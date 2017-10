Babos Tímea és az álomcipő

Kedden tartják a párosoknak a sorsolást a WTA Finals helyszínén, Szingapúrban. Babos Tímea sorozatban harmadszor tagja az elit mezőnynek, harmadik különböző partnerével. Andrea Hlavackovával áprilisban álltak össze és a jó kezdésnél csak a hajrá lett sikeresebb: négy legutóbbi versenyükön három győzelem, egy döntő jött össze.

A fentieknek köszönhetően negyedik kiemeltként biztosan elkerülik az első fordulóban a legnagyobb riválisokat. Babos Tímea nagyon szeret visszatérni Szingapúrba és nem csak azért, mert, ahogy ő fogalmazott, elképesztő luxusban van részük, mindent megkapnak, amire szükségük van, ajándékokkal halmozzák el őket.

„Megéri egész évben ezért küzdeni, mert Szingapúr és a verseny is zseniális"- mondta az Origónak nyilatkozva a hétfői edzése után. Nagyon boldog, hogy az idén is sikerült kvalifikálnia, reméli, egyszer egyéniben is ott lesz a szezonzárón a legjobbak között.

Az elmúlt hetekben rengeteget utazott, a Québec–Taskent–Peking–Hongkong–Moszkva–Szingapúr úton az időeltolódás mellett a hőmérsékletingadozás is komoly kihívást jelentett neki. Szombat este a 4 fokos Moszkvából érkezett a 34 fokos Szingapúrba. Az átállással egyelőre még küzd, de a szenvedés ellen a legjobb a sok edzés. A gyakorlás mellett a vásárlás a legkellemesebb időtöltés Szingapúrban. Babos Tímea már tudja, mivel fogja megajándékozni magát, hetek óta tervezgeti.

Egy gyönyörű cipő az álma. Azt ugyan nem árulta el, hogy eddig mi volt a legdrágább cipő, amit megvett, de gyakran előfordul, hogy olyan táskát, cipőt lát, amit nem enged meg magának. Azért van három-négy pár cipője a kollekciójában, amiket speciális helyen tart és kiemelt gondossággal vigyáz rá. Most is valami ilyet szeretne. Az idén öt serleget nyert párosban, viszont nem játszott döntőt Grand Slamen. Ennek ellenére úgy érzi, egyik idei trófeáját sem cserélné el egy újabb GS-fináléra.