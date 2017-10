Albert herceggel együtt lettem teqball-függő Monacóban

A 2013 óta divatban lévő teqball a monacói Sportelen is óriási sikert aratott. A portugál–francia bemutatómeccs után a világsztár futballisták mindegyike arról beszélt, hogy függőséget okoz a játék, amely már most annyira népszerű, hogy a nemzetközi szövetség (FITEQ) Európa-bajnokságot és világbajnokságot akar rendezni.

Az október 23–26. között Monacóban megrendezett Sportelen több mint 80 ország médiavállalkozása, marketingcége, sportszövetsége és produkciós cége vett részt. Közte a FITEQ is, amely már konkrét tárgyalásokat folytatott nemzetközi kupák és bajnokságok közvetítési jogainak eladásáról.

A FITEQ először az All-stars világbajnokságot szeretné felfuttatni, ehhez pedig olyan korábbi sztárjátékosokat sikerült maga mellé állítania, mintLuís Figo, Simao Sabrosa, Christian Karembeu és William Gallas.A monacói sajtótájékoztatón mind a négyen felszólaltak a teqball mellett, kiemelve, hogy a technológia fejlődésének köszönhetően ma már bárhol bárki játszhatja, amatőrök, legendák, fiatalok.

Teqball – a függőség sportja

Az egyéni interjúk alatt leggyakrabban elhangzott szó az „addictive” volt. Függőség, magyarul. Nem véletlen, hogy az eredetileg kétszettesre tervezett portugál–francia meccs (a 2016-os Eb-döntő visszavágója) végül négyszettes lett. Figo és Simao simán nyerte az első kettőt (egy szett 12 nyert pontig tart), itt már vége kellett volna, hogy legyen, de folytatták.Mint később elmondták, nem tudták abbahagyni, játszani akartak, mert élvezték.Egy-egy elrontott pont után olyan vitákat zavartak le egymás között, mintha tényleg az Eb múlt volna rajta.

És igaz, a teqball valóban függőséget okoz. A fiúk megengedték, hogy én is rúgjak párat, majd egyszer csak azt vettem észre, hogy eltelt két óra, és még mindig az asztalnál vagyok. Nem gondoltuk volna, hogy még itt leszel, mikor visszajövünk. Ugye, hogy nem lehet abbahagyni? – jegyezték meg a srácok, akik hétfőtől csütörtökig bemutatót tartottak a rendezvény bejáratánál felállított teqboardon. A játék vonzotta az embereket, a fórumra érkező újságírók és üzletemberek mind megálltak néhány percre, hogy megnézzék a magyar futsalosokat. A turisták közül többen is beálltak.

Eladja magát

Az alapítók elmondása szerint viszont nincs is igazán szükség ilyen eseményekre, mert a teqball eladja magát. Amikor Neymarék megosztják a közösségi oldalaikon, hogy a válogatott edzésén teqballoznak, már több tízmillió emberhez eljut a sport – és még csak fizetni sem kell a reklámért. A 2013 óta divatban lévő játék már most annyira népszerű, hogykizárólag emiatt II. Albert herceg is kijött a rendezvényre.

Eb, vb, olimpia a cél

Az a tervünk, hogy egy nap a teqball olimpiai sportág lesz. Lehet, hogy ezt az ötletet ma még sokan megmosolyogják, de ezekből a mosolyokból erőt fogunk meríteni és megvalósítjuk az álmainkat – mondta egy májusi sajtóreggelin Borsányi Gábor, akinek még gyerekként jött a teqball ötlete az újpesti panelházak között felállított pingpongasztalokon focizva.

A FITEQ célja, hogy nemzetközi kupákat és bajnokságokat rendezzen, akár Európa-bajnokságot és világbajnokságot is, de mindezt a nulláról kell felépíteni. Ki kell találni például, hogy ha lesz Eb, akkor hány évente legyen, csak amatőrök nevezhessenek-e, vagy profi, igazolt labdarúgók is, stb. Ráadásul a FITEQ-nek van további három része is: a teqpong, a teqtennis és a teqvolley, amelyeket egyre több lány játszik, így sales szempontból, a nagyobb célközönség miatt könnyebben eladhatók.

E mellett olyan fejlesztések is folyamatban vannak, amelyek lehetővé tennék, hogy a parkokban, játszótereken felállított teqboardok közelében elérhető legyen a wifi, valamint olyan digitális táblák, amelyekbe beütve az adatokat (név, eredmény), egy komplett versenysorozatot lebonyolítanak.