 éves Fucsovics egy fantasztikus fogadással brékelőnybe került, de ezután megremegett a keze, és a moszkvai játékos egyenlített (5:5). A nyíregyházi teniszező 6:5-nél ismét a szettért adogathatott, s ezúttal már nem hibázott, így 58 perc elteltével megszerezte a vezetést.

A második felvonásban a 198 centis orosz 2:2-ig bírta idegekkel, a minden labdát befutó magyar 5:2-re elhúzott, és az egyre idegesebb Hacsanov ezután már csak egy gémet tudott hozni. Másfél óra elteltével már két szett volt az előny, ami meglátszott az orosz teljesítményén: jöttek a pontatlan ütések, kihagyott ziccerek, miközben a túloldalon a közönségkedvenc szinte extázisban játszott, és rögtön elvette riválisa szerváját.

A publikum 4:2-nél már minden nyert pontot felállva ünnepelt, majd 5:4-nél a magyar játékos már a meccsért adogatott. Hacsanov két bréklabdához jutott, de Fucsovicsnak helyén volt a szíve, megfordította a játékot, és 2 óra 15 perc elteltével már a pályán fogadhatta a csapattársak gratulációit.A folytatásban az eredeti kiírás szerint Balázs Attila (164.) következne Andrej Rubljov (37.) ellen, ezt a meccset azonban már nem játsszák le.

A magyarok így jövőre a 16 csapatos nemzetközi elitet felvonultató világcsoportban játszhatnak, ahol legutóbb 1996-ban szerepeltek. A világcsoport 2018-as párosításait szerdán sorsolják, az első fordulóra februárban kerül sor. A lehetséges ellenfelek: Kazahsztán, Horvátország, Svájc, Hollandia, Németország, Franciaország, Szerbia, Belgium, Ausztrália, Olaszország, Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Spanyolország, illetve várhatóan Japán és Kanada.

Fucsovics mindhárom meccsét megnyerte, amiben érdekelt volt (két egyéni és egy páros), így nyilatkozott az M4 Sportnak:

„Keresem a szavakat. Ez egy óriási siker a magyar csapatnak és a magyar tenisznek, nagyon boldog vagyok. Mindent beleadtam, és csak a győzelemre fókuszáltam, minden egyes labdára, nagyon meg akartam nyerni ezt a mérkőzést. Mindig is szerettem a Davis Kupában teniszezni, imádok a hazámért játszani. Egész évben egyéniben versenyzek, és csak két hétben van Davis Kupa. Imádok csapatban teniszezni, a csapattársakkal lenni, nagyon jól éreztük magunkat egész héten, és ilyenkor tényleg jól játszom. Ráadásul jobb játékosok ellen, nagyon motiváltan. Fantasztikus volt a szurkolás, nagyon jól esett, hogy a közönség folyamatosan buzdított. Ez volt a harmadik játéknapom, nagyon fáradt voltam, és ezért sokat számított, hogy ennyien mellém álltak. 22 év után feljutni óriási eredmény, felfelé ível a csapat karrierje, és ez életem eddigi egyik legnagyobb sikere.”

Köves Gábor szövetségi kapitány is értékelte a fantasztikus sikert: