Rafael Nadal térde tartja bizonytalanságban a teniszvilágot

Rafael Nadal térde tartja bizonytalanságban az ATP-világbajnokság mezőnyét és stábját. A spanyol világelső múlt pénteken még elég borúlátóan nyilatkozott az indulási esélyeiről, de a legfrissebb orvosi diagnózis szerint a helyzet több mint bíztató. Persze nem ez lenne az első eset, hogy a mallorcai már biztos világelsőként kihagyja az ATP legfontosabb versenyét, amit amúgy még soha nem nyert meg.

Elmarad a golftúra, ATP-világbajnokság lesz helyette. John Isner még idén decemberben megnősül. Jövendőbeli apósa tagja a komoly presztízsű Augusta National Golf Clubnak és a kosaras termetű amerikai úgy tervezte, hogy a szezon végeztével - élve apósa meghívásával - elmegy golfozni egy jót barátjával, Jack Sockkal. Egy hete egyikük sem gondolt arra, hogy kvalifikálhatják magukat a londoni nyolcas elitbe. Isner a 20. helyen állt az idei ranglistán, Sock a 24-ről vágott neki Párizsnak.

A matematikai esélyük megvolt, mert 1000 pont jár a győztesnek az utolsó Masters-versenyen is, de elképzelhetetlennek tűnt az egész, a példátlan sikerhez a riválisok korai búcsúja is kellett. A történet még úgy is a hihetetlen kategóriába tartozik, hogy a két amerikait öt olyan teniszező is megelőzte, akiről lehetett tudni, hogy 2017-ben már nem lép pályára. Ráadásul Jack Sock, az első meccsén 1:5-re állt, a döntő játszmában a brit Kyle Edmund ellen, majd megnyerte pályafutása első ATP 1000-s tornáját, amivel bejutott a londoni mezőnybe.

2005, 2006 2005

A 89 egyéni meccséből 79-et megnyert, 11 versenyen maradt veretlen (a Roland Garroson is) és 3 794 327 dollárt keresve már 2. helyen állt a világranglistán. Október 23-án megnyerte a madridi, akkor még fedett és keménypályás versenyt, a döntőben Ivan Ljubicicet verve 3:6, 2:6, 6:3, 6:4, 7:6-ra és többet nem lépett pályára. 2005A 89 egyéni meccséből 79-et megnyert, 11 versenyen maradt veretlen (a Roland Garroson is) és 3 794 327 dollárt keresve már 2. helyen állt a világranglistán. Október 23-án megnyerte a madridi, akkor még fedett és keménypályás versenyt, a döntőben Ivan Ljubicicet verve 3:6, 2:6, 6:3, 6:4, 7:6-ra és többet nem lépett pályára. 2006

Tartotta a 2. helyét a ranglistán, Federer mögött. A Roland Garroson újra győzött és elindult a szezonzáron, akkor még Sanghajban. A csoportból 2 győzelemmel és egy vereséggel ment tovább (James Blake-kel nem bírt), majd az elődöntőben, két szoros szettben kikapott Roger Federertől (4:6, 5:7.)

Mindez csak azért érdekes, mert jól mutatja, hogy a profi teniszezők élete, programja olykor mennyire kiszámíthatatlan, tervezhetetlen. Jelenleg is legalább hárman vannak teljes bizonytalanságban. A nyolc résztvevő mögött ott áll Pablo Carreno Busta, Juan Martin del Potro és Sam Querrey. Gyakorlatilag valamennyien beugrásra készen. Annyi a sérülés, hogy bármi megtörténhet, elég csak arra gondolni, hogy a világranglista első 25 helyezettje közül heten jelenleg is betegállományban vannak.

2007, 2008 2007

Nagyon hasonló év, mint a 2006-os: 85 meccsből 75 győzelem, 6 serleg és több mint 5,5 millió dollár a pénzdíjakból. Sanghajban megint két megnyert mérkőzéssel jutott a négybe. Meglepetésre David Ferrertől kapott ki és Djokovicot verte, aztán az elődöntőben újra a svájci állította meg (4:6, 1:6.) 2007Nagyon hasonló év, mint a 2006-os: 85 meccsből 75 győzelem, 6 serleg és több mint 5,5 millió dollár a pénzdíjakból. Sanghajban megint két megnyert mérkőzéssel jutott a négybe. Meglepetésre David Ferrertől kapott ki és Djokovicot verte, aztán az elődöntőben újra a svájci állította meg (4:6, 1:6.) 2008

Az egyik legsikeresebb éve: először lett wimbledoni bajnok és világelső. A nyolc serleg, a 82 megnyert meccs és a több mint 6,5 millió dolláros pénzdíj után úgyis a ranglista élén maradt, hogy a párizsi negyeddöntőben, 1:6-nál feladta Davigyenko ellen és abban az idényben nem is játszott többet, nem ment el Sanghajba.

