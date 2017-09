Kékszalag-rekorder és világbajnok is lesz az újabb balatoni Eb mezőnyében

Szeptember 24. és október 1. között a Balatonon rendezik meg a világ legnépszerűbb tőkesúlyos One Design hajóosztályának a J24-nek Európa-bajnokságát. A versenyre 8 országból egy híján 50 hajó és 250 versenyző nevezett. A mezőny igen erősnek ígérkezik: a tavalyi világbajnok mellett a magyar vitorlázók közül a 13-szoros Kékszalag-győztes, Soling világ- és Európa-bajnok Litkey Farkas mellett, számos magyar bajnok vitorlázó is hajóba ül.

A J24-es hajótípus a világ legnépesebb tőkesúlyos One Design - azaz egy szabvány szerint készülő - hajóosztálya, több mint 5 500 ilyen hajóval vitorláznak világszerte. Hazánkban 2008-ban rendeztek először Európa-bajnokságot, akkor 35 egység bontott vitorlát. Az osztály népszerűsége azóta is folyamatosan növekszik, és mára a Magyar Vitorlás Szövetség legnépesebb One Design hajóosztálya lett.

A J24-es típus többek között azért is közkedvelt, mert az egységes és szigorú nemzetközi osztályelőírásoknak köszönhetően a hajók tényleg teljesen egyformák, ezáltal valóban sportos „versenyélményt" nyújt velük a vitorlázás. Nem csupán a hajók méretére és felszerelésére, de a legénység súlyára is pontos előírások vonatkoznak. 400 kg lehet a hajón a vitorlázók maximális összsúlya.

„Népes külföldi mezőny nevezett az Európa-bajnokságra, sőt miután ez egy nyílt Európa-bajnokság, az idei amerikai bajnok, Keith Wittemore is itt lesz a mezőnyben. A Balatonon mára komoly presztízse van a J24-es osztálynak. Évről évre kiemelt figyelem övezi a bajnokságainkat, komoly mezőny, nagy csaták és valóban sportos, magas szintű vitorlázás vár azokra, akik beülnek egy J/24-es hajóba. Egy 50 hajós mezőnyben vitorlázni, hazai vízen, nemzetközi versenyen mindenképpen páratlan élményt kínál majd" – mondta Hercsel Erik, a Magyar J24-es Osztály kapitánya.

A J24-es magyar mezőnyben a Soling világ- és Európa-bajnok, tizenháromszoros Kékszalag-győztes, Litkey Farkas mellett ott lesz majd, a Melges 24 világbajnokság hatodik helyezett csapata Bakóczy Róbert kormányzásával, akik a múlt héten Medemblikben nyerték meg az Európa Kupát.

A kitűnő Laser versenyző, a 2016. évi riói olimpiára kvótát szerző Tomai Balázs (a játékokon végül Vadnai Benjámin indult, és lett 33. - a szerk.) is hajóba ül. Az indulók között van Rauchenberger Miklós, a két hete rendezett Centomiglia harmadik helyezettje is.

Az Európa-bajnokság versenyvezetője Fluck Benedek lesz, aki legutóbb szeptember elején a Balatonföldváron rendezett Finn Gold Cup-ot irányította.