Lesz-e csere a félnehézsúly hazai trónján?

November 10-én minden ínyencet kielégítő programmal készül Salgótarjánban a Felix Promotion: a szervezet szezonbeli második gáláján a harmadik kiemelt összecsapás főszereplőinek kilétére is fény derült.

Az esemény főmérkőzésén két veretlen, a súlycsoport közvetlen élvonalába vágyó cirkálósúlyú ökölvívó, Szellő Imre (18 győzelem) és Robert Hall Jr. (11 győzelem) küzd a WBO interkontinentális bajnoki címért, míg Bacskai Balázs a tanzániai Salehe Mkalekwa (10 győzelem, 3 vereség) elleni, szeptemberben elmaradt mérkőzés pótlásán húz kesztyűt. A harmadik, nem kevéséb izgalmas küzdelem során pedig a félnehézsúlyú magyar bajnoki övért küzd a Felix Promotion két remek ökölvívója, a korábbi WBO Európa-bajnok Baranyi Richárd (19 győzelem, 2 vereség) és a veretlen Kis Máté (9 győzelem, 2 döntetlen).

A két bunyós ellenkező előjellel vág neki a párharcnak. Baranyit, profi karrierjének 2013-as kezdete óta, kiemelt figyelemben részesíti a Felix Promotion, ám a nyári angliai kalandja – amikor a WBO Európa-bajnoki övéért rendezett mérkőzésen az első menetben kiütötte őt a brit Anthony Yarde – után Salgótarjánban meg kell erősítenie, hogy továbbra is alkalmas erre a kitüntetett figyelemre. Kis Máté karrierje viszont most érkezett el ahhoz a ponthoz, hogy bebizonyíthassa, neki is helye van az istálló leginkább reflektorfényben lévő ökölvívói között.

„Kis Máté jó képességű srác, több kiváló mérkőzést láttam már tőle – fogalmazott ellenfeléről Baranyi Richárd. – Jó vére van, és a salgótarjáni mérkőzés egy hatalmas kiugrási lehetőség a számára, ami megsokszorozhatja az erejét, valamint a küzdeni tudását. Ugyanakkor itthon én vagyok az elsőszámú ökölvívó félnehézsúlyban, és a mérkőzésünk után sem lesz másként. Nem fogok kérdőjeleket hagyni."

„Nem titkolom, nagy csatára számítok, és erre készülök minden edzésen – jelentette ki Kis Máté. – Nagy lehetőség nekem a salgótarjáni címmérkőzés, hogy magasabb szintre kerüljek a profi ökölvívók ranglétráján. Kemény ellenfélnek ígérkezik Baranyi, de nem ő lesz, aki a céljaim útjába fog állni. Nyernem kell, nyerni is fogok!

A Felix Promotion a november 10-én (pénteken!) ringbe lépő további magyar bunyósok neveit, valamint azok ellenfeleit a következő napokban folyamatosan hozza nyilvánosságra. Az M4 Sport által élőben közvetítésre kerülő rendezvénnyel kapcsolatos bővebb információkért, beleértve a belépőjegyek vásárlásával kapcsolatos részleteket, keresse fel a vállalkozás webes felületét, a www.felixpromotion.com oldalt.