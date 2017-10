Miklós Edit örül, hogy sokaknak tudott csalódást okozni

A januári súlyos balesete után a visszatérés küszöbén álló Miklós Edit alpesi síző rendhagyó körülmények között, az Audi Hungaria győri üzemének szélcsatornájában mutatta meg, hogy milyen formában várja az első Világkupa-versenyt. Az első magyar Vk-pont szerzője továbbra is meggyőződéssel vallja, éremért versenyezhet jövő februárban Phjongcshangban.

Miklós Ediit január 15-én, az ausztriai Altenmarkt-Zauchenseeben rendezett Világkupa-futam lesiklóversenyének edzésén szenvedett súlyos sérülést. Mindkét térdében sérültek a keresztszalagok, és úgy tűnt, veszélybe kerülhet nagy álma, a 2018-as olimpiai indulás. Sőt, ő nem csak a rajthoz állást célozta meg, hanem egyenesen a pont, mi több az éremszerzést.

A terv nem tűnt légbőlkapottnak azok után, hogy az előző Vk-sorozatban megszerezte a magyar alpesi sízés első pontjait, sőt két alkalommal már dobogóra is állhatott. Balesete idején már egyértelműen a lesikló mezőny krémjéhez sorolták, senki nem lepődött meg, ha dobogóra állhatott egy-egy Világkupa-versenyen. A súlyos balesetet azonnal műtétek, majd hosszú rehabilitáció követte, márciusban már megkezdte az erőnléti edzéseket, augusztusban pedig újra lécre állhatott. A cél pedig nem változott: sikeres olimpiai szerepléssel kell visszatérni a mezőnybe.

A felkészülés újabb állomása volt a sportoló főtámogatójának, az Audi Hungariának a győri gyárában tett látogatás, ahol olimpikonunk rendhagyó körülmények között, a szélcsatornában mutatta meg, hogy milyen állapotban van.

"Edit teli van reménnyel és várakozással, mindenki tudja, hogy ez egy rendkívül fontos szezon lesz nem csak az ő, de az egész magyar sísport számára is - mondta előljáróban Kaszó Klára, a Magyar Síszövetség elnöke. - Miklós Edit bebizonyította, hogy kemény munkával, és a támogatók segítségével Magyarországról is oda lehet érni a világ legjobbjai közé."

"Csak jó hírekkel szolgálhatok, Edit jól van, nincsenek fájdalmai egyik lábában sem, minden remek - mondta az Origónak széles mosollyal az arcán Stefan Abplanalp, Miklós Edit svájci edzője. - A felkészülés a terveink szerint halad, ott tartunk, ahol korábban elképzeltük. Augusztusban és szeptemberben összesen 22 napot voltunk havon, és Edit nagyon jól érezte magát, a lába is jól reagált a terhelésre."

"Tudom, hogy, ami történt, az egy valóságos horror volt. Sokan gondolták azt, hogy soha nem fogok többé sílécre állni. Örülök, hogy nekik csalódást okozhattam - mondta Miklós Edit. - Egészen fantasztikus élmény volt, hogy a balesetem után pontosan hét hónappal újra lécre állhattam, és lesikló edzésen gyakorolhattam. Nincsenek fájdalmaim, és már most száz százalékosan tudok dolgozni. Minden erőnket arra fogjuk összpontosítani, hogy az olimpiára tökéletes állapotban legyek."

Ami a további programot illeti, a korábban az amerikai alpesi válogatottat irányító, és mások mellett az olimpiai és világbajnok, Lindsey Vonnal is dolgozó szakember elmondta, hamarosan kezdetét veszi egy "egy, az eddigieknél sokkal specifikusabb edzőtábor Lake Louis-ban", majd december első hétvégéjén az első Világkupaversennyel kezdetét veszi a versenyszezon is.

A szélcsatornás tesztet éppen a tréner ötlete nyomán hozták tető alá, aki korábbi csapatainál rendszeresen igénybe vette ezt módszert, amelyet egyébként a bobversenyezők is előszeretettel használnak. A lesiklás, az edző szavaival "az alepsi sízés Forma-1-es szakága", ahol az aerodinimikának hasonlóan nagy szerepe van, ezért is lehet fontos a győri teszt.

"Ha megfelelő a tartás, ha tökéletes az aerodinamika, az akár 10-20 százalékkal is javíthatja a síző eredményeit, ami nagyon értékes tizedmásodperceket jelenthet egy-egy versenyen. És egyszerűbb így tizedeket nyerni, mint például a pályán, ahol az ideális vonalat kell keresni. Egy-egy ilyen teszt, beállítás apróságnak tűnhet, de a világ legjobbjai éppen ettől állnak az élen. A sportban nem szabad kompromisszumokat kötni! Ahhoz, hogy Edit valóban a legjobbak közé tartozhasson, semmiben nem szabad spórolni a felkészülés során. "

A gyár területén, elsősorban aeroakusztikai mérések számára épült 2014-ben, de tökéletesen alkalmas egy alpesi síző optimális testhelyzetének beállításához is. A 2,4 méter átmérőjű ventillátor által generált szél egy két méter széles beömlőn jut a teszthelyiségbe, miközben a síző egy jobbra és balra 15-15 fokban forgatható "színpadon" áll.

