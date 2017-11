Egy övnél sokkal nagyobb tétje lesz ennek a csatának

A Felix Promotion november 10-i salgótarjáni profi ökölvívó gáláján bokszolnak ugyan komoly nemzetközi övért is, mégis egy magyar párharc lesz talán az este legparázsabb összecsapása. Baranyi Richárd és Kis Máté fogja eldönteni, hogy melyikük ma a legjobb magyar félnehézsúlyú bunyós, és az is elválik, hogy melyik karrierje merre kanyarodik tovább.

A két bunyós, ahogy azt a mindkettejüket foglalkoztató profi istálló honlapján olvashatjuk, ellenkező előjelekkel ugrik neki a tarjáni gálának. Baranyi (19-2, 13 K.O., T.K.O.) júliusban Londonban elveszítette a WBO félnehézsúlyú Európa-bajnoki övét, méghozzá egy nagyon sima, első menetes K.O.-val, míg Kis (9-0-2, 6. K.O., T.K.O.) győzelmekkel felvértezve, optimistán várja az első gong szót.

Rácz Félix nem titkolja, itt bizony a Felix Promotion által kiemelt figyelemmel menedzselt Baranyinak lesz több vesztenivalója: Salgótarjánban meg kell erősítenie, hogy továbbra is alkalmas erre a kitüntetett figyelemre. Kis Máté karrierje viszont most érkezett el ahhoz a ponthoz, hogy bebizonyíthassa, neki is helye van az istálló leginkább reflektorfényben lévő ökölvívói között."

„A vereségek, szerintem olyanok, mint egy megcsalás – mondta az Origónak Baranyi, amikor azt kérdeztük tőle, milyen mély nyomokat hagyott benne az Anthony Yarde elleni londoni kudarc. – Van, aki pillanatok alatt túlteszi magát rajta, és nézi a következő lehetőséget, más meg elrágódik rajta egy ideig. Én az utóbbi vagyok, kellett egy-két hónap, mire helyre tettem magamban, hogy volt egy övem, és ott álltam valami nagy dolognak a kapujában, de felbuktam a küszöbben, és most kezdhetek mindent elölről."

Az amatőrként junior Eb-bronzérmes és magyar bajnok kecskeméti bunyós szerint csak annyi történt a Copper Box Arenában, hogy „rálépett egy aknára", padlóra került, majd a bíró inaktivitás miatt leléptette. „Volt benne igazság, valóban kerestem a lehetőséget, hogy kifújjam magam, de ezt Angliában nem lehet megcsinálni. Itthon, hazai ringben ennyit elengedett volna egy bíró, de ott ez nem volt járható út.

Mint mondja tisztában van vele, hogy milyen fontos ez a meccs, de nem is bánja, hogy bizonyítania kell, hogy idehaza ő a súlycsoport legjobbja. Kis Máté ellen is ugyanúgy készül, mint a címvédésre. „Mondhatom, hogy vagyok annyira profi, hogy minden meccsre ugyanolyan komolyan készülök, nem veszek félvállról egyetlen bunyót sem. A felkészülés elején a Yarde elleni vereség egy kicsit még ott volt a lelkem mélyén, de az, hogy hazai közegben készülhettem, helyre tett, most már teljesen jól vagyok."

Baranyi és Kis eddig egyszer találkozott a ringben, de akkor nem ellenfélként. „Talán két-három éve egyszer kesztyűztem Mátéval. Jó képességű bunyós, nagy harcos, és van egy kellemetlen, tapadós stílusa, de, és remélem ezen nem sértődik meg senki, szerintem nem vagyunk egy kategória. Én vagyok itthon a súlycsoport legjobbja, és ezt pénteken ki is fog derülni. Újra motivált vagyok, készen állok a nagy feladatokra."

Jól tette, hogy váltott

Ehhez persze a 2011-ben a kick-box és a K1 helyett végleg az ökölvívást választó szegedi Kis Máténak is lesz egy-két szava. A 24 éves bokszoló elmondása szerint mindig is érezte, hogy a „kéztechnikák fekszenek jobban" a stílusának, és végül a váltás mellett döntött. Ami egyelőre kifizetődőnek bizonyult: tizenegy eddigi profi meccsén egyszer sem tudták legyőzni, a kilenc győzelem mellett csak az Egedi Renátó elleni két döntetlen szerepel a mérlegében – de azt Várpalotán láthattuk, hogy Ewing nagyon is jó bokszoló, azaz, aki két meccsen is pariban van vele, az sem lehet rossz.

Mindkét harcos keményen készül:

Kis Máté fegyvere valóban a Baranyi által „tapadósnak" nevezett harcmodor: „Vannak a vívós bokszolók, meg a verekedősek, én inkább az utóbbi vagyok, és szeretem ezt a stílust rákényszeríteni az ellenfeleimre – mondta az Origónak. – De, ha nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy szeretném, az sem baj, elég könnyen és jól tudok alkalmazkodni mások stílusához."

A kilenc győzelemből hatot kiütéssel érte el, és nem szerénykedik, amikor ezt feszegetjük: „Igaz, ami igaz, az ütőerőmmel még nem volt gond." Most viszont lesz a ringben egy négy évvel idősebb bunyós, akinek másfélszer ennyi profi meccs van a háta mögött, közte három nemzetközi címmérkőzéssel. „Jól ismerem Ricsit, valóban kesztyűztünk már együtt. Erős, technikás jó bokszoló, aki ellen végig észnél kell lenni. Nem titok, egyértelműen ő az esélyes, de pont az ilyen meccseken kell felborítani a papírformát.

Ha pedig borul a papírforma, akkor jöhetnek a nagyobb feladatok, és akár Baranyi Richárd helyét is átveheti nem csak a magyar, de a nemzetközi mezőnyben is.

„Optimista vagyok, jól felkészültünk a meccsre, de mindent csak sorjában! Előbb legyünk túl a salgótarjáni gálán, és majd az ottani eredmény fényében kezdhetünk el hosszabb távú tervekről beszélni. Ha sikerül győznöm, akkor minden bizonnyal leülünk Rácz Félixszel, és átbeszéljük a folytatást. Én nyitott vagyok, ha a nagyobb feladatokról van szó.

