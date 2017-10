Nem sikerült Baboséknak a bravúr a világelsők ellen

Megszakadt Babos Timeáék 11 mérkőzéses győzelmi sorozata. A pekingi WTA csúcsverseny páros döntőjében, a világelső Martina Hingis és Csan Jung folytatta az augusztus óta tartó menetelését, 65 perc alatt 6:1, 6:4-re hozták a finálét a magyar teniszező és Andrea Hlavackova kettősével szemben.

A 37 éves svájci és a 28 éves kínai előbb Cincinnatiban, majd a US Openen, végül múlt héten Wuhanban oktatta a mezőnyt. Babos év elején Sydneyben nyert Hingis ellen, igaz, akkor a svájci párja Coco Vandeweghe volt, míg a magyar oldalán Anasztázia Pavljucsenkova állt. A jelenlegi felállásban kétszer találkoztak korábban: Madridban, majd Cincinnatiban is Hingisék győztek. Babos az elmúlt években Wimbledonban (2016-ban, Svedovával) és Rómában (2015-ben, Mladenovic mellett) is tudott nyerni Hingis ellen.

Ezúttal elég egyértelmű volt a meccs, bár a női párosban egy-egy pont gyakorlatilag képes eldönteni egy szettet. Az első játszma után (1:6) a másodikban együtt voltak 3:3-ig, amikor Andrea Hlavackova botlott adogatóként. A folytatásban volt fogadóelőny Hingis szervájánal, de nem sikerült élni vele és több esély már nem adódott az egyenlítésre, vagy az esetleges fordításra, 6:1, 6:4 lett a vége.

A döntőért 650 ranglistapont és 215 865 dollár jár (a pontokat mindketten megkapják, a pénzt felezik). Martina Hingisék jelenleg kiemelkednek a női párosok mezőnyéből, de Babosék döntős eredménye több mint biztató, a két hét múlva kezdődő szingapúri szezonzáró előtt.

A WTA-döntőre Hongkongban és Moszkvában készül Babos Tímea, aki az egyéniben szeretne a top 50-ben zárni, míg párosban jó esélye van a top tízes befejezésre.