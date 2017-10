Péni István jövőre nagy előnnyel járó lépést tesz

Jövőre hivatalosan is a felnőtt korosztályba lép a már a riói olimpián is szerepelt sportlövő, Péni István, aki szerint az elmúlt évek kettős terhelése előnyt jelent majd számára a jövőben.

Az UTE 20 éves puskása a juniorok között Európa-bajnokságot és világbajnokságot is nyert, de az elmúlt években már a felnőtteknél is komoly eredményeket ért el, a nyári golyós Európa-bajnokságon például a negyedik helyen végzett a királyszámban, vagyis a kisöbű szabadpuska 3x40 lövéses összetett versenyében. Ugyanebben a számban pedig idén ő nyerte a gabalai világkupa-viadalt. Ráadásul az olimpia műsorán maradt mindkét puskás versenyben, azaz légpuskában és összetettben is bejutott az október végén esedékes világkupa-döntőbe.

A tavalyi, riói játékokon összetettben 12., légben 13. Péni az M4 Sport Sportreggeli műsorában kedden elmondta, hogy nem fáj a szíve, amiért kiöregedett a juniorok közül, és úgy véli, az mindenképpen segíti a felkészülését, hogy csak a felnőtt viadalokra kell koncentrálnia, s azokra kell kihegyeznie a formáját. Ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy Rio előtt például, amikor a többi kvótás már csak az olimpiára készült, neki a nyáron még volt egy korosztályos Eb-je, amire figyelnie kellett.

Kissné Oroszi Edit tanítványa számára jövőre már az olimpiai kvóta megszerzése is cél, mivel szeptemberben rendezik a sportág nagy, négyévente sorra kerülő világbajnokságát. Azt ugyanakkor igyekezett hangsúlyozni, hogy nem ez jár elsősorban a fejében, hanem mindig az adott versenyen akar jól lőni.

A jövőt illetően az ifjúsági olimpiai bajnok lövő bizakodó, már csak azért is, mert eddig töretlen a fejlődése.

"Évről évre jobbak az eredményeim, fejlődök, mindig sikerült eddig megjavítanom az egyéni csúcsaimat." Azt is érzem, hogy egyre inkább felnőttként tudok versenyezni, tehát a gondolkodásom és az, amit a versenyeken csinálok, egyre érettebb" - mondta Péni, aki lövészcsaládban nőtt fel, szülei és nagyapja is puskás volt, ami komoly előnyt jelentett számára az indulásnál.

A fiatal sportlövő az 2020-as olimpiával kapcsolatban megjegyezte: külön fel kell majd készülnie arra, hogy a fokozódó elvárásokat és nyomást jól tudja kezelni, s ez ne okozzon neki gondot.