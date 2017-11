Azeri és orosz aranyérem a krétai sakk Eb-n

Krétán hétfőn este tartották meg a 21. csapat Európa-bajnokság záróünnepségét. Köszöntötték a kontinensbajnokságot nyert Oroszország női és Azerbajdzsán férfi csapatát. Ünnepelték az érmeseket, a grúz és az ukrán női, az orosz és az ukrán férfi válogatottakat, a tábladíjasokat. Férficsapatunk a hajrában elszenvedett két veresége miatt leszorult a dobogóról, bár hihetetlenül nehéz párosítást kapott, a legjobbakkal csatázott, így az ötödik hely is elismerést érdemel. Női együttesünk öt győzelemmel és négy vereséggel a 12. helyen végzett.

A kilenc fordulós svájci rendszerű lebonyolítás különlegessége is, hogy valamennyi együttes a maga versenyét játssza, megmérkőznek ugyanazon ellenfelekkel, de jelentős különbségek is előfordulnak. Egyes csapatok könnyebb utat járnak be, mások végig az élcsoportban játszanak, fordulóról fordulóra a legerősebb ellenfelekkel küzdenek meg, a hajrában egyetlen botlásért is súlyos árat fizetnek. Mindenki tudja, hogy óriási a párosítás jelentősége, kis szerencsével nagyot lehet előrelépni, a hajrában a botlásért szerényebb helyezést elérni. A kontinensbajnokságon a sakkolimpiától eltérően sokkal tömörebb a mezőny, korábban kezdődnek a rangadók. A hajrában a mentális felkészültség döntő lehet, a legnehezebb pillanatokban is hideg fejjel kell gondolkodni a sakktáblánál ülőknek és a kapitányoknak is.

Férfi válogatottunk a nagy versenyfutásban a legnehezebb párosítást kapva, a legerősebb ellenfelekkel játszva, a várakozást túlteljesítve állt helyt, eredményei alapján érmet érdemelt volna. Feledtette a tavalyi bakui sakkolimpián elért gyengébb helyezést. Izlandot 3-1-re, Romániát 3,5-0,5-re győzte le. A hollandokkal 2-2 lett a meccs és következett a címvédő orosz együttes elleni szenzációs siker, a 2,5-1,5-ös győzelem. Az örményekkel négy döntetlen és a pihenőnap után a horvátok elleni „kiütéses" győzelemmel együttesünk az élről várhatta az Azerbajdzsán elleni rangadót. Egy kis megingás is elegendő volt, hogy az oly sokáig biztosan kézben tartott mérkőzés 3-1-es balszerencsés vereséggel érjen véget. A párosítás is kegyetlen volt együttesünkhöz, a gyengébb kezdés után feljavult, a „külső körön" előretört ukránok következtek. Az időzavar itt is végzetes volt, a minimális vereséggel csapatunk a hetedik helyre csúszott vissza. A nehéz lélektani helyzetben nagymestereink túltették magukat a nagy csalódáson és az angolok elleni elsöprő, 3,5-0,5-ös győzelemmel zárták szereplésüket.

Lékó Péter az éltáblások között messze a legerősebb ellenfelekkel mérkőzött meg, a 2775-ös performance-pontszáma és a + 11 Élő-pont hű tükre eredményes játékának. Erdős Viktor is megőrizte veretlenségét, Jan Nepomnjacsij elleni győzelme, az első fordulóban elért minőségáldozatos nyerése igazolta, hogy szerényebb Élő-pontszáma ellenére képes megoldani a taktikai táblasorrendből ráháruló nehéz feladatot, kitűnő eredményt ért el, + 13,7 Élő-pont.

Hat fordulón keresztül nagymestereink játszmát sem vesztettek. Az izgalmas hajrában kár volt Rapport Richárd megingásáért, a felfokozott izgalmakban, a kiélezett versenyfutásban egyetlen hiba is elegendő volt, hogy váratlan fordulat következzen be. Az időzavarok miatt elvesztett három parti végül végzetesnek bizonyult a dobogós helyezésekért vívott ütközetekben. Rapport 7, Almási Zoltán 1,5, Berkes Ferenc 4,6 Élő-pontot nyert, túlteljesítették az elvárást, a performance-pontszámok mindenkinél pluszt mutattak. Almási a negyedik táblások versenyében bronzérmes lett. A mezőnyben a magyar csapatnak volt a legmagasabb az úgynevezett Berger-Sonneborn pontszáma, mely a legjobb nyolc ellenfél meccspontjainak és az ellenük elért eredményeknek a szorzatát takarja. Kapitányként jól debütált az olimpiai ezüstérmes, két éve az Eb-n bronzérmes csapat tagja, Balogh Csaba.

Nyolc éven belül harmadszor lett kontinensbajnok Azerbajdzsán. A rajtlistán második azeriek az olaszoktól elszenvedett vereséggel rajtoltak, a harmadik körben a spanyolokkal szemben pontot vesztettek, „külső körön" törtek előre. Első derbijüket csak a hatodik fordulóban játszották, az örményeket legyőzve a harmadik helyre léptek előre, a magyar csapat elleni rangadó megnyerésével már másodikak voltak. Az aranyéremért folyó csatában a címvédő orosz együttest 3-1-re legyőzve már az élen álltak, majd az Ukrajna elleni 2-2 a bajnoki címet jelentette számukra. Nyerőemberük Rauf Mamedov volt, 9 partijából 8 pontot ért el, de az éltáblákon Sahriyar Mamedgyarov és Tejmur Radzsabov is remekelt.

A kontinensviadal előtt az orosz szaksajtó meglepetésének adott hangot csapatuk összeállítása miatt. Vlagyimir Kramnyik és Szergej Karjakin nélkül, az egyik legjobb formában levő Peter Szvidler távollétében nem voltak optimisták. Az újonc Daniil Dubovot az azeriek ellen a „mélyvízbe' dobták, Nepomnjacsij pedig Radzsabov időzavarában nézett el egy látványos huszárlépést.

A bronzérmes, a rajtlistán harmadik ukrán csapat sokáig meglehetősen tisztes távolságból figyelhette az élcsoport küzdelmeit, hiszen a második fordulóban a hollandoktól, a negyedikben a törököktől kaptak ki. „Külső körön" három győzelemmel kapaszkodtak fel, majd a mieinket legyőzve, az azeriekkel szerencsés döntetlent játszva léphettek dobogóra. Nagy meglepetés a 14. helyre rangsorolt horvátok negyedik helyezése.

A 21. csapat Európa-bajnokság végeredménye (40 csapat):

1.Azerbajdzsán 14 meccspont, 230 SB, 25 pont

2. Oroszország 14, 217,5, 22

3. Ukrajna 13, 210, 23

4. Horvátország 13, 170, 18,5

5. Magyarország 12, 233, 22,5 (Lékó Péter 4,5/8, Erdős Viktor 4,5/7, Rapport Richárd 5/8, Almási Zoltán 4,5/7, Berkes Ferenc 4/6)

6. Izrael 12, 172, 20

7. Románia 12, 166,5, 166,5

8. Németország 11, 208,5, 21

9. Hollandia 11, 180,5, 20

10. Lengyelország 11, 180, 20,5

11. Törökország 11, 170, 19,5

12. Örményország 10, 179, 19

