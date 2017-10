Dollármilliomos nők randevúja Szingapúrban

A WTA már kihirdette, hogy ki a világelső a nőknél 2017-ben, de azért valamivel fontosabb, ami a pályán történik, és ott még heten pályáznak a szezon végi ranglistavezető címre. A tét tehát nem kicsi Szingapúrban.

Dollármilliomosok, a sportvilág leggazdagabb, legjobban kereső ikonjai azok a nők, akik vasárnaptól pályára lépnek Szingapúrban, a WTA Finals keretében. A nyolc hölgynek (20 és 37 év közöttiek, de a többség bőven 30 alatti) az idei átlagkeresete, csak a hivatalos pénzdíjakból 3 579 800 dollár, de ez az összeg, egy hét múlva meg fogja haladni a négymilliót, mert a WTA Finals díjazása hétmillió.

Nem véletlenül visszatérő téma, hogy mit vásároltak eddig a lányok Szingapúrban, mert ha valamire tökéletes helyszín a délkelet ázsiai törpe városállam, akkor az a shoping. Simona Halepnek, Garbine Muguruzának, Karolina Pliskovának, Elina Szvitolinának, Venus Williamsnek, Caroline Wozniackinak, Jelena Osztyapenkonak és Caroline Garciának mindene megvan ahhoz, hogy kényeztesse magát, megvegyen bármilyen márkájú ruhát, táskát, ékszert, ami tetszik neki.Nem kell tőlük sajnálni, keményen megdolgoztak, megdolgoznak azért, amijük van.Persze, szerencsések, hogy a legprofitábilisabb, legjobban fizető sportágban tartoznak a legkiválóbbak közé.

Egy szingapúri luxusingatlan-fejlesztő (SC Global) a WTA Finals partnere, a névadószponzor után a csúcsesemény második legnagyobb támogatója. Mindez csak azért érdekes, mert ennek köszönhetően a világ legjobb teniszezői, talán a szokásosnál is pazarabb körülmények között tölthetik a napjaikat Szingapúrban, egy modern luxushotelben. A Marina Bay Sands Hotel (ami, amikor épült a világ legdrágább építményének számított a kategóriájában) mellett áll a Sands Expo & Convention Centre, ami szintén turistalátványosság, a lenyűgöző méreteivel, a különleges építészeti megoldásaival, az elképesztő gazdasággal, ami árad minden szegletéből.

A luxusmárkák többsége, különösen az óraipar remekei, exkluzív boltokban kapható, bár az emberek inkább csak nézegetik a brutális áron megvásárolható csodákat. Itt rendezték péntek este a WTA hagyományos Gálaestjét, ahol az egyéniben szereplő nyolc játékos úgy vonult be a színpadra, egyenként, ahogy a hollywoodi sztárok szoktak, erre az alkalomra készült ruhakölteményekben.Simona Halep azért megjegyezte, hogy a tűsarkú cipőben eljutni a színpadig komoly kihívást jelentett neki, nehezebb volt, mint egy teniszmeccs.Azt is elárulta, hogy már a reptéren elkezdte a vásárlást, de komolyabb ajándékkal csak tornagyőzelmek után szokta meglepni magát.

A csillogás jegyében, aki akart szombat este elmehetett a Backstreet Boys koncertjére, de vasárnaptól már a teniszre koncentrál mindenki. A pénteki sorsolás úgy hozta, hogy a fehér csoportba kerültek a nehéztüzérek, a hatalmasakat ütők és a többiek a pirosba. Vasárnap Venus Williams és Karoline Pliskova kezd, aztán jön a mezőny két idei Grand Slam-bajnoka, Garbine Muguruza és Jelena Osztyapenko. A piros csoport tagjai hétfőn mutatkoznak be. A pályát mindenki lassúnak tartja, de arról senki nem akart nyilatkozni, hogy ez kinek kedvezhet.

Az idei a 47. WTA Finals, 1972 óta. A korábban Mesterek Tornája néven futott a csúcstalálkozót éveken át New Yorkban, a Madison Square Gardenben rendezték (1979-2000), de 2001 óta rendszeresen változik a helyszín – negyedik éve rendezik a női teniszezők hagyományos szezonzáróját Szingapúrban, jövőre utoljára. Az elsőt, 2014-ben Serena Williams nyerte és, ha nem szüli meg első gyermekét szeptember 1-jén, akkor minden bizonnyal most is itt lenne. Azért a Williams család nélküle is képviselteti magát, mert a 37 éves Venus, pályafutása során ötödször, 2009 óta először újra kvalifikálta magát. Ő a legidősebb a mezőnyben, az egyetlen, aki 2017-ben két Grand Slam-döntőt tudott játszani, egyedül neki nincs negatív rekordja a másik hét teniszező egyike ellen sem, viszont csak ő nem nyert versenyt az idén, legalábbis eddig.

