Baji Balázs újabb rangos titulust szerzett

A 110 gáton világbajnoki bronzérmes Baji Balázs a poszttal járó sűrűbb elfoglaltság miatt nem vállalta az Európai Olimpiai Bizottság (EOC) sportolói bizottságának elnöki tisztségét, így alelnök lett.

Nem jár rendszeres elfoglaltsággal, évente két-három, maximum négy alkalmat jelent. Elnökként viszont nyolc, tíz vagy akár tizenkét külföldi megjelenés lenne - adott magyarázatot Baji az M1 aktuális csatornán péntek reggel arra, hogy miért nem vállalta az elnöki tisztséget. A békéscsabaiak klasszisát a múlt héten az EOC közgyűlésén és sportolói fórumán a legmagasabb szavazatszámmal választották be a sportolói bizottságba, amelynek végül alelnöke lett.Az Universiade-győztes, olimpikon gátfutó a feladatokkal kapcsolatban elárulta: a bizottság tagjainak a célja az olimpiai mozgalom egészének megerősítése mellett az, hogy a fiatalabb generációkat meggyőzzék az aktív sportolás előnyeiről. Hozzátette: a tiszta, átlátható sport, valamint a profi sportolók élsport utáni élete, illetve a duál karrierépítés is a feladataik közé tartozik.

Baji Balázs arról is nyilatkozott, hogy életében a sport és az állatorvoslás felváltva kerül előtérbe, az elmúlt egy-két hónap az utóbbiról szólt.

"Igyekeztem a szakmámban minél több tapasztalatot gyűjteni, de lassan elkezdődik az alapozó időszak, és ismét az atlétikáé lesz a főszerep" - mondta a futó.