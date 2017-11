Carlsen növelte előnyét, Kramnyik szabadkártyát kapott

A Nemzetközi Sakkszövetség november 1-től érvényes világranglistáján a háromszoros világbajnok norvég Magnus Carlsen előnye 36 pont az örmény Levon Aronjan előtt. Az amerikai Fabiano Caruana és az azerbajdzsáni Sahriyar Mamedgyarov javított helyezésén, az orosz exvilágbajnok Vlagyimir Kramnyik rontott. Legjobb magyarként Rapport Richárd a 48., Almási Zoltán a 61., Lékó Péter a 65. a top százas listán. A női világranglistán a kínai exvilágbajnoknő Hou Ji-fan növelte előnyét, 104 ponttal előzi meg az ukrán Anna Muzicsukot. A világbajnoki ciklus szervezői a Nemzetközi Sakkszövetség vezérkarával egyetértésben úgy döntöttek, hogy Vlagyimir Kramnyik játszhat szabadkártyával a jövő márciusi berlini világbajnok-jelölti döntőben.

A Man szigetén megrendezett remek mezőnyű nyílt verseny, a Klubcsapatok Európa-kupája csapatbajnokságok eredményei kerültek beszámításra a november 1-től érvényes ranglistán.

Bármennyire is meglepő, Magnus Carlsen idén első klasszikus gondolkodási idejű tornán tudott győzni. Wijk aan Zee-ben az amerikai Wesley So, Baden-Badenben az örmény Levon Aronjan, Stavangerben is Aronjan tréfálta meg a világelsőt. St. Louisban a francia Maxime Vachier-Lagrave diadalmaskodott. A sorozatos „kudarcok" után Carlsen a Grand Chess Tour idei sorozatának utolsó, Londonban november végén kezdődő viadala előtt szükségét érezte, hogy versenyezzen. Man szigetén kitűnő erőket felvonultató nyílt tornán is bizonyította, hogy a kissé fesztiválhangulatú versenyen is lehet pontokat gyűjteni, nemcsak az 50 ezer fontos csekknek, hanem 11 Élő-pontnak is örülhetett.

Vlagyimir Kramnyik gyengébb szereplésével eldőlt, hogy a súlyozott Élő-átlaggal az amerikai Fabiano Caruana és Wesley So lett világbajnokjelölt. Rapport Richárd újabb pontokat szerzett, megközelítette a + 2700 Élő-pontos határt. Nagy kár, hogy oly sok pontot eltékozolt túlzottan extrém játékával, 14 hónapja 2752 pontja volt!

Öt orosz, négy kínai, három amerikai, két-két azerbajdzsáni és indiai nagymester mellett egy-egy norvég, örmény, francia, holland, bolgár, lengyel, kubai, vietnami és cseh játékos a legjobb 25-ben.

A férfi világranglista élcsoportja:

1.Magnus Carlsen (norvég) 2837 (+ 11, 9)

2. Levon Aronjan (örmény) 2801

3. Fabiano Caruana (amerikai) 2799 (+ 5, 9)

4. Sahriyar Mamedgyarov (azerbajdzsáni) 2799 (+ 8, 5)

5. Maxime Vachier-Lagrave (francia) 2796 (+ 2, 2)

6. Wesley So (amerikai) 2788

7. Vlagyimir Kramnyik (orosz) 2787 (- 6, 13)

8. Viswanathan Anand (indiai) 2782 (- 1, 11)

9. Alekszandr Griscsuk (orosz) 2782 (-3, 5)

10. Hikaru Nakamura (amerikai) 2780 (+ 6, 9)

11. Ding Liren (kínai) 2774 (+ 2, 7)

12. Peter Szvidler (orosz) 2763 (+ 3, 8)

13. Anish Giri (holland) 2762 (7)

14. Szergej Karjakin (orosz) 2760 (- 5, 7)

15. Veszelin Topalov (boölgár) 2749

...

48. Rapport Richárd (magyar) 2692 (+ 6, 8)

61. Almási Zoltán (magyar) 2685 (- 22, 10)

65. Lékó Péter v(magyar) 2680 (+ 1, 11)

A világbajnoki ciklus szervezői a 2017-es Grand Prix-sorozat utolsó versenye, a Palma de Mallorcán november 15. és 27. között megrendezésre kerülő torna előtt meghozták döntésüket. A sakkozás 14. világbajnoka, Garri Kaszparovot 2000-ben világbajnoki címétől megfosztó, hat évvel később a címegyesítő párharcban a bolgár Veszelin Topalovot legyőző, egy évvel később az indiai Viswanathan Ananddal szemben címét elvesztő Vlagyimir Kramnyik játszhat „szabadkártyával" a berlini 8 fős világbajnok-jelölti döntőben. Kramnyik megérdemelte, hogy pályafutása alighanem utolsó esélyeként harcba indulhasson a világbajnoki címért! A viadal győztese lesz Magnus Carlsen kihívója.

A világbajnok-jelölti döntő eddig ismert hat résztvevője:

Szergej Karjakin (orosz, a tavalyi világbajnoki döntő vesztese)

Levon Aronjan (örmény, a 2017-es Világkupa győztese)

Ding Liren (kínai, a 2017-es Világkupa ezüstérmese)

Fabiano Caruana (amerikai, Élő-pontszám alapján)

Wesley So (amerikai, Élő-pontszám alapján)

Vlagyimir Kramnyik (orosz, szabadkártya)

A még két kiadó hely sorsa Palma de Mallorcán dől el. Az azerbajdzsáni Sahriyar Mamedgyarov és az orosz Alekszandr Griscsuk vezet. Ők ketten már nem játszanak, az azerbajdzsáni Tejmur Radzsabov és a francia Maxime Vachier-Lagrave még célba érhet. A tornagyőztes 170, a második helyezett 140 pontot gyűjthet. Mamedgyarovnak 340, Griscsuknak 336 pontja van, Radzsabov 241, Vachier-Lagrave 211 ponttal várja a sorsdöntő versenyt, a 18 résztvevős, kilenc fordulós viadalt, amelyen Rapport Richárdért szoríthatunk.