Sokat elárul a női tenisz jelenlegi helyzetéről, hogy:

a két tavalyi döntős (Dominika Cibulkova és Angelique Kerber) az idén az első tízbe sem fért be, és csak hárman maradtak a 2016-os mezőnyből (Simona Halep, Garbine Muguruza és Karoline Pliskova)

2017-ben 40 különböző játékos nyert WTA-serleget, az 55 versenyből álló sorozaton (aminek az egyik állomása Budapest)

eddig öten vezették a ranglistát az idényben (Angelique Kerber, Serena Williams, Karoline Pliskova, Garbine Muguruza és Simona Halep), de lehet, hogy egy hatodik lesz a világelső a végén

hiányzik a nyolcas elitből két idei Grand Slam-bajnok (Serena Williams és Sloane Stephens)

gyakorlatilag semmi nem számítana meglepetésnek, bárki megnyerheti 2 360 000 dolláros csekket.

"Egész más minden, mint korábban. Most minden héten azon múlik az egész, hogy ki játszik jól. Ettől sokkal több a lehetőség és variábilisabb minden. A szurkolóknak és nekünk is több a dráma. Nagyon kiegyenlítődött a mezőny - magyarázta Garbine Muguruza, aki arra a legbüszkébb az idén, hogy a wimbledoni győzelme után nem engedett le és még hetekig nagyszerűen teniszezett. Azt mondta, nem akar hazudni, ezért bevallja, szeretne világelsőként távozni Szingapúrból. Erre amúgy a nyolcból hét játékosnak van esélye.

Vessünk egy pillantást az indulókra.

Simona Halep (1.) – Úgy vezeti a világranglistát a román, hogy két Grand Slamen is kikapott az első fordulóban (Australian Open, US Open) és egyetlen versenyen győzött (Madridban), 59 meccséből 15-öt elveszített.

Garbine Muguruza (2.) – A wimbledoni bajnok, aki a Roland Garroson, címvédőként már a 4. fordulóban búcsúzott, de utána ő lett a nyár legjobbja. Azért a 46-19-es győzelem-vereség mutatójára a spanyol sem lehet büszke. Már pénteken kihirdették, hogy ő az év teniszezője a WTA Tour-on.

Karoline Pliskova (3.) – Amikor a 2016-os US Openen megállította Serena Williamst, sokan benne látták a következő világelsőt, sokszoros Grand Slam-bajnokot. A ranglista élére odaért pár hétre a cseh, de újabb GS-döntőt nem játszott 2017-ben. Nyert ugyan három versenyt, de nem a legnagyobbak közül.

Elina Szvitolina (4.) – A tavalyi 14. hely után, ő gyűjtötte a legtöbb trófeát az idén (ötöt), de a Grand Slameken egy negyeddöntő a legjobb eredménye. A 23 éves ukránnak van a legjobb mérlege a top 5-ös ellenfelekkel (7-1.)

Venus Williams (5.) – 2016-ban a 17. helyen zárt. Az Australian Openen csak a húga tudta megállítani a fináléba, de a mesébe illő sorozatát Wimbledonban is folytatta, ahol Muguruzától kapott ki a döntőben, igaz, nagyon simán. Hiányérzete csak azért lehet, mert az idén nem nyert még trófeát. A US Open elődöntő óta mindössze két mérkőzést játszott az amerikai legenda.

Caroline Wozniacki (6.) – A korábbi világelső apró lépésekkel küzdte vissza magát az elitbe. Igazán nagy versenyen nem győzött, de az 55 megnyert mérkőzés elégnek bizonyult a szingapúri kvalifikációhoz.

Jelena Osztyapenko (7.) – Az évet ranglista 44.-ként kezdő lettet nem véletlenül választották 2017-ben a legtöbbet fejlődött játékosnak. A Roland Garros hozta meg az áttörést, de a folytatásban is bizonyította, hogy nem véletlenül ért a csúcsra Párizsban. Húsz évesen ő a mezőny legfiatalabb tagja.

Caroline Garcia (8.) – Néhány hete még nem gondolta volna, hogy eljut Szingapúrba, de az ázsiai duplával és Johanna Konta sérülésével berobbant az elitbe. Sorozatban 11 mérkőzés óta veretlen a 24 éves francia, kérdés, sikerül-e átmentenie a wuhani és a pekingi formáját.