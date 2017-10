Federer tiszteli Nadalt, de már nem tart tőle

Rafa Nadal soha nem nyert még 16 mérkőzést sorozatban keménypályán. Mindig is ezen a borításon volt sebezhető. Az elmúlt hetek játéka, eredményei alapján azonban úgy tűnt, itt is érinthetetlen lett, mint salakon már annyiszor. Mindenki tudta, csak egyvalaki állíthatja meg: a bombaformában teniszező Roger Federer. Vasárnap óta tudjuk, a svájci teniszező idén negyedszer is legyőzte legnagyobb riválisát. De vajon mi történt Federerrel, hogy 2017-ben így szárnyal Nadal ellen?