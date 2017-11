A reggel még morcos Figo délben mosolyogva teqballozott

Az október 23–26. között Monacóban megrendezett Sportelen Figo, Simao, Karembeu és Gallas népszerűsítette a teqballt. A bemutatómeccs után a magyar focitalálmányról, és a két válogatott (portugál, francia) 2018-as világbajnoki szerepléséről beszélgettünk világsztár játékosokkal.

A monacói sportfórum magyar szempontból három dolog miatt volt fontos:

a FITEQ már konkrét tárgyalásokat folytatott nemzetközi kupák és bajnokságok közvetítési jogainak eladásáról

a teqball bemutatkozott II. Albert monacói hercegnek

a meghívott sztárfutballisták lejátszották a 2016-os portugál–francia Eb-döntő visszavágóját

A meccs után lehetőségünk volt gyorsinterjúkat készíteni a játékosokkal.

Figo azonnal függővé vált

A reggel a Fairmont-hotel egyik alkalmazottjával morcosan szelfiző Figóról a fene se gondolta volna, hogy most teqballozott először. Pedig de. „Nagyon élveztem, ezért nem is akartam abbahagyni 2–0-nál" – utalt arra, hogy az eredetileg két nyert szettig tartó meccs végül négyszettes lett.

A teqball 2013 óta hódít, és ma már több tízezer ember játssza világszerte. A Real Madrid és a Barcelona korábbi játékosa az Origo kérdésére válaszolva elmondta, szerinte miért ilyen népszerű a játék. „Rendkívül szórakoztató, ráadásul bárhol, bárki játszhatja, fiatalok, profik, amatőrök.

A legjobb, hogy nincs benne fizikai kontakt, így a sérüléstől sem kell tartani – nyilatkozta Figo, aki a spanyolországi múltjával kapcsolatban elárulta, hogy már csak hivatalos ügyek miatt megy vissza Barcelonába. – De egyébként végig tudnék sétálni az utcán.”

Világszínvonalú képzés Lisszabonban

Figo Simaóhoz és Cristiano Ronaldóhoz hasonlóan megjárta a Sporting akadémiáját, amelyről csak jókat tudott mondani: „Fantasztikusak a körülmények, a legjobb edzők dolgoznak ott. Portugáliában óriási a verseny utánpótlásszinten, és ez jót tesz a játékosok fejlődésének. Nem véletlen, hogy sokan közülük a legmagasabb szinten is megállják a helyüket.” Az említett hármason kívül a Sporting olyan futballistákat adott a világnak, mint Nani, Quaresma vagy Moutinho.

Portugália a vb-győzelemre is esélyes

Figo teqballos csapattársát, Simaót Portugália vb-esélyeiről kérdeztük. „Remélem megnyerjük azt is – vágta rá nevetve. – A válogatottunk olyan, mint egy nagy család, a játékosok pedig úgy tekintenek Fernando Santos szövetségi kapitányra, mint az apjukra. A vb más lesz, mint a tavalyi Eb volt, de úgy gondolom, hogy elég erős a csapat ahhoz, hogy Oroszországba is esélyesként utazzon."

A magyarokkal egy csoportban lévő Portugália az utolsó fordulóban Svájc legyőzésével automatikusan kvalifikálta magát a vébére.

A franciák vb-győzelemmel jubilálnának

Karembeu és Gallas is elismerően beszélt a teqballról. „Négy meccset játszottunk, és tudod miért? Mert imádtuk. Nagyon hamar függővé válik az ember, és csak azt veszi észre, hogy újra és újra játszani akar” – mondta Karembeu, akinél szintén szóba került a vb.Jövőre lesz a huszadik évfordulója a franciák első és eddigi egyetlen győzelmének.Vajon ez a mostani, több százmilliós keret képes lehet újra nyerni?

„Bízom benne, ez a fő célunk. A szurkolóknak is, a szövetségnek is és Didier Deschamps-nak is. Persze sok erős válogatott van, de az Eb megmutatta, hogy képesek vagyunk eljutni a legvégsőkig. Sok múlik majd a pillanatnyi formán, de most valóban olyan csapatunk van, amely megnyerheti a vb-t – bizakodott a korábbi Real-játékos, majd kitért a franciák új csodagyerekére, Mbappéra is. – Türelmesnek kell lennünk vele, nem szabad már most túl nagy terhet a nyakába akasztani. A válogatottnak segítenie kell őt, hogy kihozhassa magából, ami benne van."

Neymar jót tesz a francia focinak

Gallas is úgy fogalmazott, hogy a franciáknak jó esélyük van a győzelemre,de rajtuk kívül ott vannak még a brazilok, a spanyolok és a németek is.„2014-ben már a negyeddöntőben kiestünk, most ezt jó lenne megugrani, és legalább a legjobb négyig eljutni. Nyilván a legjobb az lenne, ha megnyernénk a tornát."

Az Arsenal, a Chelsea és a Tottenham volt játékosa szerint a franciák sokat nyertek azzal, hogy Neymar a Paris Saint-Germainhez igazolt. „Most mindenkit jobban érdekel a francia foci, egyre többen követik a Ligue 1-t, és ez jó. Neymar népszerűsége és a körülötte lévő hype nagyon hasznos lehet a bajnokságunknak.

És, hogy Gallas nem csak a levegőbe beszélt, arra itt a bizonyíték: a Marseille–PSG (2–2) meccset majdnem kétszer annyian nézték élőben, mint Anglia történelmileg legnagyobb rangadóját, a Liverpool–Manchester Unitedet.