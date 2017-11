Cseh László olyan, mint egy jó pap

Kereken 100 napig tartó versenyszünet után a szerdán kezdődő százhalombattai rövidpályás országos bajnokságon – egyben válogatón - ismét megméretteti magát Cseh László, a magyar úszósport kiemelkedő tudású és eredményességű vezéralakja. Utoljára a budapesti FINA világbajnokságon állt rajtkőre, ahol a 200 méteres pillangóúszásban sikerült begyűjtenie egy ezüstérmet, ezúttal régi riválisa és mondhatni jóbarátja, a dél-afrikai Chad le Clos mögött.

„A világbajnoksággal megszűnt a rám nehezedő bizonyítási kényszer, a belső és külső elvárások feszültségekkel teli időszaka. Kellett is utána egy hosszabb pihenő, kicsit talán jobban, mint a korábbi években. Szeptemberben aztán azzal a jóleső érzéssel mentem le újra az uszodába, hogy az idén már csak egyetlen nagy próbatétel vár rám, a december 13-án kezdődő kismedencés Európa-bajnokság Dániában, aminek az elővizsgája a szerdán rajtoló hazai országos bajnokság. Plagányi Zsolttal, az edzőmmel alaposan kielemeztük az év eddigi eseményeit, fókuszba állítva a világbajnokságot, annak pedig a legapróbb részleteit is. Már megint arra kellett rájönnöm, hogy még mindig, 31 esztendősen is van tanulni, illetve javítani valóm. Ebből a szempontból úgy vagyok az úszással, mint az a jó pap, akik holtáig tanul" – avatott a titkaiba az SzPress Hírszolgálatnak nyilatkozó Cseh László.

Harcosságban nem lesz hiány

A négynapos százhalombattai rövid pályás bajnokságot versenyszerű edzésnek is tekinti, ezért nevezett be az 50, 100 és 200 pillangó mellett a 100, 200 és 400 méteres vegyesúszásba is, és akkor a váltó szerepléseiről még nem is esett szó. Nagy csaták is várnak rá, a nála fiatalabb, pontosabban jóval fiatalabb ellenfelei meglepetéssel is szolgálhatnak.

„Ez az élet rendje, ilyen a sport. Évről-évre újabb ifjú titánok tűnnek fel, akik nem csak győzni akarnak, hanem skalpokra is vadásznak." Azt várom magamtól, hogy egy nagyon magabiztos és még annál is harcosabb Cseh Lászlóval találják szembe magukat."

"Én még soha nem álltam úgy rajthoz, hogy jó lesz nekem a második, vagy a harmadik hely, és ezen a felfogásomon a jövőben nem is szándékozok változtatni."

Rekorder Európában

Tizenöt éve, hogy 2002-ben először indult „téli", azaz fedett medencében zajló Európa-bajnokságon. Ebben a rövidpályás versenyformában a dániai lesz a 11. erőpróbája. Egyetlen olyan férfi és női úszó nem akad az öreg kontinensen, aki ehhez hasonló sorozattal büszkélkedhetne.