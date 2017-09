Még több pénzt lehet keresni a rövidpályás úszó-világkupán

A vizes sportok nemzetközi szövetsége a világkupasorozat második felvonása előtt nyilvánosságra hozta a verseny pénzdíjait. A lényeg: többen és többet kaphatnak.

Az első kör három állomásával - Moszkva, Berlin, Eindhoven - ellentétben a szeptember 30.-október 1. Hong Kong-i versenytől kezdve a FINA nagyvonalúbban kívánja jutalmazni a sorozat legeredményesebb úszóit.

Míg a sorozat kiírásakor csak az összetett győztest kecsegtették külön pénzdíjjal, addig ezen változtatva a férfiak és a nők mezőnyében is az összetett pontverseny első három helyezettje számíthat extra pénzdíjra. Az új szabályok szerint az első helyezett 150 ezer, a második 100 ezer, a harmadik pedig 50 ezer dollárt kap.

Az úgynevezett klaszterekre (ezeken belül van két vagy három állomás) osztott sorozatban az egy-egy klaszterben a legjobb összesített eredményt elérőket is díjazzák. Azonban míg az első klaszter után csak a hat legjobb kapott prémiumot, addig a másodk, Hong Kong, Doha, illetve a harmadik, Peking, Tokió, Szingapúr klaszter végén már az első nyolcat jutalmazzák.

A Hong Kongba elutazó magyar úszók közül érdemes lesz külön figyelni Kenderesi Tamásra: az olimpiai bronzérmes pillangózó itt mutatkozik be gyorsúszóként.

„Elkezdem a gyorsúszó-kalandjaimat – idézi őt a szövetség közösségi oldala. – Mondtam már korábban, hogy rá akarok feküdni, a vébé után neki is álltam, most jön az első teszt. Még nem ígérem, hogy tökéletes lesz, de azon vagyok, hogy jövőre kétszázon már számolni kelljen velem. Windsorban két szünnap után bekértem magam a gyorsváltóba, úgy jöttem 1:47-et, az már megy most is, innen kell javítani."