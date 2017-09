Sávolt Attila: Fucsovics hamarosan top 50-es játékos lesz

Amit az elmúlt hétvégén Fucsovics Márton és a magyar Davis-kupa-csapat produkált, azt nem lehet annyival elintézni, hogy a DK-ban nem számít a világranglista, ennél sokkal többről van szó. A magyar csapat 3-1-re nyert és ezzel fejutott a Világcsoportba. Fucsovics Márton a hazai szurkolók és az oroszok szeme láttára lépett egy hatalmasat előre, vagy ha úgy tetszik felfelé.Körülbelül olyan szintű változás történt, mintha egy labdarúgónk az angol másodosztályból a Premier League egyik topcsapatához igazolt volna.

Nem az volt az igazán döbbenetes és elgondolkodtató, hogy Fucsovics Márton, a világranglista 113. helyezettjeként előbb jobbnak bizonyult a 37.-nél, majd a 32.-et is magabiztosan legyőzte. A mutatott játék, a produkció, a teljesítmény tette igazán lenyűgözővé ezt a sikert.

Sávolt Attila, Fucsovics Márton edzője 1996-ban, 20 évesen játszott az oroszok ellen, Moszkvában, amikor szintén a világcsoport volt a tét. Akkor az is nagy tettnek minősült, hogy játszmát nyert Kafelnyikov ellen, majd egy tétnélküli meccsen legyőzte Csesznokovot. Ezúttal tudta, hogy annál sokkal nagyobb a magyarok esélye, mint 21 éve, ám Fucsovics minden álmot és elvárást is túlszárnyalt. Ezzel együtt a játéka nem lepte meg, mert úgy gondolja, már most a top 50-hez tartozik. A vele készített interjúban azt is elárulta, mi volt az, ami még őt is meglepte. Fucsovics Márton kimagasló teljesítménye mellett nem szabad azonban megfeledkezni Balázs Attiláról sem, ez igazi csapatsiker volt. Sávolt Attilának megvan a magyarázata Fucsovics Márton látványos fejlődésére, úgy gondolja, hogy tanítványának az idén három kulcsfontosságú pillanat volt a pályafutásában. Hogy melyek voltak ezek, az kiderül a beszélgetésből, de arra is választ kapunk, mi jelenti a folytatásban a legnagyobb kihívást az edzőnek.