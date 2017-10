Babosék már a négy között a WTA-világbajnokságon

Magyar sikerrel kezdődött a női teniszezők szezonzáróján a párosok versenye. A szingapúri sportkomplexum tízezres, fedett arénájában, a WTA Finals 5. napján, Babos Tímea és Andrea Hlavackova, nagyszerű játékkal, 6:3, 6:4-re győzte le a szlovén Andreja Klepac és a spanyol Maria José Martinez Sanchez alkotta duót.

A sorsolás után Babos Tímea ugyan azt mondta, hogy a lehető legnehezebb ellenfelet kapták az elődöntőbe kerülésért, de azért legutóbb, augusztusban, Cincinnatiban csak sikerült nyerni a valóban nagyon rutinos kettős ellen (2:6, 7:6, 10:7.) Talán pont abból a meccsből okulva, most sokkal jobban kezdtek Babosék. A harmadik játékban elnyerték Martinez Sanchez adogatását és az sem zökkentette ki őket, hogy a hetedik játékban 5:2 helyett, 4:3 lett. Maratoni gémben több fogadóelőnye is volt a magyar-cseh párosnak, de elmaradt az újabb brék. Szerencsére, adogatóként, az egész szettben esélyt sem adtak az ellenfélnek, így 5:3-nál Klepac a játszmában maradásért szerválhatott, de 0:40-ről nem tudta visszahozni a játékot, Hlavackova egy bámulatos, tenyeres rövid kereszttel ütött pontot érőt, ami a játszmát is jelentette.

A folytatásban 2:2-ig tartották magukat Klepacék, amikor 3:2-nél újra a szlovént sikerült lebrékelni, 30:40-nél Babos Tímea játszott hatalmasat. Nem lehetett lazítani, mert Maria José Martinez Sanchez mégiscsak volt 4. a párosok világranglistáján és nyert WTA Finals-t 2009-ben. Szerencsére a szezon egyik legjobb teniszét nyújtotta Babos és Hlavackova, amikor egyszerre játszottak jól, és nem torpantak meg. A győzelemért, az elődöntőért Babos Tímeának kellett szerválnia, ami sajnos túl nagy nyomást jelentett. Két kettőshibával megajándékozva az ellenfelet, a meccs folyamán először fogadóelőnyhöz jutottak Klepacék és éltek is a lehetőséggel. Hlavackova bíztatta, bátorította Babost a pihenőben, 5:4-nél. Ha valaki hiányolta a drámát, akkor most megkapta. Klepac szervált a meccsben maradásért és volt is labdája az 5:5-höz, de aztán pár pillanattal később, előbb Martinez Sanchez hibázott a hálónál, majd a meccslabdánál Klepac ütötte szélesre a labdát. Lehetett ünnepelni! A magyar, cseh páros ezzel bejutott a világbajnokság elődöntőjébe.

WTA páros-világbajnokság, Szingapúr, negyeddöntő: Babos Tímea, Andrea Hlavácková (magyar, cseh)–Andreja Klepac, María José Martínez Sánchez (szlovák, spanyol) 6:3, 6:4