A légellenállás, mint azt Dr. Feszty Dánieltől, a győri Széchenyi István Egyetem Járműfejlesztési Tanszékének dékánjától megtudjuk, a súrlódás és a nyomáseloszlás kettőséből adódik össze. Előbbit a síző ruhájának anyaga befolyásolja, amit szabályok szorítanak keretek közé, ezek szerint a ruhának legalbb 30 liter levegőt kell átengednie percenként, ezen tehát nem lehet változtatni.

A nyomáseloszláson viszont igen, ezt lehet optimalizálni a legjobb testtartás megtalálásával.

"Tapasztalatok szerint egy 250 méteres egyenesben akár hét századmásodpercet is lehet nyerni az ideális beállítás megtalálásával. Ha pedig van tíz egyenes a pályán, az már hét tizedet hozhat, ami akár arról is dönthet, hogy egy versenyző az első tízbe kerül csak, vagy éppen a dobogóra állhat - mondja Feszty Dániel.

A szélcsatornában először barátságos, 50 km/h-s szélben lavírozik Miklós Edit, akinek a sisakjára és a ruhájára ragasztott kék szalagok jelzik, hogy éppen hogy áramlik körülötte a levegő. Ha a szalagok a hátára vannak simulva, akkor sikerült megtalálni az ideális állapotot. Ilyen szélben 12-15 Newtonig (N) lehet letornázni a sportolóra ható erőket. Ezek az erők a szélerősség növelésével együtt, annak hatványozásával nőnek. 80 kilométeres óránkénti szélben már 40, míg 120-as szélvhivarban már 70-80 N hat a versenyzőre.

Miklós Edit persze meg sem rezdült a léceken, láthatóan sziklaszilárdan állta viharos szelet.

"Nagyon vagány és nagyon hasznos volt, amiből sokat fogunk tanulni - mondta a teszt után Miklós Edit. - Láttam a monitoron, hogy egy-egy testhelyzetben mennyivel gyorsabb lehetek. Például nem mindegy, hogy egy ugratásnál a karom elől van, vagy oldalt, utóbbi esetben sokkal nagyobb az ellenállás, amivel, ugye csökken a sebesség. A 120 kilométeres szél pedig kimondottan nagy élmény volt, már-már olyan volt, mintha újra versenyznék."

Miklós Edit azt is elmondta, hogy a korábbi teszteken már nagyjából sejtették, hogy mi lesz a legjobb megoldás, és mint mondta, tudja memorizálni ezeket a testhelyzeteket.

"Egész évben az ideális pozíciókat keressük igazából, ez egy olyan teszt, ami kiegészíti a mi munkánkat. Ez most igazából egy show volt, valójában ezek a tesztek sokkal hosszabbak ennél - mondta a mérések után Stefan Abplanalp, aki azt is elárulta, hogy a szezon végén visszatérnek egy hasonló, de már kellően hosszú tesztelésre. Ami pedig az előttünk álló szezont illeti, a svájci szakember szerint tanítványa már most remek állapotban, visszanyerte a kondícióját, és egyre jobban haladunk a technika tökéletesítésében is.

Miklós Edit egyik legnagyobb erénye, riválisai szerint is, rendkívüli bátorsága, már-már vakmerősége. Egy olyan baleset után, mint a januári volt, nem lenne csoda, ha egy kicsit félne most, hogy újra lécre áll.

Félni nem fél, ez egészen biztos, de kialakult benne egyfajta komolyabb tisztelet a történtek után - mondta Abplanalp.

A teszt után az Origo kérdésére Miklós Edit elmondta, havonta jár vissza arra az innsbrucki klinikára, ahol műtötték, és, ahol az operációt végző orvos rendre úgy fogadja, hogy, "ugye tisztában van vele, hogy nem normális" - mármint az állapot, amit felmutat.

"Ez csak azt jelenti, hogy a vártnál gyorsabban és jobb eredménnyel gyógyult a lábam, ami ma már száz százalékosan terhelhető - mondja a síző. - Nem érzek fájdalmat sem nagy sebességnél, sem egy-egy nagyobb, akár hatvan méteres ugratónál. Ugyanígy nem maradt bennem félelem sem. Néha egy-egy pillanatra még bevillan a baleset, de a mentáltréneremmel elég sokat dolgoztunk, dolgozunk azon, hogy ez ne befolyásoljon."

Hozzátette, edzésen már kipróbálta, hogy milyen a rajtgépben állni, most már azt várja, hogy december elején az első Világkupa-futamon élesben is megmutathassa magát.

Egy hónap múlva jöhet a következő teszt Lake Louis-ban, majd reményeink szerint a valóban sikeres olimpiai szereplés Phjongcshangban. Amikor rákérdeztünk, hogy változott-e a terv, azaz továbbra is a pont- és éremszerzés van kitűzve célnak, rövidre zárja a találgatásokat: