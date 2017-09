Újabb úszótehetség csatlakozik Hosszú Katinkához

Hosszú Katinka és Shane Tusup gőzerővel dolgozik az Iron Aquatics fejlesztésén. Ez persze már az úszótársak figyelmét is felkeltette, most pedig egy újabb tehetség csatlakozik a háromszoros olimpiai bajnok csapatához. Alább az Iron Aquatics sajtóközleményének részletei olvashatók.

Mozgalmas a szeptember az Iron Aquatics háza táján. A most induló új szezontól Shane Tusup

vezetőedzőként látja el a csapat irányítását, ami alapvető változásokat hozott a klub életében.

Megalakult az Iron Aquatics PRO csoportja, amelynek tagjai az Iron Lady-vel edzhetnek nap mint

nap. A PRO csapat mellett a D2 gyerek csoportot is én edzem jelenleg. Ez hatalmas öröm számomra,mert így fiatal korban is nagyobb hatást tudok gyakorolni rájuk, ami reményeim szerint biztosalapokat fog adni ezeknek a srácoknak - mondta Tusup, aki a csoportok edzése mellett az egész programot is felügyeli.

Az átigazolási időszak szeptember 30-án véget ér, így már csak két hétig van lehetőségük a profi

úszóknak csatlakozni az általuk választott csapatokhoz. Így tett az Iron Aquatics legfrissebb igazolt

versenyzője, Földházi Dávid is, aki korábban már edzett Hosszú Katinkával Shane Tusup irányítása

alatt. A 22 éves úszó idén nyáron döntött úgy, hogy az Iron Aquaticsban folytatja profi karrierjét:

Négyéves korom óta az úszás az életem, és eljött az idő, hogy eldöntsem, milyen jövőt képzelek elmagamnak. Fiatalon még nem volt egyértelmű, mivel szeretnék foglalkozni. A fiatal tehetség már 2013-ban, a poznani ifjúsági Európa-bajnokságon bizonyította bronzérmes

szereplésével, hogy érdemes rá odafigyelni, de négy év kellett neki ahhoz, hogy újra felvegye a

kapcsolatot Hosszú Katinkával és férjével egy lehetséges együttműködés reményében.

„Sok minden változott ezalatt az idő alatt. Úgy érzem, sikerült felnőnöm a feladathoz, és testileg-lelkileg is készen állok arra, hogy keményen megdolgozzak azért, amit el akarok érni. Sok kérdőjel volt bennem, mikor újra felkerestem Katkát és Shane-t, de ők az első perctől nyitottan és érdeklődve fordultak felém."

Az Iron Aquatics PRO team különlegessége, hogy a megszokottal ellentétben a versenyző nem csak

önmagára kell, hogy koncentráljon. A csapat tagja jelenleg Hosszú Katinka és Földházi Dávid mellett az

úszónő tavalyi edzőpartnere, Dudás Dániel, az úszóklub egyik edzője, a szerb Lazar Zlatic, illetve két

tehetséges fiatal versenyző, akik kiemelkedő teljesítményüknek köszönhetően lehetőséget kaptak

arra, hogy az olimpiai bajnok úszónővel végezzék a felkészülésüket.

Edzői fronton is bővült a csapat: Kiss Dóra segédedzőként érkezett az Iron Aquaticshoz, miután idén

úgy döntött, befejezi úszó pályafutását. Dóra jelenleg Shane Tusup mellett látja el a segédedzői feladatokat, amire hatalmas lehetőségként tekint.