Edzője felmondása is kellett a román teniszezőnő világelsőségéhez

Pályafutása alatt először léphetett pályára félhivatalos világelsőként Simona Halep, bemutatkozása az élen azonban nem volt álomszerű: kikapott Pekingben. A 26 éves románnak a pekingi döntő volt az 587. profi mérkőzése, de az első, amikor a tenisz történetének 25. ranglistavezetőjeként játszhatott. A csúcsra vezető kacskaringós útját fájdalmas vereségek jellemezték, leginkább az sokkolta, amikor áprilisban elhagyta az edzője, Daren Cahill.

Sokat elárul a mai női tenisz helyzetéről, hogy Simona Halep Grand Slam-trófea nélkül tudott trónra kerülni, ráadásul 2017-ben az Australian Openen, majd a US Openen is kikapott az első fordulóban és mindössze egy versenyt tudott megnyerni - Madridban -, miközben 65 mérkőzéséből húszat elveszített.

Ez volt a legkeményebb, de egyben a legjobb évem – mondta Halep a WTA hivatalos oldalának adott interjújában, ahol őszintén beszélt a nehézségeiről is. – Az eleje nagyon nehéz volt, sérüléssel bajlódtam és nem hittem benne, hogy eljutok a szingapúri döntőbe a szezon végén. Most, hogy világelső lettem, mondhatom, hogy minden mást elfelejtettem és csak élvezem ezt a pillanatot, nagyszerű érzés"- magyarázta a román, aki aztán visszaemlékezett a kevésbé felemelő napokra.

„A pályán, az elvesztett Roland Garros-döntő volt a legnehezebb. Akkor játszottam először a világelsőségért és az első Grand Slam-serlegemért. Teljesen padlón voltam a mérkőzés után, de azt mondtam a fiúknak, megyünk tovább, nincs megállás, egy nap megtörténik, csak még keményebben kell dolgoznom. Soha nem tört meg a hitem és a csapatom is sokat segített. A jó csapat körülötted és a megfelelő családi háttér fontos a sikerben. A US Openen, a Sarapova elleni vereség sokat segített, hogy erősebb legyek és jobban lássam, mit is akarok kezdeni magammal, mit akarok elérni a karrieremben. A meccs után beszéltem Darrennel és ő azt mondta, azért kaptam ki, mert a szervám sz.r volt. Rendben, gondoltam magamban, ha csak az adogatásom kell fejlesztenem, hogy legyőzzem őt, akkor dolgozom rajta. Attól kezdve minden nap egy órán át csak szerváltam. Darren egy idő után rám szólt, hogy fejezzem be, mert megsérülök, de nem álltam le, motivált voltam, mindent meg akartam tenni ezért, mert folyton azt hallottam, hogy ott a helyem"- emlékezett Simona Halep, aki a párizsi kudarc után két pszichológussal is dolgozott és mindkettőjüknek nagyon hálás.

A Roland Garros után Wimbledonban és Cincinnatiban is egyetlen meccsre, illetve néhány pontra állt a tróntól, de mindkétszer elbukott. Így, amikor a US Openen úgy indulhatott, hogy negyedszer is esélye van elfoglalni a világelső pozíciót, határozottan kijelentette, már nem foglalkozik ezzel. Nem gondolok többet erre. Elég volt. Túl sokat kattogtam rajta, ami a fontos pillanatokban felesleges nyomást jelentett" - nyilatkozta augusztus végén. New Yorkban nem is lett téma, mert az első fordulóban kikapott Marija Sarapovától. Az orosz ellen soha nem tudott nyerni (hétszer vesztett), de ezen a héten Pekingben fordult a kocka: 6:4, 6:2-vel búcsúztatta a szibériait.

"A játékom mindig is megvolt. Már 2014-ben, Szingapúrban közel voltam a csúcshoz, de mentálisan nem álltam készen. Nem tudtam kontrollálni magam, az idegeimet. Túl csúnyán beszéltem magammal. Hiába dolgoztam keményen, nem értékeltem magam megfelelően, így nem érdemeltem meg, hogy sikerüljön. A hozzáállásom változott a legtöbbet, mentálisan erősödtem, már nem szégyellem magam – vallott őszintén a gondjairól Halep, aki azt is elárulta, mi volt a legnagyobb lecke a csúcsig vezető úton.

"Amikor idén áprilisban, Miami után Darren szakított velem, mert nem tetszett neki a viselkedésem a pályán, az sokkolt. Azon a napon azt mondtam magamnak, jól van, valamit rosszul csináltam, el kell fogadnom a döntését, de dolgoznom kell, hogy ez megváltozzon és visszaszerezzem őt a csapatomba, mert nagyon sokat segített és ez ma sincs másképp. Ez volt a legjobb lecke, amit a teniszben és az életben eddig kaptam"- magyarázta Simona Halep, aki gyorsan visszahódította Darren Cahillt, de Pekingben nélküle ünnepelte a világelsőségét. A szombati, Osztapenko elleni, koronát érő győzelme után, a zuhanyból kijőve, azért őt hívta fel elsőnek. A kiváló ausztrál edzőnek a román lány a harmadik tanítványa, akit a világranglista élére vezet. Korábban Lleyton Hewittot és Andre Agassit segítette a csúcsra, tehát a nőknél Halep az első.

Az már egy következő kérdés, hogy meddig tud a ranglista élén maradni Simona Halep. Az első meccsét világelsőként elbukta Caroline Garcia ellen, a francia lány Wuhan után Pekingben is veretlen maradt, a döntőben 6:4, 7:6-ra verte a románt és hétfőtől, életében először a top tíz tagja lesz. Ő az első teniszező, aki mindkét kínai csúcsversenyt meg tudta nyerni két hét alatt.