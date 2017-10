Rekordpontszámban bízik a MOB Phjongcshangban

100 nap a phjongcshangi téli olimpia kezdetéig címmel tartott sajtótájékoztatót a Magyar Olimpiai Bizottság, ahol szó esett a koreai félsziget biztonsági helyzetéről, és persze a magyar indulók esélyeiről is.

A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) kicsit megelőzve a naptárat 102 nappal a dél-koreai téli ötkarikás játékok kezdete előtt tartotta meg a hagyományosnak tekinthető "100 nap az olimpia kezdetéig" nevet viselő beszámolóját. És minő véletlen, a tokiói nyári olimpia rajtjáig pedig éppen 1000 nap van hátra - de ez most mellékszál.

Vékássy Bálint, a MOB főtitkára előljáróban leszögezte, hogy bár az eredmények és a hagyományok eltérőek, a phjongcshangi játékokra már a téli csapat felkészítése, illetve kint létének megszervezése ugyanolyan hangsúlyt kap, mint a nyári csapaté. Ennek jégyében ült az asztalnál Orendi Mihály, a téli sportokért felelős alelnök, egyúttal a Magyar Korcsolyázók Szövetségének elnöke.

"A legfontosabb, amiről rendre a legtöbb kérdést kapjuk, az a biztonsági helyzet. Igazán jó és pontos válaszaink nincsenek. Ez egy összetett külpolitikai kérdést, amit mi nem tudunk befolyásolni, viszont fontosnak tartjuk, hogy ez a kérdés ne terelje el a figyelmet a sportról, a sportolókról" - mondta Vékássy, hozzátéve, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) minap tartott ülésén a Thomas Bach, a szervezet elnöke megnyugtatónak nevezte a biztonsági helyzetet.

"1988-ban, a szöuli nyári olimpia idején is feszült volt a helyzet a két Korea között, mégis békében lezajlottak a játékok" - igyekezett megnyugtatni mindenkit a főszervező. Az ENSZ-ben megfigyelőként jelen levő NOB, az antik olimpiák hagyományait követve, igyekszik elérni, hogy az olimpia idején a szervezet tagjai a békét képviseljék.

A doppinghelyzet is szóba került. Az olimpiára a MOB csak olyan sportolót utaztat, aki bizonyosan tiszta - modta Vékássy, hangsúlyozva, hogy a magyar szervezet továbbra is a zéró tolerancia talaján áll, és már megegyeztek a Magyar Antidopping Csoporttal (MACS), hogy összesen hány doppingvizsgálat lesz a játékokig.

"Eredményelvárás a MOB részéről nincs" - mondta zárásként Vékássy, mielőtt átadta a szót Nagy Zsigmondnak, az olimpiai csapat vezetőjének.

"A realitások talaján maradva 14 versenyző részvétele szinte biztosnak mondható, de az sem kizárt, hogy akár 20 főre is felmehet a magyar csapat létszáma" - mondta Nagy, három alpesi sízőt, Miklós Editet, Archam Chiarát és Kékesi Mártont, akik már megszerezték a kvótát, a közgyűlés pedig még egy férfi alpesi síelővel számol.

A sífutókat már biztosan képviseli legalább egy versenyző, mert Kónya Ádám már megszerezte a kvótát. Szőcs Emőke, aki a még kvótát nem szerzettek között a 4. helyen áll, a biatlonosoknak szerezhet kvótát.

Lehet, hogy lesz szabadstílusú sízőnk is, méghozzá az amerikai-venezulai gyökerű Elizabeth Swaney személyében. Kevésbé örömteli hír, hogy a snowboardos Gyarmati Panka felépülése év eleji súlyos sérüléséből erősen kérdéses.

A műkorcsolyázók részéről Tóth Ivett szerzett már kvótát, de Medgyesi Fruzsina indulásáról sem kell még lemondanunk.

A legnépesebb csapat a tízfős rövidpályás gyorskorcsolya küldöttség lesz, akikhez a nagypályás gyorskorocsolyázó, Nagy Kornél is is csatlakozhat.

