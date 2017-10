Végleg visszavonul Martina Hingis

Babos Tímea ellen játszhatja pályafutása utolsó mérkőzését Martina Hingis. A párosban jelenleg is világelső, apai ágon magyar származású 37 éves teniszsztár a csütörtöki, szingapúri mérkőzése után jelentette be, hogy az idei WTA Finals a profi karrierje végállomása. Korábban ugyan kétszer is elbúcsúzott, de azt mondja, ez most valóban a film vége.

Nem okozott igazi szenzációt Martina Hingis döntése, mert egy ideje suttogtak arról, hogy a Kassán született svájci a 2017-es szezon végén befejezi. Legutóbb a US Openen tették neki fel a kérdést, hogy elindul-e az Australian Openen januárban a brit Jamie Murray-vel, vegyes párosban, egy sorozatban harmadik Grand Slam-serlegért. Kitérő választ adott. Most úgy gondolta, nincs értelme tovább húzni a hivatalos bejelentést, már az is meglepte, hogy eddig viszonylag titokban maradt.

Martina Hingis 1996-ban, 15 évesen nyert először Grand Slamet, Helena Sukova oldalán Wimbledonban lett minden idők legfiatalabb Grand Slam-bajnoka. A következő évben már egyéniben is dominált, győzött az Australian Openen, Wimbledonban és a US Openen is, csak a Roland Garros döntőben kapott ki Iva Majolitól (6:4, 6:2.).

Párizs maradt az egyetlen helyszín, ahol egyéniben soha nem ünnepelhetett. Játszott még Steffi Graf és Szeles Mónika is, de Hingis 16 évesen világelső lett, majd 1998-ban megcsinálta a Grand Slamet párosban. A visszaesését bokaproblémák okozták a 2000-es évek elején, de a Williams-nővérek erőtenisze is túl nagy kihívást jelentett neki. A döntése, hogy 22 évesen visszavonul, mégis váratlan volt 2003-ban. Nem is bírta sokáig, visszatért és 2006-ban kvalifikálta magát a szezonzáróra, miközben megnyerte az első Grand Slam-címét vegyes párosban. A sérülések azonban nem kímélték, ráadásul 2007 novemberében kiderült, hogy pár hónappal korábban megbukott a doppingellenőrzésen, Wimbledonban. Ekkor úgy tűnt, hogy innen nincs visszaút. Azt már korábban lehetett tudni, hogy Hingis nem az a sportoló, aki megelégszik a top tízzel, ha nem tud Grand Slameket nyerni, nincs esélye a világelsőségre, akkor nem erőlteti. Be is jelentette a visszavonulását.

Azért amikor lejárt a büntetése, elkezdett a korábbi bajnokok tornáin játszani és az Egyesült Államokban nagyon népszerű World Team Tennis sorozatba is bekapcsolódott. Elkezdett edzősködni és ez is arra inspirálta, hogy van még benne, képes a jelen legjobbjaival is felvenni a versenyt.

Beválasztották a Tenisz Hírességek közé 2013-ban, és még abban az évben bejelentette, hogy visszatér a tourra, de most már csak párosban. Hihetetlen sikersorozat vette kezdetét. Az indiai Sania Mirzával 42 mérkőzést nyertek sorozatban és begyűjtöttek 3 Grand Slam-serleget. Az idén a tajvani Csan Jung Dzsannal állt össze és a szezon végére gyakorlatilag megállíthatatlanok lettek, miközben a US Openen is a csúcsra értek. Jól mutatja Martina Hingis zsenialitását, hogy a vegyes párosban a 2013-as visszatérése óta további hat Grand Slamen győzött, és nem mellékesen nyert egy ezüstérmet a riói olimpián, Bacsinszky Tímeával párban.Babos Tímea azt mondta, soha nem volt a példaképe Martina Hingis, bár mindössze három éves volt, amikor a svájci először Grand Slam-bajnok lett. Az idei szezon elején beszélgettek arról, hogy esetleg megpróbálják együtt, de végül erre nem került sor. Babos úgy tartja, hogy a meccseken sokat tanult Hingistől és hiányozni fog a női teniszből.