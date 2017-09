Babos Tímea harmadszor döntőzhet az idén WTA-tornán

Babos Tímea magabiztos játékkal bejutott a döntőbe a 250 ezer dollár (58 millió forint) összdíjazású taskenti keménypályás női tenisztornán.

A verseny második kiemeltje - aki a világranglista 52. helyén áll - pénteken a fehérorosz Arina Szabalenkával (119.) csapott össze, és rendkívül könnyedén, 22 perc alatt megnyerte az első játszmát.

Már a második játékban elvette ellenfele adogatását, amit 4:1-nél megismételt, majd hozta a sajátját.

A második szett is eleinte úgy folytatódott, ahogy az első. Babos két brékkel 4:0-ra elhúzott, ott viszont kissé megtorpant, és ellenfele ezt kihasználva, három játékot nyerve felzárkózott. A nyolcadik gém úgy lett a magyar teniszezőé, hogy közben kicsit aláfordult a jobb bokája és két bréklabdát is hárított, majd a következő játékban ellenfele adogatásánál két meccslabdája akadt, de azokkal még nem tudott élni. Végül a saját szervajátékával zárta le a mérkőzést. A második szett 44 percig tartott.

Babos bő másfél hete, Québecben is döntős volt, és idén már harmadik alkalommal játszhat tornagyőzelemért, mivel februárban, Budapesten is fináléba jutott, és nyert is. A mostani döntőben az orosz Vera Zvonarjova vagy az ukrán Katerina Bondarenko lesz az ellenfele.

A magyar játékos 11 óra után párosban is pályára lép, a cseh Andrea Hlavackovával az oldalán a döntőbe jutásért küzd majd az Irina Kromacseva, Ipek Soylu orosz, török duó ellen.

Eredmény, egyes, elődöntő:

Babos Tímea (2.)-Szabalenka (fehérorosz) 6:1, 6:4