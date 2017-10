Babos Tímea és Andrea Hlavackova nyerte a WTA-világbajnokságot Szingapúrban. A párosok döntőjében a magyar és a cseh 4:6, 6:4 10:5-re nyert Kiki Bertens és Johanna Larsson ellen. A Martina Navratilova serleg mellé 500 ezer dollár jár a győztesnek.

Szombat éjfélkor váratlanul esélyessé lépett elő Babos Tímea és Andrea Hlavackova. Nem mintha addig az esélytelen nyugalmával készülhettek volna a vasárnapi döntőre a WTA-világbajnokságon. Egyszerűen annyi történt, hogy az esti elődöntőben, a címvédő, az idén 2. kiemelt Jekatyerina Makarova, Jelena Vesznyina orosz kettős, nem kis meglepetésre 6:4, 6:3-ra kikapott a Kiki Bertens, Johanna Larsson pártól. A holland és a svéd amolyan kakukktojásnak számított a nyolcas mezőnyben, mert sérüléseknek köszönhették az indulásukat és a hagyományos páros világranglistán a 25. és a 28. helyen állnak. Azt persze már pénteken egyértelművé tették, hogy nem turistának érkeztek Szingapúrba. A negyeddöntőben ők okozták az egyetlen meglepetést az ausztrál Ashleigh Barty és CaseyDellaqua legyőzésével (7:6, 6:7, 1:0,10:6.) Szombaton sem a szerencsének köszönhették az újabb bravúrjukat, remekül szerválva és nagyon agresszívan teniszezve lepték meg az oroszokat. Babosék helyzete tehát, első ránézésre könnyebb lett, de a svéd és a holland 2017-ben nem vesztett döntőt, serleget ünnepelhetett Aucklandben, Gstaadban, Szöulban és Linzben. Ami a magyar és a cseh mellett szólt, hogy egyrészt eredményesebbek, sikeresebbek az idén, de összességében is, és az egyetlen találkozójukon, Madridban, májusban 6:2, 6:4-re verték Bertenséket. Ráadásul ők többet pihenhettek, előbb mehettek aludni.

Ahhoz, hogy megértsük a WTA Finals rangját a legegyszerűbb a ranglistapontok tanulmányozása. Egy Grand Slam megnyeréséért, amihez 6 győztes meccs kell, 2000 pont jár, a döntőért 1300. Babos Tímeáék, a US Open óta veretlenek maradtak Québecben, Taskentben és Moszkvában. Összesen 12 meccset nyertek a három serlegért, és gyűjtöttek 1030 pontot. Szingapúrban, a döntőbe jutásért (2 meccsel) 1080 pont jár és a bajnok további 420-at kap. Ezért szokták mondani, hogy a WTA Finals, az egykori Mesterek-tornája a Grand Slamek utáni legrangosabb verseny, trófea. Babos Tímea eddig kétszer játszott döntőt Wimbledonban, a női párosban, de a WTA-világbajnokság megnyerése, egyértelműen pályafutása eddigi legnagyobb sikerének számít.



Sokan hajlamosak lebecsülni a párost, ami hatalmas tévedés. Elég csak arra gondolni, hogy Martina Hingis, csak párosban indulva 1 514 241 dollárt ütögetett össze 2017-ben, a Grand Slam párosban is Grand Slam és az olimpián is lehet aranyérmet nyerni. Ha valakinek megvan Roger Federer boldogsága 2008-ból, a pekingi olimpiáról, amikor Stan Wawrinkával győzött, akkor nincs mit magyarázni tovább.

Vasárnap délután épp túlvoltunk egy klasszikus, egyenlítő közeli felhőszakadáson, fojtogatott a párás levegő, de a fedett arénában ebből semmit nem lehetett érezni. A páros döntő első játszmájában a holland, svéd kettős magabiztosan, zavarba ejtő önbizalommal, felszabadultan teniszezett. Láthatóan egyiküket sem nyomasztotta a tét, hogy pályafutásuk legnagyobb lehetősége előtt állnak. A szombathoz képest inkább Babosék voltak visszafogottak. Hlavackova nem csillogott annyira, hiányzott az a lendület, dinamizmus, elszántság, pontosság, ami az első két meccsen jellemezte. Babos többet rontott, mint korábban, ami azért is volt különösen bosszantó, mert időnként olyan megoldásokat produkált, hogy még Martina Navratilova is elismerően tapsolt a pálya széléről. A sok könnyű ki nem kényszerített hiba ellenére 4:4-ig senki nem jutott fogadóelőnyhöz. Aztán 4:5-nél Babosnak kellett szerválnia a szettben maradásért. Az első játszmalabdánál Hlavackova röptéje után még átcsorgott a labda a hálón, de a következőnél hiába volt kétszer is, szinte ziccerben a hálónál a cseh, nem tudta befejezni a pontot és elment a szett.

A második játszma elején olyan történt, ami addig nem: fogadóelőnyhöz jutottak babos Tímeáék és Kiki Bertens egy kettőshibával meg is oldotta a kritikus helyzetet. Sokáig nem lehetett örülni a brékelőnynek, mert Babos egyből elbukta a sajátját, amitől érezhetően újra kisebb gödörbe került. Elképesztően fontosnak bizonyult, hogy 1:2-nél sikerült hozni Hlavackova adogatását, ráadásul szenzációs megoldásokkal, amik jót tettek a magyar lelkének, önbizalmának. Végre egyre jobban kezdtek játszani és 3:3-nál sikerült brékelni Johanna Larssont. Ez az előny már elégnek bizonyult az egyenlítéshez, mert Babos, a szettért szerválva nem vesztett pontot: 4:6, 6:4-nél jöhetett a szuper tie-break. Ebben a magyar és a cseh egymást felülmúlva remekelt, 4:0-ra, majd 6:2-re vezetett. Az első megtorpanás 7:3-nál történt, Babos kettőshibát szervált, de gyorsan javítottak, Hlavackova villant a hálónál, majd 9:4-nél már a meccsért szerválhatott. Az első meccslabdánál még hosszút ütött tenyeressel, de a következőnél Babos Tímea befejezte a hálónál egy nehéz röptével. Óriási sikollyal kezdődött az ünneplés, megérdemelték.

