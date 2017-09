Embertelen: 79 nap alatt körbebringázta a Földet!

Alig 79 nap alatt körbekerékpározta a Földet egy skót férfi, ezzel bekerült a Guinness Rekordok könyvébe.

Pontosan 78 nap, 14 óra és 14 percig tartott a 34 éves Mark Beaumont útja, melynek utolsó, a párizsi Diadalívhez vezető méterein egy 20 tagú támogató csapat kísérte hétfőn.

"Kétlem, hogy még egyszer valaha ilyet fogok csinálni" - mondta az extrém sportoló, aki teljesítményével az eddigi 123 napos rekordot döntötte meg. "Mindenesetre ez volt életem leghosszabb 2,5 hónapja" - tette hozzá.

A kerékpáros összesen 29 ezer kilométert tett meg, csak az Atlanti- és a Csendes-óceán átszelésénél használt repülőgépet, az út többi részét saját izomerejének köszönhetően teljesítette. Naponta 16 órát tekert, ehhez minden hajnalban fél 4-kor kelt és naponta 8000 kalóriát vett magához, valamint tíz liter vizet ivott.Beaumont július 2-án indult a francia fővárosból, útja során Európán át eltekert Pekingbe, onnan Mongóliába és Oroszországba. Innen repült az ausztráliai Perthbe, átkerékpározott a kontinensen, majd a szomszédos Új-Zélandon is, onnan az alaszkai Anchorage-ba repült.

Útja amerikai szakaszát Halifaxben fejezte be, ahonnan Lisszabonba repült. A rekordteljesítménybe a repülőutakat is beleszámították.