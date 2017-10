Babos Tímea: Elképesztő, hogy világbajnok lettem!

Vasárnap délután óta már senkit nem érdekel, hogy Babos Tímea 2017-ben összesen 16-szor kapott ki egy verseny első fordulójában, és a 2016-os szezonzáró 26. hely után idén az 57. lett az egyéni ranglistán. Nincs is sok értelme ezen elmélkedni, elég, ha ő levonja a tanulságokat, kijavítja a hibákat, a szurkolók pedig ünneplik őt a legutóbbi, tenisztörténeti diadaláért. A tenisz egyébként is a győzelemről szól, és a 24 éves játékos jelenleg a világ hetedik legjobbja a női párosban (nem állt korábban ilyen előkelő helyen.) Ezt nem kell magyarázni, de azért kicsit elemeztük az évet.

Pete Sampras úgy tartotta, ha nyer legalább egy Grand Slamet egy évben, akkor az már sikeres szezonnak minősül. Ehhez még hozzátehetjük, hogy a teniszezők többsége a szezonzáró világbajnokságot, korábban Mesterek tornáját gyakorlatilag azonos szinten kezeli a Grand Slamekkel. Igaz, párosban egy GS megnyeréséhez hat győztes mérkőzés kell, míg a WTA Finalsen három elég a boldogsághoz, de utóbbira nehezebb kvalifikálni, az elejétől a világ legjobbjai állnak a háló másik oldalán, és csak egyet rendeznek belőle egy évben, nem négyet.

Babos Tímea már vasárnap este repülőre ült, hogy Szingapúrból, a Martina Navratilova-serleggel a csomagjában minél előbb megérkezzen Sopronba. Az elutazás előtt azért röviden értékeltük a 2017-es szezont, ami a példátlan sikerrel zárult, de más csodálatos pillanatok mellett azért bőven szolgált kemény időszakokkal.

Hihetetlen, brutál tanulóév volt, igazi hullámvasút. Mégis játszottam három WTA-döntőt, egyet meg is nyertem, amit azért nem szoktam olyan gyakran a karrierem során - kezdte az értékelést Babos, aki őszintén, kritikusan tekintett vissza az elmúlt hónapokra. – Valóban kicsit visszacsúsztam a ranglistán, viszont a szezon utolsó három hónapja nagyon jól sikerült, meg tudtam fordítani az egész idény mérlegét, feledtetni tudtam a rossz tavaszt. Szerintem ez a legfontosabb, mert így tudom, hogy jövőre mire számítsak, és ez a befejezés mindenben sokat fog segíteni, már a felkészülésben is" - magyarázta a friss világbajnok, akitől aztán azt kérdeztem, melyik volt az a mérkőzés, amelyikre a legbüszkébb.

Több is volt, nyilván a budapesti tornagyőzelem nagyon komoly dolog volt nekem, a lelkemnek is. Előtte sorozatban 5 meccset buktam, úgy mentem oda, és végül elég nagy nyomás alatt meg tudtam nyerni. De említhetem a Sarapova vagy a Wozniacki elleni meccsemet a centerpályákon Wimbledonban és a US Openen. Azért azok nagyon felejthetetlenek, attól függetlenül, hogy nem nyertem, viszont tudom, hogy miért nem nyertem. Amit egyébként épp a WTA-világbajnokság páros döntőjében tudtam kamatoztatni. A szuper tie-breakben sokkal agresszívabb voltam, és én akartam megnyerni a meccset. Tehát amennyire változó év volt, annyira sokat lehetett belőle tanulni. A változás elsősorban mentálisan történt. Wimbledon után úgy döntöttünk, hogy inkább kihagyok 3-4 hetet, és nem versenyzem. Két hétig nem is teniszeztem, ami nagyon sokat segített" - mondta most már megkönnyebbülten.

Ha csak a számokat nézzük, akkor a végeredmény, összehasonlítva 2016-tal akár pozitívnak is tekinthető. Az egyetlen negatívum, hogy amíg tavaly a 63 egyéni meccséből 35-öt megnyert, az idén 20 győzelem mellett 26 vereség. Nem mellékes különbség, hogy 2017-ben háromszor játszott döntőt WTA-tornán, Budapesten nyert is (előtte legutóbb 2012-ben sikerült), és a párosban a hat megnyert serleg mellett 50 győztes mérkőzés szerepel a neve mellett. A vegyes páros nélkül 111 mérkőzést játszott Babos Tímea egyéniben és párosban 2017-ben, amivel 1 129 393 dollárt keresett a hivatalos pénzdíjakból. Mindezt úgy, hogy a sorozatban elszenvedett nyolc egyéni kudarc kegyetlen próbatételt jelentett neki.

Emlékszem, augusztusban, Cincinnatiben, miután kikaptam Vincitől, másnap reggel korán kellett kelni, mert nehéz edzőpályát kapni ott, ezért 7-kor mentünk teniszezni. Kedvetlen voltam, nehezen mentem fel a pályára, ami tőlem szokatlan. Aztán vége lett az edzésnek, és azt mondtam az edzőmnek, hogy én ezt nem bírom tovább, nem leszek állandóan szomorú, meg negatív a tenisz miatt. Szeretek teniszezni, akkor meg minek ez az egész. Onnantól kezdve minden megváltozott, már az aznapi pároson körülbelül tízszer jobban játszottam. Ez is azt mutatta, hogy mennyire mentális ez az egész, nem is a tenisszel volt problémám. Nekem az a nap, ami ott történt, sokat segített. Azóta sokkal jobban játszom, jobban élvezem a játékot, ez sokat számított. Ami érdekes, hogy nem Cincinnatiben volt a mélypont, ott már egyre jobban teniszeztem. A mélypont egyértelműen a füvespályás szezon eleje volt. Rossz volt a sorsolásom Wimbledonban, és így tudtam egy nagyon jó meccset játszani a centeren a világ egyik legjobb játékosa ellen, az adott egy kis löketet. Az ősz remekül sikerült, örülök annak, ahogy játszottam" - magyarázta Babos a hullámvasút állomásait.

Hiába mondják, hogy a sport, a tenisz a győzelemről, győzelmekről szól, és minden hét egy új lehetőség, azért a sikerig meg kell tanulni elfogadni, feldolgozni a vereségeket is. Igaz, ha sorozatban csak kudarcok érnek egy játékost, úgy nehéz pozitívnak maradni.

Babos Tímeának 2017-ben akadtak embert próbáló periódusai. Az év elején nem tudott egyéniben meccset nyerni, majd a tavaszi időszaktól Wimbledon végéig 11 mérkőzéséből tízet elveszített. Ezeket vajon hogy élte meg?

„Szörnyű... néha jó, hogy ott a páros, és ott tudok javítani, néha viszont borzasztó, hogy nem tudok egyből elmenni onnan, kicsit kikapcsolni. Ezért is döntöttünk úgy Wimbledon után, hogy akkor most elég – emlékezett a nehezebb időszakra Babos Tímea, aki az év legnagyobb sikeréről azért szívesebben beszélt, bár meglepő módon az egyéni diadalokat előbbre helyezte. – Nekem az egyéni tornagyőzelem nagyon sokat számít, a döntők is, de nyilván a párosban a WTA-világbajnokság megnyerése elképesztő, hogy ez így sikerült, hogy világbajnok lettem" - mondta búcsúzóul.