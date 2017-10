Vízválasztó ütközet vár az egyik legjobb magyar profi bunyósra

November 10-én a salagótarjáni sportcsarnokban rendezi következő gáláját a Felix Promotion, melynek főmérkőzése a WBO veretlen cirkálósúlyú nemzetközi bajnokának, Szellő Imrének az összecsapása lesz amerikai ellenfelével.

A szezonnyitó várpalotai gálán Szellő Imre szűk másfél menetet töltött a ringben a bosnyák Petar Marvalj ellen, ennyi időre volt szüksége, hogy feladásra késztesse ellenfelét. Az év második mérkőzésén azonban már egy sokkal nehezebb feladatot kell megoldania: a hozzá hasonlóan veretlen (11 győzelem, 0 vereség, 8 KO/TKO) amerikai Robert Hall Jr. lesz az ellenfele Salgótarjánban.

A 25 éves amerikai igazi bokszcsaládból érkezik, apja és nagybátyja is ökölvívó volt, míg ő egy jó sikerült amatőr pályafutást követően (58-6-os mérleggel szállt ki) négy éve szerződött el profinak. Ifjabb Hall keményöklű bunyós, aki legutóbbi meccsén, amikor – többek között – a WBC amerikai bajnoka lett, azt is bizonyította, hogy képes magas szinten tíz menetet is végigbokszolni - mutatja be a tengerentúli riválist a Felix Promotion oldalán megjelent írás.

Két veszélyes, a cirkálósúlyú kategória élvonalába igyekvő ökölvívó feszül majd egymásnak, és korántsem biztos, hogy szükség lesz a pontozóbírók munkájára - ezt Szellő Imre is így gondolja.

„Nagyon örülök, hogy egy ilyen nagy feladat elé állít Rácz Félix. Robert Hall Jr. valóban egy minőségi rivális" - kezdte Szellő. Kevés felvétel áll rendelkezésre az amerikairól, de amennyire lehetett, kielemeztük a stílusát. Van egy kis Mayweather-féle mozgás is a védekezésében. Hall győzni jön Magyarországra, és mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy sikerrel vegye az akadályt. Mindkettőnk számára vízválasztó lesz a salgótarjáni összecsapás! - mondta Szellő, aki bízik benne, hogy élvezheti majd a hazai közönség támogatását.

A WBO világranglitájának 7. helyén feszítő Szellő elmondta, edzője, Bertók Róbert minden tréingen igyekszik alaposan megdolgoztatni, és kimozdítani a komfortzónájából. "De nagyon jól regenerálódok, és minden reggel frissen vágok neki a feladatoknak. Óriási munkát végzünk, s az összes részletre odafigyelünk, mert tudjuk, hogy mennyi minden múlik a következő címvédő mérkőzésen. Az eddigi legjobb formámat várom, a legkomolyabb ellenféllel szemben.