"A nem induló sportolók közül szeretném kiemelni a férfi jégkorong-válogatottat, akik hatalmasat küzdöttek, és nem sokkal maradtak le a kvótáról, ahogy a curling vegyes párosunknak is nagyon kevés hiányzott" - mondta Nagy Zsigmond, hozzátéve még, hogy a sérüléséből felépülő fiatal női síugrónk, Vörös Virág részvétele sem irreális, ami történelmi tett lenne, hiszen magyar síugró még soha nem indult a téli olimpián.

"A téli játékokon eddig két ezüst- és négy bronzérmet szereztünk, igaz, hogy ezek közül a legutolsót, egy ezüstöt még 1980-ban, Lake Placidban a Regőczy-Sallai páros révén" - kezdte múltidézéssel Orendi Mihály.

Nem szeretnék a riói olimpia előtti hurrá optimizmus hibájába esni, amikor az esélyeket latolgatom - vetítette előre a Orendi, aki az elmúlt két év világbajnokságaira hegyezte ki számításait. - 2015-ben 12, 2016-ban 17, idén márciusban pedig 20 olimpiai pontot szereztek a short trackesek, ami örömteli, ahogy az is, hogy Tóth Ivett is ott van a legjobbak között, első műkorcsolyázóként Sebestyén Júlia óta."

Orendi Mihály kiemelte az idén már 500 és 5000 méteren is új országos csúcsot futó Nagy Kornél eredményeit, aki az előző szezonban 1500 méteren is állt egy ideig a világranglista második helyén.

"Koronaékszerünk, a rövidpályás gyorskorcsolya-csapat, akiktől egyértelműen a legtöbbet várjuk, miközben tisztában vagyunk a sportág kiszámíthatatlanságával. A szeptemberi budapesti világkupán láthattuk, hogy még messze van a csúcsforma, de a jövő héten Sanghajban, majd Szöulban már teljesebb képet kaphatunk" - mondta az alelnök, aki bizakodva említette a sérülésből felépülő Heidum Bernadett és Knoch Viktor nevét.

A női váltónknak egyelőre a 9. helyen áll, az indulás jogáért várhatóan a francia csapatot kell megelőzniük a következő két Vk-versenyen. A férfi váltónk jelenleg a kvótát érő 7-8. helyen áll.

A férfi váltónk képes rá, hogy bárkit megverjen. Ha az utolsó váltásig az éremesélyt jelentő helyen lesznek, akkor a két Liu testvér vezetésével valóban bárki ellen lehet esélyük. Talán nem légbőlkapott azt mondani, hogy a csapat célja, hogy minden korábbinál több érmet és olimpiai pontot szerezzen Phjongcshangban."

A múlt héten a győri Audi-gyár szélcsatornás tesztjén magát már megmutató Miklós Edit ezúttal is mindenkit megnyugtatott, hogy a térdei tökéletes állapotban vannak, bírják a terhelést. "Fokozatosan, nem hűbelebalázs módjára növeltük a terhelést, nagyon vigyáztunk, és ennek is köszönhetően fájdalommentesen, optimistán készülök a szezonbeli első Világkupa-versenyem, a Lake Louis-i futamok előtt."

"Fontos, hogy az olimpiáig visszatérjen a versenyhangulatom. Addig a lehető legtöbb lesikló Vk-versenyen elindulok, hogy az olimpián már 120 százalékot tudjak majd adni - mondta a kiváló síző, hozzátéve, hogy kombinációban és óriásműlesiklásban sem fog indulni. "A szuperkombi még a lesiklásnál is veszélyesebb, mi pedig nem szeretnénk kockáztatni."

"Az olimpia iránt az ázsiai piacon óriási az érdeklődés, de most újabb jegyek szabadultak föl, és a szállások terén is jó hírekkel szolgálhatok, hiszen több két- és háromcsillagos szállás is felszabadult a helyszínek közelében" - mondt a magyar csapat, illetve a Dél-Koreába vágyó szurkolók utazását szervező Tensi utazási iroda igazgatója, Boros József.