Tenisz-világranglista: Babos és Fucsovics is javított

Babos Tímea kilenc helyet javítva a 43. a női, míg Fucsovics Márton négy helyet előre lépve a 105. a férfi teniszezők legfrissebb, hétfőn kiadott világranglistáján.

Babos egyesben döntős volt múlt héten a taskenti tornán, párosban pedig nyert a cseh Andrea Hlavackovával az oldalán. Korábban egy alkalommal, 2016-ban Florianópolisban volt hasonlóra példa, de ott egyik fináléban sem győzött.

A magyar teniszező honlapjának tájékoztatása alapján Babos idén már nyolc döntőt játszott, három egyest és öt párost, és karriercsúcsot jelentő öt sikert - egy egyes és négy páros - aratott. A teniszező 2013-as rekordját döntötte meg, amikor négyszer diadalmaskodott párosban.

Akkor viszont négy különböző társsal győzött, most pedig idén április közepétől Hlavackova a partnere, akivel azóta négy döntőbe jutottak be, s hármat meg is nyertek. Párosuk a világranglistán a hatodik helyen áll, és jó esélyük van arra, hogy részt vegyenek a szezonzáró világbajnokságon, amelyre a ranglista nyolc legjobb kettőse szerez indulási jogot.

A top kétszázban egyesben Baboson kívül még egy magyar található: Gálfi Dalma a 155.

Az élen továbbra is a spanyol Garbine Muguruza áll, a román Simona Halep a második, az ukrán Jelina Szvitolina pedig a harmadik.

Fucsovics Márton múlt héten az orleans-i challengertornán bejutott az elődöntőbe, amelyben úgy kapott ki a döntő szett rövidítésében, hogy három meccslabdája is volt. A top kétszázban Fucsovicson kívül még egy magyar található: Balázs Attila két helyet javított, és a 169. helyen áll a rangsorban.

Az élen nem történ változás: továbbra is a spanyol Rafael Nadal vezet a svájci Roger Federer és a brit Andy Murray előtt.

Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):

1. ( 1.) Garbine Muguruza (spanyol) 6245 pont

2. ( 2.) Simona Halep (román) 5645

3. ( 3.) Jelina Szvitolina (ukrán) 5640

4. ( 4.) Karolina Pliskova (cseh) 5605

5. ( 5.) Venus Williams (amerikai) 4652

6. ( 6.) Caroline Wozniacki (dán) 4640

7. ( 7.) Johanna Konta (brit) 4435

8. (10.) Jelena Ostapenko (lett) 4130

9. ( 8.) Szvetlana Kuznyecova (orosz) 4115

10. ( 9.) Dominika Cibulkova (szlovák) 3330

11. (13.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 3250

12. (12.) Angelique Kerber (német) 3236

13. (11.) Madison Keys (amerikai) 3213

14. (15.) Kristina Mladenovic (francia) 3090

15. (20.) Caroline Garcia (francia) 2980

...43. (52.) Babos Tímea 1245

...155. (154.) Gálfi Dalma 369

Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):

1. ( 1.) Rafael Nadal (spanyol) 9465

2. ( 2.) Roger Federer (svájci) 7505

3. ( 3.) Andy Murray (brit) 6790

4. ( 4.) Alexander Zverev (német) 4310

5. ( 5.) Marin Cilic (horvát) 4155

6. ( 6.) Novak Djokovic (szerb) 4125

7. ( 7.) Dominic Thiem (osztrák) 3925

8. ( 8.) Grigor Dimitrov (bolgár) 3575

9. ( 9.) Stan Wawrinka (svájci) 3540

10. (10.) Pablo Carreno Busta (spanyol) 2855

11. (12.) David Goffin (belga) 2855

12. (11.) Milos Raonic (kanadai) 2825

13. (13.) Roberto Bautista (spanyol) 2525

14. (14.) Nisikori Kej (japán) 2475

15. (16.) Sam Querrey (amerikai) 2445

...105. (109.) Fucsovics Márton 531

...169. (171.) Balázs Attila 322