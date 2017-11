Fucsovics már tudja, miben jobb nála egy top 10-es teniszező

Sikerek ide vagy oda, Fucsovics Márton nem áll meg. Már világranglista 84.-ként folytatja tovább a kemény edzéseket Sávolt Attilával, aki a DIGI Sport híradójának azt mondja: ha jövőre is alázatos és szerény marad a magyar klasszis, akkor megszilárdíthatja a helyét a top 100-ban.

Fucsovics nagyon jól kijön az edzőjével, aki 2002-ben a 68. helyen is állt a világranglistán. "Két éve kezdtük a közös munkát, és most azt látni, megértem az első százra, úgyhogy nagyon sokat köszönhetek neki, tényleg mindig ott volt velem, amikor kétszázadik vagy százötvenedik voltam a világranglistán, akkor is bízott bennem és biztatott - és év végére összejött" - mondta Sávolt Attiláról.

Fucsovics nagy csatában maradt alul a bázeli negyeddöntőben Fucsovics Márton 3 óra 2 percig tartó hatalmas küzdelemben, három játszmában maradt alul a világranglistán 4. helyezett horvát Marin Cilic ellen a bázeli ATP500-as teniszverseny negyeddöntőjében. A horvát csak az ászok tekintetében tudott fölé nőni. A világranglistán 4., Bázelben pedig a 2.

Az edző szerint tanítványa felülmúlta idén a várakozásokat. "Az idei eredményekhez az is kellett, hogy hajlandó volt változtatni azokon a dolgokon, amelyeken neki változtatnia kellett akár a pályán, akár a pályán kívül. A 2017-es év végén azt mondhatjuk, hogy minden elvárásnak, minden célnak a maximumát teljesítette, vagy talán még annál is többet a Davis-kupával vagy a múlt heti, bázeli versennyel bezárólag."

A 25 éves teniszező idén a Davis Kupa-csapatot a világcsoportba, saját magát pedig a világranglistán a top100-ba juttatta. A jövőt nézve nagy kérdés, hogy mi a különbség egy top 10-es és egy top 100-as játékos között?

"Nem volt esélyem top 10-es teniszezővel játszani egészen a mostani, bázeli tornáig, a meccs végén, amikor két labdára voltam a győzelemtől, megvillant Cilicnek a keze. Talán ez az egy-két fontos pont, ami döntő lehet (egy top 10-es teniszező ellen) - árulta el a Sport 24-nek Fucsovics.

A múlt heti, bázeli tornán egy hajszálnyira volt attól a negyeddöntőben, hogy legyőzze a világranglista-negyedik Marin Cilicet. A svájci szereplés révén jött össze a nagy ugrás a világranglistán, ami azt is jelenti, hogy jövőre az Australian Openen már főtáblásként indulhat.

A cél persze az, hogy ez a karriercsúcs ne karrierje csúcsát jelentse – ám nem csak a ranglista számít, hanem a fejlődés is. "Nehéz, mert egy teniszezőnek mindig jó visszajelzés, minél előrébb van a világranglistán. De mi mindig arra koncentráltunk, hogy a játékom javuljon, a játékban is fejlődjek, és jobb tornákon tudjak játszani" - fogalmazott Fucsovics.

Sávolt Attilának csak egyetlen kérése van játékosához. Jövőre egyértelműen az a cél, hogy megszilárdítsa a helyét az első 100-ban, ehhez pedig az kell, hogy ugyanilyen alázatos, szerény legyen, és akár sikerek, akár kudarcok jönnek, a munkát elvégezze, és hallgasson rám legalább annyira, mint eddig."

Az edzői instrukciók most Pozsonyba, egy challenger tornára vezetik Fucsovicsot, akinek ez lesz az utolsó versenye az évben. Egy-két hét pihenő után aztán kezdődhet a komoly felkészülés, hiszen januárban jöhet az Australian Open, már a főtábláról.