Vadidegen gyerekeket hozott össze a sport, haza sem akartak menni

Az idei év elején a Révész Máriusz vezette Kormánybiztosság, az Országos Erdészeti Egyesület és a Magyar Kajak-kenu Szövetség vándortábor-programot indított, amelynek köszönhetően a gyalogos túraútvonalakon, valamint a Szigetközben és a Felső-Tiszán megsokszorozódott a túrázó illetve vízitúrázó gyermekek és iskolák száma. A Magyar Kajak-kenu Szövetség a szezon végén rendkívül sikeresnek értékelte a program első évét és beszámolt a jövő évi tervekről és arról az újításról is, hogy a diákoknak és oktatási intézményeknek szóló program tematikája jövőre kerékpáros túrázási lehetőségekkel bővül.

Révész Máriusz, a kerékpározásért és az aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos szeretné, hogy a gyerekek felálljanak a számítógépek elől, mert valódi élményekre van szükségük a természetben.

„2011-ben Pokorni Zoltánnal és Kövér Lászlóval kezdeményezője voltam annak a programnak, hogy minden magyar gyermek eljusson határon túli magyarok lakta területre. Ez rendkívül fontos döntés volt, ennek az elképzelésnek a mentén élesztettük újra a vándortáborokat. Tanulás szempontjából is lényeges, mert az oktatók új környezetben ismerhetik meg a gyerekek.

Lehet, hogy valaki az iskolában nem brillírozik matematikából, de kilép a környezetbe, és lehet, hogy tökéletesen felver egy sátrat. A mai világban nagyon fontos, hogy felállítsuk a gyereket a számítógép elől. Ezt csak úgy tehetjük meg, ha igazi élményt kapnak. Ha kihozzuk őket a természetbe, vagy a vízpartra, akkor túrázás, vagy kajakozás közben biztosan nem lesz rá módjuk, hogy a telefonjaikat nyomkodják. Komoly munkát végeztünk, amelynek keretében sikerült akkreditálnunk egy új tanárképző programot, amit már több mint ötszázan elvégeztek. Körülbelül ezerötszáz gyereket el tudtunk vinni vándortáborozni, így a következő évi célunk, hogy legalább tízezerre növeljük ezt a számot. Ez bátor vállalás, de az mindössze húszezer forintba fog kerülni a szülőknek, de a rászoruló gyerekeknek még ennél is kedvezőbb feltételeket fogunk biztosítani. Biztos vagyok benne, hogy akik a program kialakításában részt vettek, azok az unokáiknak ezt büszkén fogják mesélni. A célunk, hogy megmutassuk a gyerekeknek az aktív kikapcsolódás szépségét" – mondta Révész Máriusz, aki elárulta, hogy a három vándortábor egyaránt 200 millió forintból fog gazdálkodni.

A vízi-vándortábor programvezetője, a korábbi világbajnoki ezüstérmes gyorsasági kenus, Foltán László elmondta, hogy a nyáron szervezett program annyira sikeres volt, hogy sok gyerek haza sem akart menni.

„Későn indult a program, de olyan helyszíneket találtunk, amelyek felkapott turisztikai útvonalak voltak. Így eset a választás a Felső-Tiszára, vagy a Szigetközre. Terveztünk egy extra túrát, amelynek a háromszoros olimpiai bajnok, Storcz Botond volt a túravezetője. Akkor huszonöt vadidegen gyerek érkezett, akiket összehozott a víz, és a végén haza sem akartak menni, ráadásul óriási élmény volt nekik egy legendás sportoló társaságában.

A jövő évi program már megvan hirdetve, a tanárok már jelentkezhetnek rá. Jövőre is megyünk a Felső-Tiszához, Bodrogon is kijelöltünk egy útvonalat, de a Dunakanyart sem hagyjuk ki. Öt helyszín lesz, amellyel az egész országot le akarjuk fedni. A mai gyerekek nem pont olyanok, mint mi voltunk. Sokrétűbb programokat kell kitalálni nekik, mert nem elégszenek meg azzal, ha egész nap csak a hajóban ülhetnek, vagy focizhatnak" – mondta Foltán László, aki biztos benne, hogy a jövő nyáron még sikeresebb lesz a vízi-vándortábor program.

Lomniczi Gergely, az Országos Erdészeti Egyesület főtitkára hangsúlyozta, hogy a gyalogos vándortáborokban a gyerekek ötszázezer lépésnyi útvonalat teljesített egy hét alatt.

„Jövőre is találkozunk, mert a gyerekek gyönyörű élményekben részesültek. Az a legfontosabb, hogy mindig az adott kor legmegfelelőbb kérdéseire keressük a választ. Most a fenntarthatóság és a természet megismerése van terítéken. Az idei évben öt gyalogos útvonalat alakítottunk ki, ötszázezer lépésnyi útvonallal, amit egy hét alatt teljesítettek a táborlakók.

A munka a pedagógusok képzésével indult, májusban több mint kétszázötvenen végeztek a gyalogos vándortábor programban.

Idén tapasztalatokat gyűjtöttünk, hogy jövőre teljes üzemben indulhassanak el az erdei vándortáborok. Jövőre június és augusztus között lesznek az események, januártól lehet majd ezekre jelentkezni. A pedagógusok október negyedikéig jelentkezhetnek a képzésre, a gyakorlati órák Visegrádon és a Hármashatár-hegyen lesznek" – mondta Lomniczi Gergely.

Környey Balázs, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség alelnöke nagy örömmel jelentette be, hogy a kerékpáros szakág is csatlakozott a vándortábor programhoz.

„Régi vágyunk volt, hogy a vándortábor elindulhasson, és hogy a szakágunk csatlakozhasson hozzá. Három területet jelöltünk ki a túrákra: Felső-Tisza, a Dél-zalai-dombság, és az észak-magyarországi régió. Komoly előkészítési feladataink vannak, mert a kerékpározás egy technikai sport, így a pedagógusok képzése is speciálisabb.