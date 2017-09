Fucsovicsot élteti az egész teniszvilág

Fucsovics Márton vezetésével a magyar Davis-kupa csapat 3-1-re legyőzte Oroszországot, ezzel 22 év után kvalifikálta magát a Világcsoportba, ahol Belgiummal játszik majd. A történelmi tettre a teniszvilág is felfigyelt, a Baseline magazin Fucsovicsot választotta meg a hét legjobb teniszezőjének, valamint a hét legszebb jelenetét is neki, valamint Balázs Attilának tulajdonítják.

A tennis.baseline.com internetes oldal egy külön cikket szentel Fucsovicsnak és a magyar teniszcsapatnak az Oroszország ellen elért fantasztikus eredmény miatt. Ahogyan ők deifiniálják a Hét Játékosa-díjat: nem feltétlenül a legrangosabb tornát nyerő játékos kapja, inkább az, aki kiváló teljesítményt nyújt a saját szintjéhez képest.

Ezen kívül az alábbi jelenet miatt Fucsovicsé és páros társáé, Balázs Attiláé a hét legszebb jelenete:

Az oroszok szövetségi kapitánya, Igor Kunyicin is így nyilatkozott:

Nem tehetünk mást, mint gratulálni Mártonnak az egész hétvégi hihetetlen teljesítményéhez.

A honlap kiemeli, hogy Fucsovics még sosem győzött a világranglistán a top 50-ben álló játékos ellen, most viszont a közönség által támogatva kettőt is megvert, ezzel az idei Davis-kupa sorozatának egyik legnagyobb meglepetését okozta.

Azt is megemlítik, hogy a magyar teniszező ugyan a 111. helyen áll a világranglistán, ezt ránézésre nem lehetett volna megmondani a hétvégén. Az egy dolog, hogy az utolsó meccsen Hacsanovot simán, 3-1-re legyőzte, de a két nappal korábbi, Rubljov elleni diadalt még annál is nagyobb sikerként kezelik, hiszen az orosz a végén meg is fordíthatta volna a meccset.

"Nagyon nehéz mérkőzés volt, Andrej az utolsó pontig keményen küzdött. Az ötödik szettben éreztem a közönség támogatását, akik átsegítettek a nehéz pillanatokon" - idézi Fucsovicsot az oldal, aki így folytatja:

Ez az eddigi legjobb évem, az ilyen meccsek, mint amiket a Davis-kupában játszom, adják meg a kellő önbizalmat ahhoz, hogy visszakerüljek a top 100-ba.

A honlap szerint ezzel a játékkal ennél merészebb célja is lehetnek.