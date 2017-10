Liu Shaoang 6. lett a gyorskorcsolya vk-n

Liu Shaoang hatodikként zárt 1000 méteren vasárnap a rövidpályás gyorskorcsolyázók olimpiai kvalifikációs világkupa-sorozatának Dordrechtben rendezett második állomásán.

A minden távon junior világbajnok versenyző a hollandiai viadal zárónapján egyedüli magyarként lépett jégre, s a "kisdöntőig" menetelt a szám vk-címvédőjeként. Ott másodikként ért célba a háromszoros olimpiai bajnok kanadai Charles Hamelin mögött, így összesítésben hatodik lett. A 19 éves korcsolyázó egy hete Budapesten éppen egy kilométeren csúszott ki, és zárt emiatt kvótán kívüli helyen. Mostani teljesítményével viszont máris feljött a 11. helyre.A másik két versenyző, a szombaton 1500 méteren ezüstérmes Liu Shaolin Sándor és Burján Csaba már a pénteki selejtezőben búcsúzott, előbbi a 45. helyen zárt, de így is a biztos olimpiai indulást jelentő 18. pozícióban van a vk-ranglistán. Utóbbi 39. helyével kiszorult a legjobb 32-ből, így jelenleg nincs kvótát érő pozícióban.

A férfiaknál a hazai közönségkedvenc, Sjinkie Knegt diadalmaskodott, míg a nőknél - ahol egyik magyar sem jutott negyeddöntőig - a dél-koreai Sim Szuk Hi. Keszler Andrea 22., Jászapáti Petra 27., Kónya Zsófia pedig 57. lett, előbbi kettő kvótát érő pozícióból várja a novemberi folytatást. A váltók küzdelmét a férfiaknál ismét Kanada négyese nyerte, míg a nőknél a Budapesten kizárt kínaiak győztek. A magyar férfi staféta nyolcadik, a női kilencedik lett, előbbi továbbra is a legjobb nyolcban van a vk-rangsorban, utóbbi viszont éppen kiszorult onnan.

A négy állomásból álló vk végén 500 és 1000 méteren 32-en, míg 1500-on 36-an jutnak olimpiai kvótához a jövő februári phjongcshangi játékokra, de egy nemzetből legfeljebb három versenyző kvalifikálhatja magát számonként, továbbá nemenként a legjobb nyolc staféta szerez indulási jogot. A vk-sorozat novemberben két ázsiai fordulóval zárul Sanghajban és Szöulban.