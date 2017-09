Gyalogból lett vezér, egy lépésen múlt a világbajnoki jelölt kiléte

Tbilisziben háromhetes csatározás után a fináléhoz érkezett a 128 résztvevős, kieséses rendszerű Világkupa. A nagy meglepetések viadalán a szombaton kezdőd négyjátszmás döntőben a rajtlistán ötödik örmény Levon Aronjan és a tizenegyedik kínai Ding Liren mérkőzik meg. A döntőbejutással már mindketten világbajnok-jelöltek lettek.

A háromszoros olimpiai bajnok, 34 esztendős Levon Aronjan sikere aligha lepte meg a sakkot értőket, hiszen az örmények legjobbja már 2007-ben is résztvevője volt a mexikói nyolcfős világbajnoki döntőnek, amelyet az indiai Viswanathan Anand nyert meg, és lett a sakkozás tizenötödik világbajnoka. Aronjan negyedszer vívta ki a világbajnok-jelöltséget, 2013-ban, majd egy év múlva és tavaly is játszott a világbajnok-jelölti döntőben.

Eredményekben oly gazdag pályafutásának egyik fontos állomása volt, hogy 2005-ben diadalmaskodott az első Világkupán, számos szuperversenyen végzett az élen, több mint tíz éve az abszolút elit tagja.

A fináléba jutott 24 éves Ding Liren 2014-ben tagja volt az olimpiai aranyérmes kínai válogatottnak, kétszer csapat-világbajnokságon is a győztes együttesben szerepelt, háromszor nyerte meg hazája bajnokságát, az elithez olimpiai aranyérme óta tartozik. Koránál fogva szerényebb sikereinek listája, a szakvezetés is inkább a 18 éves Wei Yitől várta a nagy áttörést, ehelyett ő írt történelmet, a kínai férfi sakkozás első világbajnok-jelöltje lett.

Nincs kis hiba

A Világkupa lebonyolítása, a két-kétjátszmás mérkőzések a legjobbakat sem óvják meg a váratlan balsikertől. Ki gondolta volna, hogy a kötélidegeiről híres orosz Szergej Karjakin címvédőként már a 64 között vereséget szenved, és az ötszörös világbajnok indiai Viswanathan Anand rosszul számított tisztáldozata után szintén búcsúzni kényszerül a grúz fővárostól. A harmadik körben folytatódott a csillaghullás, a kínai Bu Xiangzhi bátor tisztáldozata annyira megzavarta a világbajnok Magnus Carlsent, hogy rosszul védekezett, s világossal szenvedett vereséget. Az orosz exvilágbajnok Vlagyimir Kramnyik nagy reményekkel vágott neki a tornának, de ő sem „élte túl" a harmadik fordulót.

A két magyar résztvevő közül Erdős Viktor esett ki elsőként, nehéz volt a sorsolása, az ötszörös olimpiai bajnok orosz Peter Szvidler állta az útját a 64 között. Aggódtunk Rapport Richárdért is, hiszen a kínai sakkozás legnagyobb reménysége, Wei Yi várt rá a második körben, de taktikája bevált, a rapid rájátszásban nagymesterünk remekelt. Nem állhatta útját Li Csao sem, itt is a gyorsított tempóban brillírozott a rajtlistán csak 51. sakkozónk.

Nem volt megállás, az egyik nagy esélyes amerikai Fabiano Caruana ellen győztes orosz Jevgenyij Najerrel csatázott a nyolcaddöntőben, és ismét jobban bírta a feszültséget, szinte minden lépés fokozott jelentőségét, negyeddöntős lett.

Sokan hibáztatták Rapportot, hogy világossal túlzottan békülékeny volt, mindössze 11 lépésben remizett az első partiban Ding Lirennel, majd sötéttel nem tudott megbirkózni kínai riválisának a nyitásban bevetett új ötletével. Eredménye méltán érdemel dicséretet, azon kevesek közé tartozik, akik Élő-pontot nyertek a csatározásokban. Az októberi világranglistát alaposan átírja a sok-sok váratlan eredmény.

Egy hajszálon múlt

Levon Aronjan könnyed játékkal, a dél-afrikai Cawdery elleni kettős győzelemmel vette az első akadályt. A kínai exvilágbajnoknő Hou Ji-fannal szemben rájátszásra kényszerült, négy döntetlent követően a 10-10 perces rapidpartikban tudott csak nyerni. Az orosz Makszim Matlakov ellen is „megszenvedett" a továbbjutásért, az első játszma mesteri megnyerése után gyengén játszva bukta el a második összecsapást. Nagyon megizzadt a rájátszásban, csak a villámpartikban tudta megadásra kényszeríteni Matlakovot, 4,5-3,5-re győzött.

Mutatjuk a villámjátszmát:

Az orosz titán Daniil Dubov ellen nem hibázott, 1,5-0,5-re nyert. Az ukrán Vaszilij Ivancsuk a vártnál kevesebb ellenállást tanúsított, az elődöntőben aztán a francia Maxime Vachier-Lagrave várt rá.

Nagy csatát vártunk, s nem csalódtunk. A két klasszikus játszma döntetlenjei után rájátszás döntötte el, hogy melyikük lesz világbajnokjelölt és egyúttal döntős. Vachier-Lagrave győzelemmel indított, Aronjan remek tisztáldozattal lepte meg riválisát és egyenlített. A két 10-10 perces játszma sem hozott döntést, villámpartik következtek, tovább gyorsult a tempó, 5-5 perc és lépésenként 3-3 másodperc állt rendelkezésükre. Aronjan agyonnyert állásból akár el is veszíthette volna az első ütközetet, és a második partiban sem használta ki jobb esélyét.

