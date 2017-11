Pont egy ilyen bunyóra várt Szellő Imre

A WBO cirkálósúlyú nemzetközi bajnoka november 10-én Salgótarjánban egy hozzá méltó kihívó ellen teszi kockára az övét. A Szellő Imréhez hasonlóan ugyancsak veretlen Robert Hall Jr. nem lesz könnyű feladat, de nem is megoldhatatlan.

November 10-én a nógrádi megyeszékhelyen kapcsol újabb fokozatba a Felix Promotion gépezete. Az első számú hazai profi boksz istálló salgótarjáni gáláján lesz magyar-magyar csata a félnehézsúly hazai trónjáért (Baranyi Richárd és Kis Máté csap össze), Bacskai Balázs is tovább építheti remekül induló karrierjét, és a WBO friss ifjúsági Európa-bajnoka, Egedi Renátó is kötelek közé lép.

Az est főmérkőzését azonban cirkálósúlyban rendezik, ahol két veretlen, egyaránt a súlycsoport elitjébe vágyó bunyós, Szellő Imre, a WBO nemzetközi bajnoka, és az amerikai Robert Hall Jr., a WBC amerikai bajnoka méri össze erejét és tudását.

A Felix Promotion szezonnyitó várpalotai gáláján Szellő egy laza felhozó meccsel jelezte, hogy már az év elején is jó formában, és gőzerővel készül a komolyabb kihívásokra. A gőzerővel készül pedig ezúttal nem csak egy irodalmi fordulat: edzője, Bertók Róbert mindent megtesz azért, hogy Szellő alaposan elfáradjon a tréningeken, cserében viszont bírja majd a ringben rá váró megpróbáltatásokat.

„Az előző hét még a kőkemény munkáról, a napi két edzésről szólt – mondta az Origónak a mind a 17 eddigi profi meccsét megnyerő Szellő. - Kezdtünk 12 menet zsákolással, aztán volt 12 menet bunyó váltott ellenfelekkel, majd 12x3 perc futás és végül egy 14 menetes amolyan ügyességi próba."

Szellő nem tagadja, alaposan kidolgozta magát, és egészen a múlt hét közepéig nem is volt teljesen nyugodt. Akkor azonban két teszten is olyan produkciót tudott nyújtani, ami őt és az edzőjét is kellemes érzésekkel tölthette el.

A szerdai és a csütörtöki edzések voltak azok, amelyek után megnyugodott a lelkem. Előbb 12 menetet kesztyűztem váltott ellenfelekkel, akik egyrészt nem voltak akárkik, két remek kick-boxos, Török Imre és Novák Jenő, másrészt pedig menetenként váltották egymást, azaz mindig pihenten ugrottak be a szorítóba. És, ha ez nem lett volna elég, Bertók Robi rendre el is igazította őket, hogy mivel próbáljanak megfogni – de nem igazán sikerült nekik."

A másik próba talán még ennél is nehezebb egy cirkálósúlyú bokszolónak: a tizenkétszer háromperces iramfutás. „De, amikor egy magamfajta 92 kiló körüli pasi a 11. és a 12. nyolcszáz métert is 3:03 perc körül futja, az talán nem olyan rossz."

Ahogy a 25 éves, Tennessee államból érkező ellenfél, a 11-0-s mérleggel büszkélkedő Robert Hall Jr. sem rossz bunyós.

„A mérlege, és az, hogy ő a WBC amerikai bajnoka, egyformán jó ajánlólevél. Nem sok felvételt láttunk róla, de az igazság az, hogy nem is nagyon foglalkozunk vele. Számunkra az a fontos, hogy a saját munkánkat elvégezzük, a legjobb tudásunk szerint felkészüljünk. Szerintem ez pontosan így is történt, és úgy érzem, hogy nem érhet semmilyen meglepetés a ringben, mindenre fel vagyunk készülve – mondta Szellő, akinek Hall Jr. lesz a második amerikai ellenfele a Pápán még idén februárban legyőzött Garret Wilson után. – Ha össze kellene hasonlítani a két amerikait, azt mondanánk, hogy mindkettő jó bunyós, de más a stílusuk. Wilson sokkal robosztusabb volt, Hall gyorsabb, mozgékonyabb."

Ahogy Szellő fogalmazott, Robert Hall Jr. már az a kategória, amit ő, illetve a promóter belőtt ennek az évnek a végére.

A Felix Promotion honlapjának nyilatkozva Bertók Róbert azért egy kicsit elemezte az ifjabb Hallt. Kiemelte, hogy a jóféle amerikai iskolát képviselő bunyós egyik nagy erőssége, hogy sokakkal ellentétben ő jól védekezik, „van a stílusában és a mozgásában egy kis mayweatheres", azaz vigyázni kell majd vele.

Robert Hall Jr. már megérkezett Salgótarjánba:

Amennyiben Szellő sikerrel jár az amerikai ellen, úgy elmondhatja, hogy már kétszer (először Tóth Tamás ellen tavaly áprilisban) védte meg a WBO interkontinentális övét, és már csak egy hasonló kihívás vár rá, utána pedig jöhet az újabb lépcsőfok.

A salgótarjáni gálát az M4 Sport ezúttal is élőben közvetíti. A rendezvénnyel kapcsolatos bővebb információkért, beleértve a belépőjegyek vásárlásával kapcsolatos részleteket, a www.felixpromotion.com oldalt érdemes felkeresni.