Nincs ebben a hétben a világelső Rafael Nadal, aki két hete nem indult el Bázelben, múlt pénteken pedig váratlanul visszalépett Párizsban, a negyeddöntő meccse előtt. Akkor alaposan ráijesztett az ATP vezetőire, a londoni szervezőkre, a szurkolóira. Kétségessé vált, hogy elindul-e november 12-én a Nitto ATP Finalsen. Egyszerűen csak őszinte volt, amikor kijelentette: nem gondol Londonra, sokkal fontosabb számára, hogy hosszútávon rendben legyen a térde.

Párizsban is azért adta fel a küzdelmet, mert nem látott arra esélyt, hogy még három mérkőzést kibírjon a térde. Hasonló a hozzáállása Londonhoz, csak akkor fog elindulni, ha az orvosai, a csapatához tartozó egészségügyi szakemberek azt mondják neki, hogy fizikális állapota alapján képes akár öt meccset lejátszani sorozatban a világ legjobbjai ellen.

2009, 2010 2009

Parádés kezdet (az Australian Open döntőjében Federert verte) után megszakadt a veretlenségi sorozata a Roland Garroson, Wimbledonban el sem indult, de így is világranglista másodikként érkezett az első londoni ATP-világbajnokságra. Ott azonban olyan történt vele, ami előtte és azóta sem: sorozatban három mérkőzést vesztett, sőt játszmagyőzelem nélkül búcsúzott a csoportküzdelem végén. 2009Parádés kezdet (az Australian Open döntőjében Federert verte) után megszakadt a veretlenségi sorozata a Roland Garroson, Wimbledonban el sem indult, de így is világranglista másodikként érkezett az első londoni ATP-világbajnokságra. Ott azonban olyan történt vele, ami előtte és azóta sem: sorozatban három mérkőzést vesztett, sőt játszmagyőzelem nélkül búcsúzott a csoportküzdelem végén. 2010

A Grand Slameket tekintve pályafutása legsikeresebb éve: a Roland Garroson, Wimbledonban és a US Open végén is ő ünnepelhetett, így biztos világelsőként indult Londonban. Veretlenül érkezett a döntőbe, előző nap a verseny történetének egyik legnagyobb csatáját nyerte Andy Murray ellen (7:6, 3:6, 7:6), és talán ezért is kapott ki újra Roger Federertől (3:6, 6:3, 1:6.)

Az elmúlt évek tapasztalatai és történései alapján az volt a csoda, hogy Rafael Nadal, egészen október második feléig azokon a versenyeken indult, amelyeket eltervezett – csak a Roland Garros után mondott le tornát, de azt sem sérülés miatt. A spanyol 2017-ben 75 egyéni meccset játszott (65-öt megnyert), csak David Goffin lépett pályára többször, mint ő (a belgának 54-23-as mutatója van).

Tehát most ott tartunk, hogy ha Rafael Nadal nem indul el, akkor Pablo Carreno Busta lép a helyére (teljesen véletlen, hogy egy másik spanyol), és Juan Martin del Potro lesz az elsőszámú tartalék. Ez az a pozíció, amit néhány éve Grigor Dimitrov nem vállalt, pedig nem ingyen kell a kispadon ülni.

2011, 2012 2011

A Djokovic-fóbia kialakulásának kezdete (hatszor kapott ki a szerbtől, Madridban és Rómában, majd a wimbledoni és a New York-i döntőben is.) A Roland Garroson azért ő maradt a király, de összesen csak három serleget nyerve kvalifikálta magát Londonra. Egy győztes meccsel kiesett az elődöntő előtt. Federer ellen 3:6, 0:6, de Jo-Wilfried Tsongával sem bírt. 2011A Djokovic-fóbia kialakulásának kezdete (hatszor kapott ki a szerbtől, Madridban és Rómában, majd a wimbledoni és a New York-i döntőben is.) A Roland Garroson azért ő maradt a király, de összesen csak három serleget nyerve kvalifikálta magát Londonra. Egy győztes meccsel kiesett az elődöntő előtt. Federer ellen 3:6, 0:6, de Jo-Wilfried Tsongával sem bírt. 2012

A tenisz történetének egyik legbrutálisabb döntőjét vesztette el Melbourne-ben, az Australian Open döntőjében Djokovic ellen, de salakon háromszor is visszavágott a belgrádinak, hogy Wimbledon után, sérülés miatt befejezze a szezont. Jellemző a tavaszi dominanciájára, hogy hat hónap alatt, 42-6-os mutatóval kvalifikálta magát Londonra, de természetesen ott sem indult, így is 4. lett a világranglistán, a szezon végén.

