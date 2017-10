Gerincműtét után olimpiát nyerne a magyar származású síző

Hosszú idő után ismét egészségesnek érzi magát Ted Ligety, az amerikaiak magyar származású alpesi síelője, aki februárban, a phjongcshangi téli olimpián szeretné megvédeni címét óriás-műlesiklásban.

A 33 éves versenyző legutóbb szinte napra pontosan két éve, 2015. október 25-én nyert világkupa-viadalt, mégpedig az ausztriai Söldenben, ahol ezen a hétvégén megkezdődik az ötkarikás szezon vk-sorozata, s ahol ő is ott lesz a mezőnyben.

Ligety legutóbbi vk-sikere óta több egészségi problémával is megküzdött: bajlódott a hátával, a csípőjével és a térdével is, majd idén januárban gerincműtéten esett át. A beavatkozás nagyszerűen sikerült, a sportoló három hónappal később már edzésbe állhatott, most pedig remek formában érzi magát.

Nagyon várom már ezt az idényt, hogy végre egészségesen versenyezhessek. Korábban minden buckánál fájdalmat éreztem, egy tizes skálán mérve kilences erősségűt. Így azért nehéz volt versenyezni - fogalmazott Ted Ligety.

A klasszis síelő kétszeres olimpiai bajnok (2006, kombináció; 2014, óriás-műlesiklás), emellett ötször nyert világbajnokságot, s ugyancsak ötször hódította el az óriás-műlesiklás vk-győztesének járó kristálygömböt is.

A kihagyott évek miatt Ligety nem érzi úgy, hogy favorit lesz majd Phjongcshangban, bár vannak céljai.

"Fejlődnöm kell, ez biztos. A riválisok már túlhaladták azt a szintet, amit akkor képviseltem, amikor még versenyeket nyertem. Tehát nekem is jobbnak kell lennem a régi önmagamnál, ez inspirál" - fogalmazott a versenyző, aki júniusban apa lett, megszületett kisfia, Jax. A terv az, hogy a családja januártól végigkíséri majd őt a vk-versenyeken.

Ligety már készül a civil életére is, elindított egy sportszergyártó céget, amely egyelőre nagyon sikeres.

"Az utam hamarosan véget ér, de még nem jövőre, vagy az az utáni évben. Évről évre tervezek, aztán majd meglátjuk. Szeretnék a csúcson visszavonulni" - mondta Ted Ligety.