Döntött a sokak által gyűlölt „hirtelen halál" játszma, Aronjan 5, Vachier-Lagrave 4 perccel játszhatott, de a francia sakkozónak a döntetlen is elegendő lett volna a sikerhez. Tetőfokára hágott az izgalom, a nagy kapkodásban MVL döntetlenhez vezető folytatást hagyott ki, az örmény sakkozó gyalogja vezérré változott, és a technikai feladatot jól oldotta meg, vezérével nyert Vachier-Lagrave bástyájával szemben, láthatóan meggyötörten örült győzelmének.

Mindenkit hazaküldött

Ding Liren a menetelést az algériai Haddouche elleni 1,5-0,5-tel kezdte meg. Az orosz Alekszandr Motiljevet négy döntetlen után a 10 perces játszmákban győzte le, 4-2-vel lépett tovább. Némi igalomra volt oka az indiai Santosh Gujrathi Vidivel szemben is, de jobban rapidozott, 2,5-1,5-tel vette a harmadik akadályt. Honfitársa, Wang Hao sem állta útját, 1,5-0,5-ös győzelme pedig még egy pihenőnapot is biztosított számára a Rapport elleni mérkőzése előtt. A megnyitásban meglepte nagymesterünket, kezdeményezéshez jutott, majd gyalogot nyert, anyagi előnyét pedig biztos kézzel érvényesítette.

Az elődöntőben az amerikai Wesly So volt az ellenfele, aki másfél évig tartó sikerszéria után került hullámvölgybe, és nem éppen meggyőző játékkal rukkolt ki a Világkupán sem. Két döntetlen után a rapidpartik döntöttek. So meglepően egykedvűen sakkozott, és világossal már az első partit is csak csodával határos módon mentette meg döntetlenre. A nagy izgalmakat egy gyors remivel pihenték ki, majd Ding Liren sötéttel megszerezte a világbajnok-jelölti címet jelentő győzelmet.

Aronjan és Ding Liren korábban hat klasszikus játszmában mérte össze erejét, a kínai sakkozó három döntetlen mellett 3-0-ra vezet! A szombaton kezdődő négyjátszmás finálé első partijában az örmény nagymester játszik világossal, 2-2 esetén tie-break döntene. A Világkupa győztese nettó 96 ezer dollárt nyer, a vesztes 64 ezerrel vigasztalódhat.

Élet a Vk-n kívül

Az esztendő legjelentősebb nyílt versenyét szeptember 23. és október 1. között között Man sziget fővárosában, Douglasban rendezik meg. A chess.com és a Scheinberg család szponzorálta tornán a rajtlistát a világbajnok Magnus Carlsen vezeti. A norvég világelső a Világkupán a legjobb 32 között a kínai Bu Xiangzhi elleni váratlan veresége után újabb csatába indul, nyílt versenyen is bizonyítani szeretné, hogy a szuperversenyek mellett a kicsit fesztiválhangulatú tornán is képes jól játszani.

Két exvilágbajnok, az orosz Vlagyimir Kramnyik és Viswanathan Anand mellett a két amerikai olimpiai bajnok, Fabiano Caruana és Hikaru Nakamura lehet a legnagyobb riválisa. Aligha gondolhatjuk, hogy a 127 ezer ötszáz fontos díjalap vonzotta csak a sakkvilág szupersztárjait a kis szigetre, a szponzorok hathatós rajtpénzt is kínálhattak a legjobbaknak. A győztes 50 ezer fontot nyer, az ezüstérmes éppen a felét kapja. Az első helyen előálló esetleges holtversenyt rájátszás döntené el. A magyar színeket három olimpiai ezüstérmes nagymesterünk, Almási Zoltán, Lékó Péter és Rapport Richárd képviseli a 9 fordulós, svájci rendszerű viadalon. Címvédőként az ukrán Pavel Eljanov játszik, a holtversenyt eldöntő kritérium számára volt kedvezőbb Caruanával vívott versenyfutásában.

A rajtlista élcsoportja Magnus Carlsen (norvég, 2827), Vlagyimir Kramnyik (orosz, 2803), Fabiano Caruana (amerikai, 2799), Viswanathan Anand (indiai, 2794), Hikaru Nakamura (amerikai, 2781), Michael Adams (angol, 2738), Borisz Gelfand (izraeli, 2737), Pavel Eljanov (ukrán, 2734), Francisco Vallejo Pons (spanyol, 2717), Almási Zoltán (magyar, 2707), Santosh Gujrati Vidit (indiai, 2702), Arkadij Naiditsch (azerbajdzsáni, 2702), David Howell (angol, 2701),...Lékó Péter (magyar, 2679), Rapport Richárd (magyar. 2675)

A torna külön érdekessége, hogy Kramnyik és Caruana Élő-pontjai alapján harcban áll a világbajnok-jelölti címért, ketten tizenkét Élő-lista súlyozott átlagával csatlakozhatnak a már révbe jutott Levon Aronjanhoz és Ding Lirenhez, az orosz Szergej Karjakin a tavalyi vb-döntő veszteseként jogosult játszani a jövőre Berlinben megrendezésre kerülő nyolcfős világbajnok-jelölti döntőben. Kramnyik nem örült annak, hogy a Világkupa elődöntőjének rájátszásában Wesley So vereséget szenvedett, mert a két helyért folyó versengésben Caruanát és Kramnyikot is megelőzi tíz hónap átlagával, de rendkívül kicsi a különbség közöttük.