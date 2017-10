Albert herceg és a futballvilágsztárok Monacóban teqballoztak

Az október 23–26. között Monacóban megrendezett SPORTEL sportfórumon II. Albert monacói herceg is kipróbálta a magyar focitalálmányt, a teqballt. A bemutatójáték után az alapítók mellett Luis Figo, Simao Sabrosa, Christian Karembeu és William Gallas is megszólalt a sajtótájékoztatón.

A teqballt Borsányi Gábor találta ki 20 évvel ezelőtt, amikor az újpesti panelházak között felállított pingpongasztalokon focizott. Az első teqboardok 2013-ban készültek el, azóta töretlen a sport népszerűsége. A SPORTEL-en például Figo, Simao, Karembeu és Gallas népszerűsíti, akik kedden délután a 2016-os Európa-bajnokság döntőjének (portugál–francia) visszavágóját is lejátszották.

A sztárok mellett II. Albert monacói herceg is kijött a fórumra, elsősorban a magyar találmány miatt. Miután bemutatkozott az alapítóknak (Borsányi Gábor, Gattyán György, Huszár Viktor), Huszár Viktor elmagyarázta neki a szabályokat, amelyek közül a legfontosabb, hogy egy játékos legfeljebb háromszor érhet labdához, de egy testrészével csak egyszer. A teqball annyira bejött a hercegnek, hogy a sztárok unszolására ki is próbálta: Figóékkal összeállva rugdosott párat, és a kezdeti megilletődöttség után bele is jött.

A játék vonzza az embereket, a fórumra érkező újságírok és üzletemberek mind megálltak a bejárat előtt felállított asztalnál, hogy megnézzék a magyar futsalosokat. A legbuzgóbb mégis Karembeu volt,aki még akkor is ott focizott a srácokkal, amikor a többiek már elindultak vissza a hotelbe.

Délben kezdődött a teqballosok sajtótjákoztatója, amelyen már a délutáni meccs volt a fő téma. „Luisszal [Figo] megpróbáljuk megverni őket – kezdte Simao, akinek már teqakadémiája is van Madridban – A gyerekek imádják. A teqball által jobb játékosokká válhatnak a jövőben, mert ez a sport egyszerre fejleszti a technikát és a koncentrációt. Ez utóbbi különösen fontos, mivel kommunikációt igényel a játékosoktól."

Gallas is azt emelte ki, hogy a teqballban sokkal inkább kijönnek a játékosok technikai képességei, mint a fociban. „Futballistaként a bal lábam nem volt túl jó, amióta viszont teqballozok, sokat javult."

„Nyerni fogunk, Figónak ez lesz az első éles meccse. Nagy játékos volt, de a teqball más" – mondta nevetve. Figo szerint az az igazán jó a teqballban, hogy bárki játszhatja: „Amatőrök, legendák, fiatalok, bárki."

A korábbi aranylabdás játékos kapott kérdést arra vonatkozóan is, hogy a régi nagy nevek közül kit nézne meg a legszívesebben az asztalnál. „Eusébio, Di Stéfano, Cruyff, nekik meg lett volna a technikájuk a teqballhoz. De a technológia rettentő gyorsan fejlődik, ez már egy újgenerációs játék. Ha a maiak közül kellene neveket mondanom, könnyebb dolgom lenne: Messi és Ronaldo."

A 2016-os Eb-döntő visszavágóját 2-0-ra a portugálok nyerték (egy szett 12 nyert pontig tart), de Figóék kétszer is megadták a lehetőseget a szépítésre. A negyedik meccsen össze is jött, a franciák 12-10-re győztek.