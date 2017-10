Három plusz egy magyar érem a parataekwondó-világbajnokságon

A hazai sportági szövetség tájékoztatása szerint küzdelemben és formagyakorlatban is sikerült dobogóra állnia magyar versenyzőnek.

Formagyakorlatban másodikként végzett Földy Nóra, ezzel ő az első magyar, aki érmet nyert a paratekvondó-vb-k történetében. Nem sokkal később Seregi Adrienn is dobogós lett, mégpedig két kategóriában is. A beszámoló szerint különös helyzetben találta magát, mivel a P32-es kategóriában, ahova nevezett, senki más nem regisztrált, ezért a P34-be sorolták át, s ott harmadik lett. A szervezők azonban utóbb a P32-es kategória aranyérmét is a nyakába akasztották, mivel önhibáján kívül került át másik csoportba.

Küzdelemben a tavalyi Eb-n harmadik Simon Csaba (K41, 61 kg) a vb-n is a dobogó harmadik fokára állhatott.

A tekvondó szerepel a 2020-as, tokiói paralimpia programján.