A hétfői állás szerint nagyobb az esély Nadal londoni útjának, mint azt pénteken gondolhattuk. Hétvégén, a gyors orvosi vizsgálatok után bátorítást kapott doktorától a mallorcai. Ez nem egy új sérülés és nem is olyan, ami súlyosbodott" - nyilatkozta Angel Ruiz Cotorro az El Espanol újságnak. "Ismerős ez a helyzet, nem különbözik attól, amit az ázsiai túra végén diagnosztizáltunk. Ez egy kemény, megterhelő év, sok mérkőzéssel. Az inak nehezen viselik ezt az igénybevételt, de a felvételeket nézve nincs különbség a korábbi állapothoz képest, tehát nem történt semmi új. Van már tapasztalatunk abban, hogy kezeljük ezt a helyzetet és azon vagyunk, hogy sikerüljön őt megfelelő állapotba hozni Londonra. Ha jól érzi magát, akkor játszani fog, ha nem, feladja. Meglátjuk, miként alakul, fejődik az egész a következő napokban"- magyarázta a specialista, aki régóta ismeri ezt a térdsérülést.

2013, 2014 2013

Csak februárban tért vissza, de gyorsan formába lendült és meg sem állt tíz tornagyőzelemig. Újra megcsinálta a Roland Garros-New York duplát, ami például Björn Borgnak soha nem sikerült. A londoni vb-re már biztos világelsőként érkezett. Az elődöntőben, karrierje során először jobbnak bizonyult Roger Federernél a szezonzárón, de a fináléban elbukott Djokovic ellen (3:6, 4:6), pedig abban az évben 3:2-re álltak, Nadal a Roland Garroson, Montréalban és a US Openen is verte a szerbet. 2014

A Wawrinka ellen elvesztett Australian Open-döntő után salakon is érték kellemetlen vereségek, Monte-Carlóban Ferrertől, Barcelonában Almagrotól, Rómában Djokovictól kapott ki, de a Roland Garros koronáját nem adta, ott legyőzte a szerbet a döntőben. Az újabb korai, wimbledoni búcsút követően már csak három versenyen indult, de így is kvalifikálta magát Londonra, csak nem játszott. Megint egy gyakorlatilag fél szezonnal zárt a 3. helyen.

Rafael Nadal nem az a könnyen feladós fajta. Ezzel együtt 2005 óta most kvalifikálta magát tizenharmadszor, de eddig ötször maradt távol. Ez az egyetlen komoly serleg - és a US Open-győzelme -, ami hiányzik a gyűjteményéből. A Pekingben és Sanghajban mutatott formája alapján minden esélye megvolt arra, hogy megkoronázza az évét. A szezonvégi világelsőség, két újabb Grand Slam-trófa és további négy verseny kupája már messze több annál, mint amiről a szezon elején akár csak álmodott volna.

2015, 2016 2015

Talán az egyik legszenvedősebb, legsikertelenebb éve. Először maradt Grand Slam-serleg nélkül 2005 óta, összesen húsz mérkőzésen kapott ki. Azért így is eljutott Londonba, ráadásul a csoportban mindhárom meccsét megnyerte. Az elődöntőben Djokovic állította meg (3:6, 3:6.) 2015Talán az egyik legszenvedősebb, legsikertelenebb éve. Először maradt Grand Slam-serleg nélkül 2005 óta, összesen húsz mérkőzésen kapott ki. Azért így is eljutott Londonba, ráadásul a csoportban mindhárom meccsét megnyerte. Az elődöntőben Djokovic állította meg (3:6, 3:6.) 2016

A Roland Garroson, csuklósérülés miatt lépett vissza a 3. fordulóban és csak azért tért vissza augusztusban, mert az olimpián indulni akart. Rióban kétszer játszott éremért egyéniben, de az elődöntőben Del Potrotól, a bronzmeccsen Nisikoritól kapott ki (párosban azért nyert egy aranyérmet.) A folytatás megint nem a teniszről szólt, próbálkozott, de október közepén, a korai sanghaji kudarc után úgy döntött elég, hosszabb pihenőre és alapos felkészülésre van szüksége. Ennek lett az eredménye a 2017-es parádé. Amúgy tavaly is kvalifikálta magát Londonra, de értelemszerűen, azt is lemondta.

London nélkül is boldog lesz a karácsonya, de biztosak lehetünk abban, mindent megtesz majd azért, hogy ott legyen. Igaz ez annak ellenére, hogy az elmúlt években gyakran fejtegette, mennyire igazságtalannak tartja a pályaválasztást. Szerinte, ha rendeznek versenyeket salakon, füvön és keménypályán, akkor az év végi világbajnokság talaja is időnként lehetne salak. Van benne logika, igazság, más kérdés, hogy a verseny 1970 óta íródó történetében még nem volt erre példa.