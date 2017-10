Éremszerzésre számít a MOB-elnök Phjongcshangban

Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke bízik abban, hogy lesz magyar érmes februárban a phjongcshangi téli játékokon.

Nagyon bízom abban, hogy lesz áttörés és érmet nyerünk" - mondta az M4 Sport pénteki, Sportreggeli című műsorában, utalva arra, hogy legutóbb, 1980-ban, Lake Placidben állhatott magyar versenyző a dobogóra, amikor a Regőczy Krisztina, Sallay András jégtáncpáros második lett.

Kulcsár szerint az éremszerzésre most a rövidpályás gyorskorcsolyázóknak van a leginkább esélyük, mint fogalmazott, "ez az a szakág, amelyben a legvérmesebb reményeink vannak".A súlyos térdsérüléséből felépült alpesi síző Miklós Edit kilátásait illetően úgy vélekedett, nagyon nehéz lesz megismételnie a 2014-es eredményét, a szocsi téli olimpián lesiklásban elért hetedik helyét.

"Az a kihívás, hogy olyan formába tudjon kerülni, ami újra egy olyan eredményt tudna jelenteni, mint Szocsiban, de ez egy nehéz ügy, én úgy látom" - vélekedett.

Az észak-koreai válsággal összefüggésben emlékeztetett rá, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság folyamatosan figyeli az eseményeket és rendszeres tájékoztatást nyújt. A MOB elnöke békés játékokra számít, s a hazai ötkarikás szervezetben nem is gondolkodtak azon, hogy az esetleges veszély miatt ne engednék kiutazni a magyar sportolókat.

"Amikor az 1988-as nyári olimpiát rendezték Szöulban, akkor ugyanúgy háborúban állt egymással a két Korea, mint most. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a konfliktus kicsit lenyugszik, amikor olimpia vagy nagyobb sportesemény zajlik Dél-Koreában. A jó hír az, hogy észak-koreai sportoló is kvalifikált az olimpiára" - mondta Kulcsár Krisztián, hozzátéve, hogy a NOB-bal "van egy folyamatos és elég intenzív kommunikáció".

A február 9. és 25. közötti téli olimpián a MOB múlt szombati közgyűlésén elfogadott személyi összetétel alapján a magyar csapatot legalább 10, legfeljebb 22 versenyző alkotja majd. Legutóbb Szocsiban 16 magyar versenyző indult, Kulcsár szerint ez a létszám most is reális lenne.

"Bízzunk benne, hogy nagyobb lesz. Ha két-három fővel nagyobb, az már jóval nagyobbnak számít" - hangsúlyozta.