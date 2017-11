Kenderesi Tamás üldözőversenybe kezdett a 200 gyorson

A huszonegyedik születésnapja előtt álló Kenderesi Tamás ma sem tudja megmondani, mi történt vele július 26-án a 200 méteres pillangóúszás döntőjében, a bátran – talán túl merészen – hangoztatott győzelmi reményei miért foszlottak szét a budapesti világbajnokságon. Családja, edzője, és a negyedik éve vele foglalkozó pszichológusa segítségével, úgy ahogy sikerült már feldolgoznia a történteket: próbál csak előre tekinteni. Tisztában van azzal, hogy a keserű pirula hatását csak a kimagasló eredményekkel lehet semlegesíteni.

Egy lapra tett fel mindent

„Ha csak egyetlen apró hibára is rájöttem volna, nem titkolnám, inkább kibeszélném magamból a rosszat." Ma is csak azt mondhatom, hogy a döntőben egyszerűen nem tudtam többet kisajtolni magamból. Ez egy ilyen nap volt, nem az én napom" – nyilatkozta Kenderesi Tamás az SzPress Hírszolgálatnak -, aki már a VB előtt elismerte, hogy „örökre" nem maradhat egyszámos, csak a 200 pillangóra gyúró versenyző.

Három héttel a VB rajtja előtt a pécsi sportoló Rómában 1:54.33-as idővel, idei legjobbjával látványos győzelmet aratott a dél-afrikai le Clos ellen. Semmi sem utalt arra, hogy a rutinosabb ellenfele csőbe húzta volna. A világbajnoki döntőben aztán a magyaroknál jobb taktikát választó, keményen bekezdő és a gyilkos iramát végig tartó le Clos nyert, az elnyűhetetlen Cseh Laci és a japán Szeto előtt. Kenderesi az olimpiai helyezésén egyet rontva negyedik lett. Nem maradt több dobása, a világbajnokság számára ezzel véget is ért.

„Ilyenkor csak előre lehet tekinteni, mielőbb keresni a javítás lehetőségét.' Fiatal vagyok, akár három-négy világbajnokságra és két olimpiára is kijuthatok még."

'Amúgy nagy küzdő vagyok, hol betegségből, hol sérülésből visszatérve sikerült bizonyítanom. Tavaly úgy lettem bronzérmes a londoni EB-n, hogy csak pár hetem maradt a felkészülésre" – folytatta Kenderesi, aki 2014-ben ifjúsági olimpia aranyat nyert Nankingban a 200 pillangón.

Nagyon hátulról indul

Meggyőződése, hogy a jövő évi világranglista zárásakor – ahogy most - nem a hetedik helyen áll majd, de azt is elhatározta, hogy a 200 méteres gyorsúszásban is igyekszik megközelíteni az élmezőny tapasztaltabb tagjait. Mi tagadás, elég hátulról indul.

„Nemrégiben két világkupa versenyen már kipróbáltam magamat az új számomban, egész jól ment, de ettől még senkinek sem esett le az álla. Mondjuk úgy, hogy letettem az alapkövet. Azzal tisztában vagyok, hogy a 200 gyorson csak 1:45-tel, vagy még jobbal lehet labdába rúgni. Ehhez képest az 1:48.8-nál rosszabb idei legjobbammal egyelőre sehol sem vagyok, de lesz ez még jobb is. Először is a magyar úszósprinterekkel kell versenybe szállnom, aztán, ha már beértem őket, talán a világelitet is megcélozhatom." A 200 pillangós versenyzésem természetesen nem fog háttérbe szorulni, hiszen egyelőre csak ott van keresni valóm."

"Lassan-lassan viszont a gyorsúszásomat is tökéletesíteni szeretném."

Erős mezőny Százhalombattán

Még néhány nap, és itt a november 8-án kezdődő százhalombattai rövid pályás OB, ahol öt számban rajtol: 50, 100 és 200 pillangón, de hogy a terhelés és a kihívás még nagyobb legyen, nekiveselkedik a 100 és 200 gyorsnak is.