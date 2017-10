Nadal újra meghódította Pekinget

A világelső Rafa Nadal 2005-ben nyerte meg először a pekingi ATP-versenyt, majd 2008-ban szintén a kínai fővárosban lett olimpiai bajnok. Az elmúlt években elvesztett két döntőt (2013-ban és 2015-ben, mindkétszer Djokovictól kapott ki), de most, 12 évvel az első sikere után, újra győzött. A vasárnapi döntőben Nick Kyrgiost verte 6:2, 6:1-re és karrierje 75. serlegével további 500 ponttal növelte az előnyét Roger Federer előtt az év végi világelsőségért folyó küzdelemben.

Nadal az idei Roland Garros megnyerése után nem igazán volt meggyőző. Idő előtt búcsúzott Wimbledonban, ahol 2011 óta nem jutott el a negyeddöntőig, majd Montrealban és Cincinnatiban sem gyűjtött sok pontot. Kanadában a fiatal Shapovalovtól kapott ki váratlanul a 16 között, az amerikai ATP 1000-s tornán pedig az a Kyrgios állította meg (6:2, 7:5), aki vasárnap is hasonlóra készült.

A 22 éves ausztrálról azt tartják, hogy egy adott napon bárkit képes legyőzni, mertmindene megvan a sikerhez, csak nem mindegy, milyen lábbal kelt fel.A pekingi menetelése azt mutatta, hogy fejben egyben van, és most a mindenkire veszélyes Kyrgios szerepel (az elődöntőben el is intézte Alexander Zverevet 6:3, 7:5-re.) A találkozó előtt 2:2-re álltak összesítésben. Brutális labdamenetekkel és izgalmas fordulatokkal indult a párbaj. Nadal kezdett adogatni és rögtön fogadóelőnyt kellett hárítania. A második játékban már neki volt öt bréklabdája, de Kyrgios tartotta magát.

A hihetetlen nyomást, a spanyol ultra-agresszív teniszét 2:2-ig bírta az ausztrál. Az első négy gém majd fél óráig tartott és rendkívüli fizikális próbatétellel szolgált Kyrgiosnak.Nadal nem csak pontosan lőtte a labdát mindkét oldalról, de a szokásosnál is erősebben, támadóbban.Az ausztrál sorozatban kilenc játékot bukott 2:2 után, és csak 6:2, 5:0-nál sikerült szépítenie. Beleszaladt egy olyan Nadalba, akit 2017-ben még nem sokszor láthattunk.

A jövő héten Sanghajban folytatják a férfiak. A szezon utolsó előtti ATP 1000-s tornáján Federer is indul. Bár Nadalnak nincs gondja a motivációval, de az mindenképp hajthatja, hogy 2017-ben háromszor is kikapott svájci riválisától, egyszer sem tudott nyerni.Most egyértelműen olyan formában teniszezik, ami Federer ellen is elég lehet.Van még két pótolni valója a mallorcainak: a sanghaji 1000-s versenyen soha nem ünnepelhetett és ugyan ez igaz az idényzáró ATP-világbajnokságra. A vasárnap mutatott teljesítménye alapján könnyen elképzelhető, hogy Nadal pályafutása legjobb őszi produkciója előtt áll.