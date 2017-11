Azarenka nélkül áll ki a fehérorosz csapat a Fed-kupa döntőjében

A volt világelső Viktorija Azarenka nélkül áll ki a házigazda fehérorosz női válogatott a tenisz Fed Kupa jövő hétvégi döntőjében az Egyesült Államok ellen.

A kétszeres Grand Slam-bajnok azért nem áll csapata rendelkezésére, mert gyermekelhelyezési vitában áll Leo nevű - tavaly decemberben született - fia apjával. Ezért kihagyta az idei US Opent, és azóta sem versenyzett. Egy Los Angeles-i bíró korábban úgy döntött, hogy Leo nem hagyhatja el Kalifornia területét, ahol a 28 éves játékos is rendelkezik lakhellyel.A távollétében Eduard Dubrov kapitány Arina Szabalenkát (78. a ranglistán), Aljakszandra Szasznovicsot (87.), Vera Lapkót (103.), valamint a párosspecialista Lidszija Maroszavát küldheti pályára Minszkben, ahol a fehéroroszok első döntőjüket vívják.

Kathy Rinaldi amerikai kapitány szerdán tette közzé a nemzeti csapat névsorát, amely szerint a US Open-bajnok Sloane Stephens (13.) mellett az idén két Grand Slam-elődöntőt vívó CoCo Vandeweghe (12.), továbbá Shelby Rogers (59.) és Alison Riske (70.) kapott helyet az utazó együttesben.

Az Egyesült Államok válogatottja első fináléjára készül azóta, hogy 2010-ben kikapott Olaszországtól a döntőben. A 17-szeres Fed Kupa-bajnok amerikaiak legutóbb 2000-ben ünnepelhettek.