Irdatlan pénzzel támogatna a svájci kormány egy sikeres olimpiai pályázatot

A svájci szövetségi kormány arról határozott szerdán, hogy egymilliárd frankos (267 millárd forint) állami támogatást nyújt a szervezőknek, amennyiben Sion pályázata elnyeri a 2026-os téli olimpia rendezési jogát.

Ezzel a döntéssel határozottan kiállt a kandidálás mellett, de a jelentkezési szándékot még több kantonra kiterjedő népszavazásnak kell megerősítenie. A kabinet szerint a téli olimpia sportszakmailag, gazdaságilag és szociális vonatkozásaiban is nagy lehetőség lenne az ország számára.

Az állásfoglalás három nappal azután született meg, hogy Ausztriában, a tiroli referendumon a helyiek többsége elutasította Innsbruck pályázatát.

Svájc korábban kétszer rendezett téli játékokat, 1928-ban és 1948-ban is St. Moritz volt a házigazda. Ez a város is tervezte, hogy ismét versenybe száll a rendezésért, de ott a helyiek már februárban elutasították népszavazáson a pályázati szándékot.

A NOB Sion mellett Stockholmmal és Calgaryval is egyeztetést folytat, illetve elképzelhető, hogy egyesült államokbeli helyszín is beszáll a versenybe, de Kazahsztán, Törökország és Japán is érdeklődését fejezte ki.

Jövőre a dél-koreai Phjongcshang, 2022-ben pedig Peking rendezi a téli olimpiát.