Újabb nevet véstek föl a magyar kajak-kenu legendáinak táblájára

Kis ünnepség keretében iktatták be Vad Ninettát, a magyar kajak-kenu 52. örökös bajnokát a sportág prominens tagjai közé. A szövetség eseményén átadták a Kolonincs György Alapítvány idei díját az év felfedezettjének, két fiatal kenusnak, a szakmai vezetés pedig értékelte a 2016-os szezon eredményeit.

Az augusztusi racicei világbajnokságon a női 500 négyes tagjaként Vad Ninetta megszerezte pályafutása ötödik világbajnoki aranyát, amivel nem csak az járt, hogy Takács Tamara, Medveczky Erika és Fazekas-Zur Krisztina társaságában felállhatott a vb-dobogó legmagasabb fokára, hanem egyúttal megváltotta a "belépőjét" a magyar kajak-kenu örökös bajnokai közé. Öt világbajnoki címet szerezni bármilyen sportágban nagyszerű dolog, egy olyanban meg pláne, ahol a válogatottba kerülés is felér egy vb-címmel.

A magyar kajak-kenu sikereit jól mutatja, hogy Vad Ninetta az 52. örökös bajnok, azaz ennyien vannak, akik pályafutásuk során öt, vagy annál több világbajnoki aranyat nyertek.

Nagyon sok mindenkinek, a családomnak, az edzőimnek, a szövetségnek és a támogatóimnak is sokat köszönhetek. És talán egy kicsit saját magámnak - szerénykedett az újdonsült örökös bajnok, akinek az első és az utolsó vb-győzelme volt az a kettő, aminek a legjobban tudott örülni.

A közönség soraiban ott ült Vad Ninetta mindhárom eddigi edzője (Nagy László, Mórocz István és Simon Miklós), akiket külön is méltatott Hüttner Csaba, aki szintén az utolsó, idei racicei vb-aranyat emelte ki. "A nagyságodat mutatja, hogy Fazekas-Zur Krisztával fel tudtatok magatok mellé emelni két olyan fiatalt, Takács Tamarát és Medveczky Erikát, akik még soha nem nyertek korábban világbajnoki címet."

Vad Ninetta az öt vb-elsőség (K-1 4x200 m váltó, K-4 500 m 2013-ban, K-2 200 és K-4 500 méter 2014-ben, illetve a 2017-es K-4 500 méteres aranyakról beszélhetünk) mellett, két Eb-győzelemnek, egy vb- és két Eb-ezüstnek is büszke tulajdonosa.

"A magyar kajak-kenu sport a világ tetején. E mögött a teljesítmény mögött minden esetben nagy elvárások vannak - mondta Doma Gergő, az MKKSZ szakmai igazgatója, aki az eredményekért köszönetet mondott a versenyzőknek, az edzőknek, a kluboknak és a szövetség támogatóinak. - Reméljük, hogy ezek az eredmények bizonyítják, hogy érdemes hosszú távon is a sportágba fektetni."

Doma Gergő külön méltatta a fiatalokat, akik meglátása szerint már idei eredményeik alapján az U23-as korosztályban is megállnák a helyüket.

A gyorsasági és a maratoni szakág sikerei mellett szóba került az olimpia programjában is szereplő szlalom szakág is.

A franciaországi világbajnokságon résztvevő magyar versenyzők legjobb tudásuk szerint helytálltak. "Az MKKSZ tervei között továbbra is szerepel egy fővárosi, illetve főváros közeli, és adott esetben egy vidéki pálya megépítése is. Enélkül egyelőre nem várhatunk a többi szakághoz hasonló sikereket, de nagyon reméljük, hogy hamarosan ez a szakág is fejlődésnek indulhat."

Négy lábon állunk

"A magyar válogatott az év fő versenyén, a racicei világbajnokságon megnyerte a pontversenyt, ami egyértelműen mutatja a csapat erejét - mondta Hüttner Csaba, a felnőtt válogatott szövetségi kapitány, kiemelve, hogy "mindezt úgy értük el, hogy az Európa-bajnokságon és a világbajnokságon is sok feltörekvő fiatal kapott szerepet".

A kapitány azt is hangsúlyozta, hogy míg a riói olimpián csak a női kajakosok szereztek érmet, addig idén a férfi szakágak, és a női kenu is felmutatott kiváló eredményeket. Úgy tűnik sikerült elérnünk, hogy egy négy lábon álló válogatottat tudtunk felépíteni. Az Európa-bajnokságon megszerzett tíz aranyéremből ötöt, az összes érmek közül pedig nyolcat szereztünk olimpiai számban, úgy, hogy négy aktív olimpiai bajnokunk közül három pihenőjét tölti.

A férfi kajakosoktól a kapitány egyértelműen érmet remél Tokióban, név szerint is említve Hufnágel Tibor és Ilyés Róbert ezer méteres párosát. Ugyanez a kenusokról is elmondható, ahol azok a fiatalok szerezhetnek örömteli pillanatokat, akik az idei korosztályos versenyeken már megmutatták tehetségüket.

A férfi K4 500 méteres egység világbajnoki betlijéről (az egység az Eb-arany után nem jutott be a döntőbe) is beszélt Hüttner. Az egység azért került most a figyelem középpontjába, mert Tokióban az 1000 méter helyett ez a szám került be a programba. "A jövő évi világkupákon két egységet szeretnénk elindítani, hogy minél mélyebb merítésünk legyen. És az is biztos, hogy jövőre hamarabb le kell zárnunk a válogatókat, hogy a világkupákon már kész egységeket állíthassunk csatasorba."

A jövőre visszatérő klasszisokról, mint Dudás Miklós, azt mondta a kapitány, hogy várhatóan alaposan meg fogják kavarni a férfi kajak hazai mezőnyét.

Nem pihenhetnek az öregek

Dónusz Éva, az utánpótlásért felelős szövetségi kapitány büszkén sorolta, hogy az irányítása alá tartozó U23 korosztályból tucatnyi versenyző vehetett részt a felnőtt Európa- és világbajnokságon. A 15-16 évesek racicei olimpiai reménységek versenyén a magyar csapat 66 érmet szerzett, és "egyetlen lyukas szakágunk sem volt" - mondta Dónusz. Opavszky Réka és Göncöl Laura pedig a jövő évi ifjúsági olimpiára kvalifikálta magát, ami szintén kiemelkedő teljesítménynek nevezhető.

A tragikus hirtelenséggel elhunyt kétszeres olimpiai bajnok Kolonics György nevét viselő alapítvány nevében Csabai Edvin adta át az év két 1999-es születésű kenusnak, az ifjúsági Európa- és világbajnokságon is aranyérmet nyerő Slihoczki Ádámnak és Szőke Attilának az év felfedezettjének járó díjat. Titok nincs a sikerek mögött. "Jó barátok vagyunk, szeretünk edzeni, mindegy, hogy mit ír fel az edző a táblára, mi örömmel megcsináljuk" - mondta Slihoczk Ádám.