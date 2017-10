Hat és fél hónapos terhesen heti hétszer edz a magyar világbajnok

Sastin Marianna hat hónapos várandósan is edz férje-edzője, Wöller Ákos irányításával. A vb-aranyérmes birkózó indulni szeretne a jövő nyári, budapesti világbajnokságon. A DIGI Sport híradójának a riportját az öttusázó világbajnok dr. Feke-Gyenesei Leila konferálta fel, aki több hónap kihagyás után, az anyai örömök mellett hetente egyszer újra a Sport 24 műsorvezetőjeként jelenik meg a képernyőn.

"Jelenleg a hat és feledik hónapban vagyok, és január 26-ra vagyok kiírva, de azt mondták az orvosok, hogy inkább január közepén fog érkezni a baba" - nyilatkozta a Sport 24-nek Sastin Marianna, aki kifejezetten jól érzi magát. "Egyelőre nekem csak a jó része jutott a terhességnek, hiszen egy percig sem voltam rosszul, nagyon jól viselem, tudok edzeni vele, nekem nagyon hiányozna a mozgás."

Az edzője-férje elárulta, milyen edzéstervet követ a világbajnoknő. "A terhesség nem betegség, mozogni ugyanúgy kell és lehet, jelenleg heti hét edzést csinál, amiben úszás, jóga is van, mellette a teremben is végez olyan gyakorlatokat, amelyek még mindig közeliek a birkózáshoz, de már nem a birkózó szőnyegen elvégezhető feladat. Soha nem kíméltem, ő választotta ezt a sportot, úgyhogy neki kell vállalnia a nehéz munkát. Most természetesen kicsit más a helyzet, vigyázok én is nagyon, nehogy túlmenjünk azon a terhelésen, ami esetleg árthat.

Kettő helyett kell enni, ez a kérdés rendre előjön a kismamáknál. De kettő helyett kell edzeni is? "Én ettől a kettő helyett kell ennitől is rosszul vagyok, mert szerintem nem kell. Úgy gondolom, a szervezetem jelzi, mennyire van szüksége ahhoz, hogy a baba is fejlődjön, és nekem is elég legyen. Én ennyit eszem, és a mozgással is így vagyok. Annyit mozgom, amennyi jólesik. Megcsinálom, amit Ákos mond, de ha úgy érzem, hogy sok, akkor abbahagyom" - mesélte Sastin Marianna.

A birkózás abbahagyásáról szó sincs. "A kisbaba január közepe felé érkezik, utána meglátjuk, mennyi idő kell Mariannának, hogy regenerálódjon, terv szerint jövőre a budapesti világbajnokságon már szőnyegre lép" - tette hozzá Wöller Ákos.